recht sonnig24°
DE | FR
burger
Sport
FC Zürich

FCZ suspendiert Stürmer Perea nach Wortgefecht mit Trainer Koller

Juan Jose Perea (FCZ) reagiert in der ersten Runde im Schweizer Cup Fussballspiel zwischen dem FC Tuggen (FCT) und dem FC Zuerich (FCZ), am Freitag, 14. August 2026 auf dem Sportplatz Linthstrasse in ...
Juan José Perea ist auf unbestimmte Zeit suspendiert.Bild: keystone

Bericht: FCZ suspendiert Stürmer Perea nach Wortgefecht mit Trainer Koller

31.08.2026, 16:5231.08.2026, 16:52

Der FC Zürich suspendiert den Kolumbianer Juan José Perea, nachdem er sich am Samstag mit Trainer Marcel Koller gestritten hatte. Das berichtet der Blick. Zwar hat sein Verein in Lausanne 3:2 gewonnen, doch der Stürmer war sauer, dass er keine Einsatzminute bekam. Im Anschluss an die Partie ist er laut «Blick» verbal auf Cheftrainer Koller losgegangen.

Der FCZ bestätigt die Suspendierung gegenüber der Zeitung. Wie lange diese dauere, ist noch nicht klar, doch gegen YB werde er am Dienstag nicht im Kader stehen.

Perea kam im Sommer 2024 als Leihspieler des VfB Stuttgart zum FCZ. In den ersten Monaten erzielte er sieben Tore in 22 Ligaspielen, dann erlitt er im März 2025 einen Achillessehnenriss. Dieser setzte ihn rund sechs Monate ausser Gefecht. Inzwischen ist er beim Zürcher Verein zwar fest verpflichtet, konnte an seine damaligen Leistungen aber nicht mehr anknüpfen. (hkl)

FCZ gewinnt spektakuläres Spiel in Lausanne – Luzern punktet bei Servette
FCZ gewinnt spektakuläres Spiel in Lausanne – Luzern punktet bei Servette
Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Eine Champions League fürs Schwingen? Das Potenzial wäre da – doch der Verband blockt ab
Der Kilchberger Schwinget am kommenden Samstag zeigt, welchen Reiz ein exklusives Feld mit den besten Schwingern hat. Die Idee eines Schwing-Masters geistert herum. Aber: Athleten, die an neuen Formaten teilnehmen, droht der Verband mit Bussen und Ausschluss.
Für Schwingfans ist es ein ganz besonderer Leckerbissen. Wenn am kommenden Samstag im zürcherischen Kilchberg nur 60 Schwinger um den begehrten Festsieg kämpfen, sind spannende Duelle garantiert. Normalerweise ist das Teilnehmerfeld um ein Vielfaches grösser. Am Luzerner Kantonalen zum Beispiel nahmen Ende Mai 286 Schwinger teil.
Zur Story