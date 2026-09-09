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Winsley Boteli hat sich für die Schweizer Nati entschieden

Fussball: Europa: U21, U 21 L�nderspiel 2025/2026 - UEFA EURO, EM, Europameisterschaft,Fussball U21 Qualifikation, 31.03.2026 - Schweiz U21 vs. Estland U21 - Stockhorn Arena Thun, Schweiz Winsley Bote ...
Winsley Boteli als Torschütze in der U21-Nati.Bild: www.imago-images.de

Shootingstar Boteli hat sich für die Schweizer Nati entschieden

Die Würfel sind gefallen: Winsley Boteli will in der Schweizer Nationalmannschaft auflaufen. Auch die DR Kongo umwarb den 20-jährigen Sion-Stürmer.
09.09.2026, 15:2609.09.2026, 15:26

Winsley Boteli möchte für die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft spielen. Das betonte der Stürmer des FC Sion in der Walliser Zeitung «Le Nouvelliste». Auch die Demokratische Republik Kongo wollte Boteli.

Für den 20-Jährigen kam ein Nationenwechsel allerdings nicht in Frage. «Warum sollte ich wechseln, wo ich doch seit meinen ersten Einsätzen in den Jugendnationalmannschaften gemeinsam mit meinen Kumpels das Trikot der Schweiz getragen habe?», sagte Boteli der Zeitung.

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Seit dem U17-Nationalteam lief er in über 30 Spielen für Schweizer Nachwuchsauswahlen auf. Darum betonte er, dass es sich nicht um eine Entscheidung handle, sondern «um eine natürliche Wahl. Ich habe in der Schweiz mit dem Fussball angefangen und bin dort aufgewachsen.» Das Interesse des Kongo habe ihn dennoch gefreut.

Am Donnerstag in einer Woche wird Nationaltrainer Murat Yakin sein Aufgebot für die kommenden Länderspiele bekanntgeben. Dann dürfte auch der Name Winsley Boteli auf der Kaderliste stehen. «Ich stehe in Kontakt mit den Trainern», sagte er, «ich warte auf die Nominierung.»

In der Nations League trifft die Schweiz Ende September und Anfang Oktober auf Nordmazedonien, Schottland, Slowenien und nochmals auf Nordmazedonien. Kommt Boteli in einem dieser Pflichtspiele zum Einsatz, ist er danach ausschliesslich für die Schweiz spielberechtigt. (ram)

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Die beliebtesten Kommentare
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Cachesito
09.09.2026 15:31registriert Oktober 2016
Bravo Winsley, wir freuen uns auf dich in unserer Nati ♥️
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