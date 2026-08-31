Itauma (links) kassiert von Hrgovic. Bild: keystone

Nach einer Nacht im Spital verspricht Itauma mit lädiertem Gesicht: «I'll be back»

Der kroatische Boxer Filip Hrgovic ist nach einem dramatischen Sieg gegen Moses Itauma erstmals Weltmeister im Schwergewicht. Der Brite musste die Nacht nach der Niederlage im Spital verbringen.

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Filip Hrgovic (34) bezwang seinen Kontrahenten in London in der neunten von zwölf Runden durch technischen K.o. im Duell um den Gürtel des Verbands IBF. Hrgovic ist der erste Schwergewichtsweltmeister Kroatiens – derweil sein Gegner die Nacht im Krankenhaus verbrachte.

Der 21-jährige Moses Itauma, der nach Punkten in Führung lag, verpasste die Chance, der zweitjüngste Schwergewichtsweltmeister nach Mike Tyson zu werden. Itauma kassierte zudem die erste Niederlage als Profi. In seinen ersten 14 Kämpfen hatte er nie über die sechste Runde hinausgehen müssen.

Itauma dominierte zu Beginn den Kampf und schickte seinen Kontrahenten in der zweiten Runde sogar auf den Boden. Doch der Brite wirkte im Laufe des Kampfes immer erschöpfter. Hrgovic fand besser ins Duell hinein und setzte von Runde zu Runde zunehmend bessere und wirkungsvollere Treffer. Itaumas Ecke warf schliesslich in der neunten Runde das Handtuch.

«Es war einfach nicht mein Abend. Wir haben Grosses versucht, sind aber gegen den erfahreneren Gegner knapp gescheitert», sagte Itauma am Tag nach der Niederlage. Er werde zurückkommen: «I'll be back.»

Weltmeister Hrgovic sagte über Itauma: «Ich bin die Gegenwart. Und er ist definitiv die Zukunft.» Der Kampf war ursprünglich nicht als Titelkampf geplant. Als der Kampf im Juni angesetzt wurde, sollte er dazu dienen, die möglichen Herausforderer für ein Duell mit dem damaligen IBF-Weltmeister Alexander Usyk einzugrenzen. Der Ukrainer legte jedoch wenige Wochen später all seine Titel nieder. (ram/sda/dpa)