Juan José Perea ist auf unbestimmte Zeit suspendiert. Bild: keystone

Bericht: FCZ suspendiert Stürmer Perea nach Wortgefecht mit Trainer Koller

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Der FC Zürich suspendiert den Kolumbianer Juan José Perea, nachdem er sich am Samstag mit Trainer Marcel Koller gestritten hatte. Das berichtet der Blick. Zwar hat sein Verein in Lausanne 3:2 gewonnen, doch der Stürmer war sauer, dass er keine Einsatzminute bekam. Im Anschluss an die Partie ist er laut «Blick» verbal auf Cheftrainer Koller losgegangen.

Der FCZ bestätigt die Suspendierung gegenüber der Zeitung. Wie lange diese dauere, ist noch nicht klar, doch gegen YB werde er am Dienstag nicht im Kader stehen.

Perea kam im Sommer 2024 als Leihspieler des VfB Stuttgart zum FCZ. In den ersten Monaten erzielte er sieben Tore in 22 Ligaspielen, dann erlitt er im März 2025 einen Achillessehnenriss. Dieser setzte ihn rund sechs Monate ausser Gefecht. Inzwischen ist er beim Zürcher Verein zwar fest verpflichtet, konnte an seine damaligen Leistungen aber nicht mehr anknüpfen. (hkl)