Patrick Lengwiler verlässt den EV Zug. Bild: ch media

Beim EV Zug kommt es zum nächsten Knall: CEO Patrick Lengwiler muss gehen

Nach der Trennung von Sportchef Reto Kläy kommt es beim EV Zug zur nächsten personellen Veränderung in der Führungsetage. Patrick Lengwiler ist nicht länger CEO des National-League-Klubs. Dies gab der EVZ am Dienstag bekannt.

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In einem Communiqué teilte der EV Zug mit, dass Lengwiler vom Verwaltungsrat informiert wurde, dass sein Vertrag mit dem EVZ aufgrund unterschiedlicher Auffassungen im Herbst 2027 aufgelöst werde. Daraufhin zog Lengwiler die Konsequenzen.

«In den jüngsten Gesprächen mit dem Verwaltungsrat machte Lengwiler klar, dass er unter dieser Ausgangslage die Gesamtverantwortung als CEO des EVZ und als Bauherren-Vertreter beim Erweiterungsbau der OYM Hall nicht mehr aufrechterhalten könne», schreibt der Klub. Deshalb habe er sein Amt auf eigenen Wunsch mit sofortiger Wirkung niedergelegt.

Der 48-jährige Lengwiler war während fast drei Jahrzehnten für den Verein tätig: zunächst als Nachwuchstrainer, ab 2004 als Sportchef und seit 2012 als CEO. In den zwölf Saisons unter der gemeinsamen Führung von Lengwiler und Kläy wurde der EV Zug 2021 und 2022 Schweizer Meister und 2019 Cupsieger. In den letzten zwei Saisons scheiterten die Innerschweizer jeweils im Playoff-Viertelfinal am HC Davos. In der vergangenen Spielzeit wurden die Playoffs erst über die Play-Ins erreicht.

Medienberichten zufolge entsprach die am vergangenen Samstag bekannt gewordene Trennung von Sportchef Reto Kläy nicht dem Willen des langjährigen Geschäftsführers. (riz/sda)