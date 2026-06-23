Schotten nehmen nächste Stadt in Beschlag – und strömen wieder zum Baseball
Schon bei der EM 2024 wurden die schottischen Fans in den deutschen Städten, in denen die Spiele ihres Nationalteams waren, mit grosser Freude empfangen. Und nun erfahren auch die USA, welch toller Gast die Tartan Army ist. Von Boston, wo Schottland gegen Haiti (1:0) und Marokko (0:1) gespielt hat, sind Tausende Schottinnen und Schotten gen Süden gereist. In Miami geht es für das Team von Trainer Steve Clarke am Mittwoch gegen Brasilien.
Aber schon zwei Tage zuvor hat die Tartan Army Südflorida besetzt – und wie schon bei den Boston Red Sox besucht sie auch in Miami ein Baseballspiel. Am Montagabend (Ortszeit) sorgten Tausende schottische Fans beim Spiel der Miami Marlins gegen die Texas Rangers, die als Auswärtsteam nun schon zum zweiten Mal in diesen Genuss kommen, für grossartige Stimmung.
Schon am Nachmittag versammelten sich die Fans in Little Havana, dem kubanischen Viertel in Miami, um sich einzustimmen:
I’m not sure what the chant is but I imagine we’ll hear it all night at the Marlins game pic.twitter.com/xxiaKyDGze— Mike Cugno (@MikeCugnoCBS4) June 22, 2026
Von dort marschierten sie dann zu Tausenden zum nicht weit entfernten Stadion der Miami Marlins. Natürlich begleitet von den Melodien der Dudelsäcke:
POV: The Tartan Army takes over Little Havana pic.twitter.com/lJUc0oEOVy— Miami Marlins (@Marlins) June 22, 2026
Und den passenden Fangesang hatten sie auch bereit. Aus «No Scotland, No Party» wurde kurzerhand «No Marlins, No Party»:
NO MARLINS, NO PARTY 🏴🐟 https://t.co/kf9DnhdZmd pic.twitter.com/NODHzkM7qm— Miami Marlins (@Marlins) June 22, 2026
Und vor dem Stadion wurde die Tartan Army dann mit dem bei ihr beliebten Lied «Yes Sir, I Can Boogie» empfangen:
The Marlins game is about to have a playoff atmosphere tonight thanks to the Tartan Army pic.twitter.com/sPIYQMoLVv— Barstool Sports (@barstoolsports) June 22, 2026
Doch nicht nur das. Die Dudelsackpfeifer durften sogar ins Stadion einlaufen und den Spielfeldrand betreten:
The Tartan Army’s march has now led them onto the warning track in Miami pic.twitter.com/fbsG5e4nOQ— Ultras Clips (@ultras_clips) June 22, 2026
Damit war aber noch immer nicht genug der Gastfreundschaft der Miami Marlins. Denn das Team, das sich nach knapp der Hälfte der 162 Regular-Season-Spiele mitten im Kampf um die Playoff-Plätze befindet, liess auch noch einen Schotten den zeremoniellen ersten Pitch werfen: Billy Gilmour, der das Turnier wegen einer Knieverletzung verpasst:
Scottish national team player Billy Gilmour, out for the World Cup with a knee injury, throws out the ceremonial first pitch. pic.twitter.com/axd9jycoYx— Adam Lichtenstein (@ABLichtenstein) June 22, 2026
Während des Spiels herrschte dank der weitgereisten Gäste eine hervorragende Atmosphäre. Schon zu Beginn des Spiels wurde jede erfolgreiche Aktion der Marlins gefeiert – auch wenn es nur ein Fly Out* war.
Absolutely electric stuff for Scottish Heritage/Tartan Army night at loanDepot park. Even routine fly outs in the first inning are getting a ton a love.— Aram Leighton (@AramLeighton8) June 22, 2026
We should be in for a fun one. pic.twitter.com/QLWdmjBRus
* Fängt ein Spieler den Ball nach dem Schlag des Gegners direkt aus der Luft, ist der Schlag ungültig und wird als Out gezählt. Nach drei Outs wechseln die Seiten.
Und wenn auf dem Feld gerade nichts los war, sangen die Schotten lautstark zu den Liedern, die der Stadion-DJ sorgfältig kuratierte. Mit «I'm Gonna Be (500 Miles)» traf er natürlich genau ins
Schwarze Dunkelblaue:
Plenty of energy between innings as well. pic.twitter.com/dNMfDai8UW— Aram Leighton (@AramLeighton8) June 22, 2026
Die Marlins verloren die Partie trotz der lautstarken Unterstützung aber 3:4. Schon den Boston Red Sox brachten die Schotten kein Glück. Damals gewannen die Texas Rangers 6:4. Der Stimmung bei der Tartan Army tat dies jedoch keinen Abbruch. Die feierte nämlich einfach weiter:
🏴TARTAN ARMY TAKEOVER AT MARLINS PARK! I NEVER WANT THIS TO END! #tartanarmy #scotland pic.twitter.com/fK1iSCpHUA— Ryan McGeary (@RyyGaming) June 23, 2026
So dürfte das die nächsten Tage bis zum letzten Gruppenspiel gegen Brasilien noch weitergehen. Und vielleicht erobert die Tartan Army danach noch eine weitere Stadt. Mit derzeit drei Punkten und einem ausgeglichenen Torverhältnis wird es für Schottland aber eher schwierig. Gegen Brasilien, das noch um den Gruppensieg kämpft, müsste schon fast ein Punkt her. Auch die Fans der Seleçao sind in Miami bereits zahlreich eingetrudelt:
MIAMI É BRASILEIRA! 😱🇧🇷 A Seleção Brasileira joga em Miami contra a Escócia na próxima quarta-feira (24) e a torcida já está fazendo uma festa ABSURDA pela cidade. Olha como ficou essa praia na tarde deste domigo!— SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) June 21, 2026
Assista à Copa do Mundo FIFA pela CazéTV, no #DisneyPlus, sem… pic.twitter.com/05Z2rNUeK5
Übrigens: Nicht bei allen kommen die Schottinnen und Schotten so gut an – oder besser gesagt ihre Tradition, Pylonen auf die Köpfe von Statuen zu setzen. Und zwar bei der Polizei:
🚨 ‘Obviously not Boston!’— The National (@ScotNational) June 22, 2026
Miami police are ‘cracking down’ on Scots putting cones on statues as the Tartan Army descend on the city ahead of their match against Brazil this week
Credit: @SpoonyTweets pic.twitter.com/zEle4AzVcx
Das trockene Fazit des schottischen Fans: «Es ist offensichtlich nicht Boston.» Damit hat er natürlich recht. Zwischen der Stadt im Nordosten der USA und der südlichsten Grossstadt des Landes liegen Welten. Jedoch dürfte es sich bei dem Polizisten um eine Ausnahme gehandelt haben. Ein Grossteil der Bevölkerung von Miami und auch Fort Lauderdale, das etwas nördlich, aber ebenfalls nahe am Stadion der Miami Dolphins liegt, freute sich nämlich schon vor Tagen auf die Ankunft der liebsten Fussballfans aller Gastgeber. (nih)
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