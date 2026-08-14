All eyes on him: Lamine Yamal ist Weltmeister und Megastar – und sticht trotz vieler Stars aus der Masse heraus. Bei Spanien, aber auch beim FC Barcelona. Bild: keystone

Verschobener Flug, geleaktes Hotel: Die Reise des FC Barcelona elektrisiert Basel

Das Duell zwischen dem kleinen und dem grossen FCB löst in Basel einen immensen Hype aus. Ob Lamine Yamal anreisen wird, ist weiter fraglich – dafür wissen die Fans nun, wo sie ihre Stars möglicherweise kurz erblicken könnten.

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Kommen sie? Oder kommen sie nicht? Das ist noch immer die ganz grosse Frage im Vorfeld des Testspiels zwischen dem FC Basel und dem FC Barcelona vom Sonntag.

Denn ob die spanischen Weltmeister um Lamine Yamal effektiv im Joggeli auflaufen und so erstmals nach dem Triumph an der Weltmeisterschaft gegen Argentinien wieder für Barça spielen werden, kann aktuell niemand bestätigen – aber auch nicht negieren. «Es ist kompliziert», sagt beispielsweise ein spanischer Journalist, der für «El Mundo Deportivo» über den FC Barcelona schreibt.

Lamine Yamal, Dani Olmo, Pau Cubarsí und Pedri sind erst an diesem Mittwoch wieder ins Training der Katalanen eingestiegen, nachdem sie noch ein paar Wochen Ferien geniessen durften. Gavi, ebenfalls Weltmeister, stieg früher ein. Ferran Torres, der Siegtorschütze und aktuell noch bei Barça unter Vertrag, ist auf dem Absprung in Richtung PSG und entsprechend nicht mehr im Trainingsbetrieb der Katalanen.

Weltmeister Pau Cubarsí (rechts) im Duell mit Lionel Messi während des WM-Finals vom 19. Juli. Bild: keystone

Doch auch ohne das Wissen, wer tatsächlich am Sonntag im Joggeli auf dem Feld stehen wird, ist der Hype in Basel immens. Beim Klub gehen so viele Akkreditierungs-Anfragen ein wie lange nicht mehr, geschweige denn private Anfragen, ob es irgendwo noch ein Plätzli im Stadion frei hat.

Flug vorverschoben auf Samstag

Ursprünglich wäre geplant gewesen, dass die Mannschaft erst am Sonntagmorgen nach Basel reist, sich kurz in einem Hotel erholt und direkt nach dem Spiel wieder in die Heimat fliegt. Doch wie Recherchen dieser Zeitung zeigen und der FC Barcelona auf Anfrage bestätigt, wurde der Flug verschoben. Statt am Spieltag reist die Mannschaft bereits am Samstagabend an. Grund dafür ist die Anspielzeit am Sonntag. «Wir wollen sicherstellen, dass die Spieler vor Anpfiff um 16.30 Uhr genügend Zeit haben, um sich zu erholen», so die Barcelona-Medienstelle.

Die Boeing 737 mit den Barça-Stars, eine Chartermaschine von Turkish Airlines, soll um 18 Uhr in Barcelona abheben und um 19.40 Uhr in Basel eintreffen. Auf Anfrage mag der Euro-Airport (EAP) diese Flugdaten nicht bestätigen, auf der Homepage jedoch ist ein entsprechender Flieger mit den passenden Zeiten aufgelistet. Turkish Airlines ist seit 2013 zwar nicht mehr offizieller Sponsor Barças, dient jedoch immer wieder als Partner, wenn das Team Chartermaschinen benötigt. So beispielsweise im Januar, als Barcelona für den spanischen Supercup nach Saudi-Arabien reisen musste.

Ob und wie Fans die Spieler rund um Ankunft und Abreise zu sehen bekommen können, ist unklar. Als der FC Basel 2017 in der Gruppenphase der Champions League gegen Manchester United spielte, landeten die Red Devils ebenfalls mit einer Chartermaschine in Basel, wurden jedoch direkt vom Rollfeld abgeholt und in ihr Hotel gebracht. Die hunderten von Fans warteten vergebens vor dem Ausgang des Flughafens. Auch auf diese Eventualität wollte der EAP nicht eingehen.

Nati-Hotel empfängt wohl Barça-Stars

Aus Spanien ist jedoch ebenfalls zu vernehmen, wo die Stars angeblich ihren jetzt doch verlängerten Aufenthalt verbringen und nächtigen sollen: Im Mövenpick Hotel. Das 4-Sterne-Haus am Aeschengraben ist nicht nur optimal gelegen, um am Matchtag schnell im Joggeli zu sein, sondern ist sich auch den Umgang mit Sportteams gewohnt. So ist das Hotel beispielsweise jeweils die Heimat der Schweizer Fussballnationalmannschaft, wenn diese ihr Camp in Basel aufschlägt.

Im Rahmen einer Autogrammstunde der Schweizer Nati standen die Fans im März diesen Jahres Schlange vor dem Mövenpick Hotel. Bild: screenshot google

Der Massen-Auflauf vor dem Hotel und dem Flughafen dürfte am Samstag und am Spieltag selbst wohl gross sein. Denn etwas scheint auch klar: Viel Zeit für jene Fans, die ein Ticket für das ausverkaufte und heissbegehrte Spiel ergattern konnten, werden sich die Spieler nach Abpfiff im Stadion kaum nehmen. Der Rückflug nach Barcelona ist um 19.45 Uhr ab Euro-Airport geplant. Also nur etwas mehr als eine Stunde nach Ende der Partie. (schweizheute.ch)