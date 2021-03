Sport

FIFA

Harte Strafen gegen Sepp Blatter und Jérôme Valcke



Millionen-Busse und lange Sperren – Blatter und Valcke von der FIFA hart bestraft

Die Ethik-Kommission der FIFA bestraft den früheren Präsidenten Sepp Blatter und den ehemaligen Generalsekretär Jérôme Valcke wegen diversen Verstössen gegen das Ethikreglement hart.

Adjudicatory chamber of the independent Ethics Committee sanctions Mr Joseph S. Blatter and Mr Jérôme Valcke: https://t.co/riqpjyPzqS — FIFA Media (@fifamedia) March 24, 2021

In seinem am Dienstag veröffentlichten Urteil hat die FIFA die beiden ehemaligen Spitzenfunktionäre mit einer Busse von einer Million Schweizer Franken belegt. Zudem dürfen beide nach Ablauf der derzeit laufenden Sperren für weitere sechs Jahre und acht Monate keine Tätigkeit im Fussball ausüben.

Blatter und Valcke haben laut der Ethikkommission gegen diverse Punkte im Ethik-Reglement der FIFA verstossen. Beiden wird die Verletzung der Loyalität, Interessenkonflikte sowie das Angebot und die Annahme von Geschenken oder sonstigen Vorteilen vorgeworfen. Valcke soll zudem seine Stellung missbraucht haben und sich private Anwaltskosten durch die FIFA erstattet haben lassen.

Bild: EPA/KEYSTONE FILE

Da die von der unabhängigen Ethikkommission 2015 und 2016 gegen Blatter und Valcke verhängten Sperren für jede Fussballtätigkeit noch nicht verbüsst sind, treten die heute mitgeteilten Sperren erst nach Ablauf der früheren Sperren in Kraft, das heisst am 8. Oktober 2021 respektive am 8. Oktober 2025.

Der 85-jährige Blatter war bis Herbst 2015 FIFA-Präsident, ehe er zusammen mit dem damaligen UEFA-Präsidenten Michel Platini von der Ethikkommission des Verbandes suspendiert und später zunächst für acht Jahre gesperrt wurde. Die Sanktion wurde dann auf sechs Jahre reduziert. Im Kern ging es um eine Zahlung von zwei Millionen Franken von der FIFA an Platini aus dem Jahr 2011.

Valcke war 2015 wegen Verstössen gegen den Ethikcode des Weltverbandes in mehreren Punkten zunächst für zwölf Jahre gesperrt worden, ehe das Strafmass um zwei Jahre reduziert wurde. Ihm wurde damals zur Last gelegt, dass er unter anderem am Weiterverkauf von WM-Tickets beteiligt gewesen sei und bei der FIFA-Untersuchung nicht kooperiert habe. (pre/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Sepp Blatter ist nicht allein: 10 spektakuläre Rücktritte Schweizer Nationalspielerinnen über Rassismus Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter