Lamine Yamal (links) feierte Tore schon euphorischer als seinen Treffer zum 3:1. Bild: www.imago-images.de

Ein Weltstar und sieben Tore: Basel verkauft sich gegen Barça gut und verliert doch klar

Der FC Barcelona gewinnt das Testspiel beim FC Basel dank später Tore mit 5:2. Superstar Lamine Yamal kommt nach rund einer Stunde aufs Feld, der Weltmeister steuert einen Treffer bei.

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Der FC Basel verliert das Testspiel im ausverkauften St. Jakob-Park gegen den FC Barcelona mit 2:5. Für die Basler trafen der 17-jährige Jean Doucoure kurz vor der Pause zum 1:1 und Kazeem Olaigbe in der 84. Minute zum 2:3. «Wie er da schnörkellos abzieht – Hut ab», lobte FCB-Präsident David Degen den Torschützen Doucoure. «Der Ball kommt zwar etwas glücklich zu ihm, aber den versenkt er super.»

Die Partie in voller Länge. Video: YouTube/blue Sport

Der FC Barcelona erzielte drei seiner fünf Tore nach der 80. Minute: durch Lamine Yamal, der wie Olaigbe mit einem Penalty erfolgreich war, und durch den 18-jährigen belgischen Doppeltorschützen Jesse Bisiwu, der nach Vorlagen von Yamal und Dani Olmo traf. «Bis auf diese letzten Minuten war es recht gut», befand Stürmer Albian Ajeti. «Im Grossen und Ganzen dürfen wir zufrieden sein.»



Basels Trainer Stephan Lichtsteiner setzte keine 24 Stunden nach dem 6:1-Sieg im Cup im jurassischen Courtételle zahlreiche unerfahrene Akteure ein. «Sie haben Persönlichkeit und spielerische Qualitäten», betonte er bei «Blue». «Wir gehen mit der Erkenntnis aus dem Spiel, dass wir auch auf dem Nachwuchs-Campus hervorragende Arbeit leisten.»

Barcelona-Stürmer Karim Adeyemi, der im Sommer von Borussia Dortmund nach Katalonien gewechselt war, traf erstmals für sein neues Team. Der Deutsche zeigte sich als artiger Gast und lobte Basel. «Est ist immer schön, in meinem zweiten Zuhause zu sein», sagte Adeyemi, der mit der Schweizer Rapperin Loredana verheiratet ist. «Die Stimmung war wirklich super. Es war schön, hier zu sein.» (ram/sda)

