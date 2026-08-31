Winsley Boteli feiert seinen Treffer gegen Lugano am Sonntag. Bild: keystone

Tauziehen um Sion-Knipser Boteli? DR Kongo will ihn aufbieten

Zehn Tore in zehn Spielen: Winsley Boteli ist der Spieler der Stunde im Schweizer Fussball. Der junge Sion-Stürmer ist nicht nur auf Klubebene begehrt.

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Noch ist Winsley Boteli ein Spieler des FC Sion. Der 20-jährige Stürmer soll das auch bleiben, wenn es nach Präsident Christian Constantin geht. Morgen Dienstag schliesst das internationale Transferfenster, Offerten von bis zu 20 Millionen Franken lehnte CC ab. Dem «Blick» sagte er: «Winsley Boteli wird die Saison bei uns beenden, basta! Wie ich es gesagt habe. Ein paar Millionen stellen mein Leben nicht auf den Kopf.»

Die Interessenten dürften nicht ausgehen, wenn Boteli weiterhin derart treffsicher ist. Und seine Torgefahr wurde auch längst anderswo registriert. Die Demokratische Republik Kongo will das Sturm-Juwel davon überzeugen, für sie aufzulaufen.

Ein Fall für Frei und Callà

Offenbar soll Boteli vom WM-Teilnehmer 2026 für die nächsten Länderspiele im September aufgeboten werden. Nationaltrainer Sébastien Desabre war demnach in Amsterdam, wo Boteli beim Europacup-Aus der Walliser gegen Ajax drei Tore erzielte.

Wie der «Blick» schreibt, soll der Schweizerische Fussballverband zuversichtlich sein, dass sich Boteli für die Nati entscheidet. U21-Natitrainer Alex Frei und Davide Callà, der Assistenztrainer Murat Yakins, würden sich um den Stürmer kümmern. Seit der U17-Auswahl lief Boteli in 37 Nachwuchs-Länderspielen für die Schweiz auf (16 Tore).

Es ist denkbar, dass Yakin den formstarken Angreifer ebenfalls für die Länderspiele Ende September aufbieten wird – nicht nur, um ein Zeichen zu setzen, sondern auch aus sportlichen Gründen. Hinter Breel Embolo, der kürzlich in die USA zu Atlanta United gewechselt ist, hat es im Sturmzentrum der Nati definitiv Platz. Winsley Boteli gilt auf dieser Position als Mann der Zukunft – die schon sehr bald da sein könnte. (ram)