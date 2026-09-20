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Thun zittert, bringt aber den Sieg gegen Vaduz über die Zeit

Lutfi Dalipi (FCV), links, enttaeuscht, waehrend Lucien Daehler (FCT) und Louis Passavant (FCT) den Sieg bejubeln im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen dem FC Vaduz (FCV) und ...
Erlösung beim FC Thun: Gegen Vaduz gibt es endlich wieder einen Sieg.Bild: keystone

Thun muss am Ende noch zittern, bringt den Sieg in Vaduz aber über die Zeit

Der FC Thun verabschiedet sich mit einem guten Gefühl in die dreiwöchige Länderspielpause. Der Meister gewinnt das Super-League-Duell beim Aufsteiger Vaduz dank Effizienz 2:1.
20.09.2026, 13:0020.09.2026, 16:14

Zweimal schlugen die Thuner im Ländle nach Vaduzer Druckphasen zu. Das erste Mal nach gut einer halben Stunde und einem Lattentreffer von Niklas Lang, das zweite Mal zu Beginn der zweiten Halbzeit, nachdem ein Tor der Liechtensteiner wegen eines vorangegangenen Foulspiels (und Abseits) nicht anerkannt worden war. Spieler des Spiels war Furkan Dursun, der das 1:0 erzielte und das 2:0 von Nils Reichmuth vorbereitete.

Dass Marcel Monsberger eine Viertelstunde vor Schluss auf eine Flanke von Latfi Dalipi zum Anschlusstreffer verwertete, half den über weite Strecken spielbestimmenden Gastgebern gegen die effizienten Thuner auch deshalb nicht mehr, weil Milos Cocic in der 90. Minute die grösste Chance zum Ausgleich vergab. Für Dalipi war es im neunten Spiel die achte Torvorlage und der elfte Skorerpunkt.

Der Meister, dem nach 22 Gegentoren in acht Spielen der Fall ans Tabellenende drohte, geht damit mit dem erhofften Erfolgserlebnis in die nach den kräftezehrenden englischen Wochen herbeigesehnte Länderspielpause.

Einfach, simpel wolle man spielen, nicht zu viel studieren, sagte Thuns Präsident Andres Gerber am Rande der Partie im Volksparkstadion. Genau so erzielten die wiederum ohne den gesperrten Captain Marco Bürki angetretenen Thuner ihre Tore: Der Führungstreffer entstand aus einem langen Ball und einer Kopfballverlängerung von Brighton Labeau, das 2:0 nach einem simplen Querpass und einem platzierten Schuss von Reichmuth mit einer Ballberührung.

Milos Cocic (FCV) reagiert nach seiner vergebenen Chance im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen dem FC Vaduz (FCV) und dem FC Thun (FCT), am Sonntag, 20. September 2026, im Rh ...
Vaduz verpasste den Ausgleich kurz vor Schluss nur knapp. Bild: keystone

Vaduz - Thun 1:2 (0:1)
3000 Zuschauer. - SR Prskalo.
Tore: 33. Dursun 0:1. 49. Reichmuth (Dursun) 0:2. 73. Monsberger (Dalipi) 1:2.
Vaduz: Schaffran; Hasler (88. Walker), Lang (74. Beeli), Simani, Schwizer (80. Sawadogo); Mack; Stark, Cocic, Cabrera (74. Djokic); Monsberger, Dalipi.
Thun: Steffen; Dähler, Bamert, Zoukit (86. Passavant), Strannegård (67. Mambwa); Roth, Käit (67. Christoffersson); Reichmuth (78. Fehr), Saiz; Labeau, Dursun (67. Maier).
Bemerkungen: Thun u.a. ohne Bürki (gesperrt).
Verwarnungen: 31. Zoukit, 39. Bamert, 67. Roth, 77. Käit, 77. Cocic, 88. Maier. (abu/sda)

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