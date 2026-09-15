Sion lässt GC am Ende keine Chance. Bild: KEYSTONE

GC fällt gegen Sion nach Führung auseinander und verliert am Ende deutlich

Der FC Sion kommt zum vierten Sieg in Folge. Ein Doppelwechsel nach einer Stunde sorgt beim 5:2 bei den Grasshoppers für den Unterschied.

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Sion lag mit 1:2 zurück, als Trainer Didier Tholot in der 61. Minute seine beiden besten Offensiv-Joker, Rilind Nivokazi und Josias Lukembila, ins Spiel brachte. Acht Minuten später führten die Walliser mit 3:2. Lukembila legte zweimal für Nivokazi auf. Letzterem gelangen damit die ersten zwei Saisontore in der Super League. Eine Erlösung für den besten Sittener Torschützen der vergangenen Spielzeit, der in den letzten Wochen im Schatten von Winsley Boteli stand.

Nivokazi dreht das Spiel für Sion. Video: SRF

Der 20-jährige Boteli war auch in diesem Spiel entscheidend an Toren beteiligt. Das Sturmjuwel bereitete in der Startviertelstunde das 1:0 von Ilyas Chouaref vor und traf in der Nachspielzeit zum Schlussstand. 18 Skorerpunkte (in 15 Partien) sind die eindrückliche Ausbeute des Schweizer Junioren-Nationalspielers seit diesem Sommer.

Nach dem früheren 1:0 hatte Sion die Partie nur scheinbar im Griff. Das zuletzt formstarke GC kam kurz vor der Pause etwas aus dem Nichts heraus mittels Penalty durch Samuel Krasniqi zum Ausgleich und kurz nach der Pause durch Giotto Morandi sogar zur Führung. Das Zwischenresultat konnte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der FC Sion mehr Qualitäten in seinen Reihen hat und die bessere Spielanlage. Die Wende mit den Toren von Nivokazi war verdient.

Morandi bringt GC kurz nach der Pause in Führung. Video: SRF

Mit den Wallisern ist in dieser Saison womöglich sogar im Meisterrennen zu rechnen. Zumindest die Offensive spricht dafür. Chouaref, Nivokazi, Fodé Sylla (82. zum 4:2) und Lukembila (91. zum 5:2) erhöhten die Torausbeute der Walliser in der laufenden Super League auf 22. Mehr Treffer hatte der Klub nach acht Spielen noch nie.

Auch GC kann Shootingstar Winsley Boteli nicht aufhalten. Bild: KEYSTONE

Grasshoppers - Sion 2:5 (1:1)

3983 Zuschauer. - SR San.

Tore: 12. Chouaref (Boteli) 0:1. 42. Krasniqi (Penalty) 1:1. 49. Morandi (Guibelalde) 2:1. 63. Nivokazi (Lukembila) 2:2. 69. Nivokazi (Lukembila) 2:3. 82. Sylla (Kololli) 2:4. 91. Lukembila (Berdayes) 2:5.

Grasshoppers: Hübel; Stroscio, Bettkober, Pllana, Arigoni (70. Rissi); Clemente (67. Goudmijn), Guibelalde (56. Mikulic), Abrashi; Morandi (56. Bengondo), Lee Young-Jun (67. Muci), Krasniqi.

Sion: Racioppi; Lavanchy, Sow, Kronig, Marquinhos Cipriano; Kabacalman (70. Sylla), Baltazar Costa; Chouaref (75. Berdayes), Rrudhani (61. Lukembila), Surdez (61. Nivokazi); Boteli (75. Kololli).

Verwarnungen: 40. Baltazar Costa, 52. Bettkober, 57. Chouaref, 60. Arigoni, 62. Lavanchy, 77. Pllana. (abu/sda)

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