Mit Applaus werden beide Teams in die Katakomben begleitet. Der Basler Ausgleich entschädigt für den lahmen Kick, den beide Teams über weite Strecken der ersten Halbzeit zeigten.
Barça geschockt: FCB-Rookie Doucouré gelingt der Ausgleich kurz vor der Pause
Im St.Jakob-Park heisst es: Rot-Blau gegen Rot-Blau. 24 Stunden nach dem Sieg im Cup bei Courtételle wartet auf den FC Basel ein Freundschaftsspiel gegen den grossen FC Barcelona. Hier live im Stream.
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45'+3
45'+2
Die Barça-Antwort kommt, doch noch manifestiert sie sich nicht in Form eines Tores. Adeyemis Schuss am zweiten Pfosten wird gerade noch zur Ecke geblockt.
43'
Das Joggeli eskaliert. Erst dribbelt Harder in die Abwehr, doch der geklärte Ball landet genau auf dem Fuss von Jean Doucouré. Und der 17-Jährige aus dem FCB-Nachwuchs donnert den Ball sehenswert ins lange Eck, als hätte er sein Leben lang nichts anderes gemacht.
40'
Kanagasingam ist im Pflichtspielmodus und zeigt Basels Harder für ein taktisches Foul die gelbe Karte.
34'
Karim Adeyemi zeigt Malouda, wie man mit einer Ballannahme den Gegner ins Leere fliegen lässt. Auch Widmer d'Autilia ist dann chancenlos, als der Deutsche abzieht. Barcelona führt mit 1:0.
33'
Was hat Stephan Lichtsteiner seinen Spielern da in der Trinkpause in den Kakao gemischt? Wieder kommt der FCB bis zur Grundlinie durch. Diesmal bringt Malouda den Ball rein, doch Joan Garcia wirft sich in die Flanke, ehe Doucouré einnetzen kann.
29'
Dem FC Basel gehört die bisher grösste Chance des Spiels. Otele bringt den Ball in die Mitte, wo Freund und Feind verpassen. Am zweiten Pfosten kommt dann Malouda an den Ball, legt sich selbigen noch vor und schiesst dann knapp vorbei.
24'
Da regnet es heute zum ersten Mal seit Ewigkeiten in Basel und dennoch bittet Schiedsrichter Kanagasingam zum Hydration Break.
22'
Nach einer Ecke kommt Barcelona zu einem Abschluss. Doch Christensens Kopfball geht rechts am Tor vorbei. Der Däne ärgert sich, solche Bälle hat er auch schon gemacht.
20'
Barcelona hat den Ball, doch die Pässe werden zu langsam gespielt. So hat der FCB keine Mühe, zu verschieben und alles dicht zu machen.
13'
Immer wieder geht ein Raunen durchs Stadion. Auch jetzt, da Karim Adeyemi Kevin Rüegg einen Beinschuss verpasst und dann den Basler problemlos übersprintet. Doch im Zentrum kann dann Kollege Vouilloz klären.
10'
Barcelona kann schalten und walten, wie es will. Doch das 1:0 fällt noch nicht, weil Anthony Gordon aus elf Metern über den Ball schlägt.
Beim Konter wird es dann laut, weil Otele plötzlich alleine vor Barca-Keeper Garcia auftaucht. Doch der FCB-Flügel scheitert und stand zudem im Abseits.
Beim Konter wird es dann laut, weil Otele plötzlich alleine vor Barca-Keeper Garcia auftaucht. Doch der FCB-Flügel scheitert und stand zudem im Abseits.
7'
Szenenapplaus für Renato Widmer D'Autilia, nachdem der 18-jährige Basler Goalie eine Flanke von Adeyemi pflückt und den Konter mit einem Abwurf in die gegnerische Hälfte lanciert. Dass der Ball bei einem Barca-Verteidiger landet, wird ignoriert.
4'
Erste Chance für Barcelona: Der Ball kommt über die linke Barca-Seite gefährlich vors Tor. Doch dort kann Raphinha den Ball nicht richtig treffen, sodass die FCB-Abwehr klären kann.
1'
Der FCB hat Anstoss und darf anschliessend einen langen Pass spielen, ehe Barcelona den Ball übernimmt und fürs Erste wohl auch länger nicht mehr hergeben wird.
DIe Teams laufen ein
Angeführt von Albian Ajeti und Raphinha betreten die beiden Teams den Rasen. Ein Hauch von Champions League weht durch das Joggeli.