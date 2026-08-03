In der Europa League muss Thun noch zwei Runden überstehen. Bild: keystone

Thun würde in den Europa-League-Playoffs auf Posen oder Klaksvik treffen

Gewinnt der FC Thun in der 3. Qualifikationsrunde der Europa League gegen Vikingur Reykjavik hiesse die letzte Hürde in den Playoffs Lech Poznan oder Klaksvik, wie die Auslosung am Montag ergab.

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FC Thun

Für den FC Thun steht am Donnerstag das Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde der Europa League an. Die Berner Oberländer treffen dabei auf die Isländer von Vikingur Reykjavik.

Bei einem Sieg nach Hin- und Rückspiel würde der Schweizer Meister in den Playoffs der Europa League auf Lech Poznan aus Polen oder auf den färöischen Meister Klaksvik treffen. Dies ergab die Auslosung am Montag. Die Spieltermine der Playoffs sind der 20. und 27. August, wobei die Thuner zuerst auswärts antreten würden.

Sollte Thun die Begegnung mit Reykjavik verlieren, würde der Verein in den Playoffs der Conference League weiterspielen. Dabei würden die Thuner auf FK Borac Banja Luka aus Bosnien oder das belarussische Team FK Wizebsk treffen. (riz)