recht sonnig24°
DE | FR
burger
Sport
FC Sion

Tauziehen um Winsley Boteli vom FC Sion? DR Kongo will ihn aufbieten

KEYPIX - Winsley Boteli (SIO), left, celebrates his goal after scoring the 1:1 during the Super League soccer match of Swiss Championship between FC Sion, SIO, and FC Lugano, LUG, at the Stade de Tour ...
Winsley Boteli feiert seinen Treffer gegen Lugano am Sonntag.Bild: keystone

Tauziehen um Sion-Knipser Boteli? DR Kongo will ihn aufbieten

Zehn Tore in zehn Spielen: Winsley Boteli ist der Spieler der Stunde im Schweizer Fussball. Der junge Sion-Stürmer ist nicht nur auf Klubebene begehrt.
31.08.2026, 14:1231.08.2026, 14:12

Noch ist Winsley Boteli ein Spieler des FC Sion. Der 20-jährige Stürmer soll das auch bleiben, wenn es nach Präsident Christian Constantin geht. Morgen Dienstag schliesst das internationale Transferfenster, Offerten von bis zu 20 Millionen Franken lehnte CC ab. Dem «Blick» sagte er: «Winsley Boteli wird die Saison bei uns beenden, basta! Wie ich es gesagt habe. Ein paar Millionen stellen mein Leben nicht auf den Kopf.»

Die Interessenten dürften nicht ausgehen, wenn Boteli weiterhin derart treffsicher ist. Und seine Torgefahr wurde auch längst anderswo registriert. Die Demokratische Republik Kongo will das Sturm-Juwel davon überzeugen, für sie aufzulaufen.

Ein Fall für Frei und Callà

Offenbar soll Boteli vom WM-Teilnehmer 2026 für die nächsten Länderspiele im September aufgeboten werden. Nationaltrainer Sébastien Desabre war demnach in Amsterdam, wo Boteli beim Europacup-Aus der Walliser gegen Ajax drei Tore erzielte.

Wie der «Blick» schreibt, soll der Schweizerische Fussballverband zuversichtlich sein, dass sich Boteli für die Nati entscheidet. U21-Natitrainer Alex Frei und Davide Callà, der Assistenztrainer Murat Yakins, würden sich um den Stürmer kümmern. Seit der U17-Auswahl lief Boteli in 37 Nachwuchs-Länderspielen für die Schweiz auf (16 Tore).

Boteli trifft für Sion am Laufmeter – und könnte in der Nati bald Embolo beerben
Boteli trifft für Sion am Laufmeter – und könnte in der Nati bald Embolo beerben

Es ist denkbar, dass Yakin den formstarken Angreifer ebenfalls für die Länderspiele Ende September aufbieten wird – nicht nur, um ein Zeichen zu setzen, sondern auch aus sportlichen Gründen. Hinter Breel Embolo, der kürzlich in die USA zu Atlanta United gewechselt ist, hat es im Sturmzentrum der Nati definitiv Platz. Winsley Boteli gilt auf dieser Position als Mann der Zukunft – die schon sehr bald da sein könnte. (ram)

Yakin bei Romano
Verliert die Schweiz einen Doppelbürger an Italien? Shootingstar Alessandro Romano soll sich für die Squadra Azzurra entschieden haben, Roberto Mancini werde ihn aufbieten, heisst es. Murat Yakin reiste deshalb laut «Blick» am Wochenende kurzfristig nach Cagliari, wo Romano spielt, um sich mit ihm zu unterhalten.
Schweizer Fussball-Juwel hat sich zwischen der Nati und Italien entschieden
Schweizer Fussball-Juwel hat sich zwischen der Nati und Italien entschieden
Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Hotels, die du wahrscheinlich nicht buchen willst
1 / 31
Hotels, die du wahrscheinlich nicht buchen willst
Hier solltest du mit Leuten unterwegs sein, vor denen du wirklich nichts zu verheimlich hast.
quelle: reddit
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Sturzflut im Grand Canyon tötet eine Person – 15 werden vermisst
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Jay-Jay Okocha demütigt Oliver Kahn und drei Verteidiger mit dem Wahnsinnstanz des Jahres
31. August 1993: 20-jährig ist Jay-Jay Okocha, als er sich bei Eintracht Frankfurt mit einer einzigen Aktion unsterblich macht. Und selbst der spätere dreifache Welttorhüter Oliver Kahn ist wegen der Demütigung nicht sauer, sondern kann nur gratulieren.
«Stellen Sie den Ton des Fernsehers lauter, kommen Sie nahe an den Monitor heran und geniessen Sie!», so kündigt Jörg Dahlmann bei seinem Spielbericht für Sat.1 eines der schönsten Tore der Bundesliga aller Zeiten an. Dass der Kommentator selbst gerade Zeuge eines aussergewöhnlichen Tores geworden ist, lässt ihn gar seinen Job aufs Spiel setzen: «Liebe Zuschauer! Die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal. Sollen sie mich rausschmeissen. Ich zeig' Ihnen die Szene bis zum Umfallen!»
Zur Story