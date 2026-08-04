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FC Thun: Sportchef Dominik Albrecht verlässt wohl den Schweizer Meister

Praesident Andres Gerber und Sportchef Dominik.Albrecht feiern den soeben gesichterten Meistertitel, am Sonntag, 3. Mai 2026 in der Stockhorn Arena in Thun. Da der FC St. Gallen verlor, ist dem FC Thu ...
Präsident Andreas Gerber (links) muss wohl einen neuen Sportchef suchen. Bild: KEYSTONE

Medienbericht: Meister-Sportchef Albrecht verlässt wahrscheinlich den FC Thun

Der FC Thun muss wohl einen neuen Sportchef suchen. Gemäss Medienberichten verlässt Dominik Albrecht den Schweizer Meister per sofort.
04.08.2026, 09:2004.08.2026, 09:37

Aufregung beim Schweizer Meister Thun: Sportchef Dominik Albrecht verlässt die Berner Oberländer wohl per sofort. Dies berichtet am Dienstagmorgen der Blick. Eine offizielle Meldung des Vereins steht aktuell noch aus.

Der 40-Jährige arbeitete seit 15 Jahren für die Thuner und startete als Praktikant. Im Jahr 2020 wurde Albrecht nach dem Abstieg in die Challenge League zum Sportchef befördert. Nach fünf Jahren in der zweithöchsten Schweizer Liga gelang endlich der Wiederaufstieg und im Frühling dieses Jahres wurde Thun erstmals Schweizer Meister und sorgte für eine der grössten Überraschungen der Schweizer Sportgeschichte.

Thuns Sprtchef Dominik Albrecht, Trainer Mauro Lustrinelli und Praesident Andres Gerber, von links, feiern den Meistertitel im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Challenge League zwischen FC Thun, ...
Sportchef Dominik Albrecht mit Meister-Trainer Mauro Lustrinelli und Präsident Andres Gerber.Bild: keystone

Thun startete mit einem Sieg bei Luzern und einer 0:6-Klatsche im Kantonsderby gegen YB in die neue Saison. In der Champions-League-Qualifikation scheiterten die Berner Oberländer dramatisch an Dinamo Zagreb und spielen nun um das Europa-League-Ticket. Im Sommer gab es für Albrecht bisher viel zu tun. So mussten Leistungsträger wie beispielsweise Leonardo Bertone und Kastriot Imeri ersetzt werden.

Wohin es Albrecht, der früher selbst in der höchsten Schweizer Unihockeyliga spielte, ziehen wird, ist noch unklar und auch über einen möglichen Nachfolger gibt es noch keine Neuigkeiten.

Bereits kurz nach der historischen Saison verliess Meister-Trainer Mauro Lustrinelli die Thuner und wechselte in die Bundesliga zu Union Berlin. Bei Thun steht seither Gian-Luca Privitelli an der Seitenlinie. (riz)

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