Fliegender Wechsel

Das machen die NHL-Drafts vom EV Zug +++ Lausanne holt Ex-NHL-Profi als Ersatz für Pilut

Die neue Saison naht, noch bauen die National-League-Klubs aber an ihrem Kader. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2024/25.

Muggli bleibt beim EVZ, Kirsch geht

Die beiden NHL-Drafts des EV Zug gehen unterschiedliche Wege. Verteidiger Leon Muggli bleibt den Innerschweizern vorerst erhalten, Goalie Christian Kirsch zieht es vorzeitig nach Übersee.

Der im NHL-Draft Ende Juni als erster Schweizer an 52. Stelle gezogene Muggli wird von den Washington Capitals für mindestens eine Saison an den EVZ ausgeliehen. Der 18-Jährige hatte Mitte Juli einen Entry-Level-Vertrag für die nächsten drei Jahre bei der Franchise aus der US-Hauptstadt unterschrieben.

Kirsch, an 116. Stelle von den San Jose Sharks gedraftet, schliesst sich den Green Bay Gamblers aus der Juniorenliga USHL an. Ab der Saison 2025/26 wird er an der University of Massachusetts studieren und in der NCAA spielen. (nih/sda)

Lausanne verpflichtet einen Ersatz für Pilut

Playoff-Finalist Lausanne verpflichtet als Ersatz für den verletzten Lawrence Pilut den amerikanischen Verteidiger Gavin Bayreuther. Der 30-Jährige unterschrieb mit den Waadtländern einen Vertrag über ein Jahr, wie der Klub mitteilte.

Bayreuther bestritt für Dallas und Columbus 122 NHL-Partien. Letzte Saison spielte er innerhalb der Organisation der Dallas Stars in der zweitklassigen AHL. Lawrence Pilut, einer der Leistungsträger in der letzten Saison, zog sich im Training in Schweden einen Achillessehnenriss zu und dürfte fast die komplette kommende Spielzeit verpassen. (nih/sda)

Andrea Glauser kehrt zu Freiburg zurück

Der 28-jährige Verteidiger Andrea Glauser kehrt nach je drei Saisons in Langnau und Lausanne zum HC Fribourg-Gottéron zurück. Glauser unterzeichnete in Freiburg einen Siebenjahresvertrag ab 2025/26.

In den letzten drei Saisons in Lausanne verbesserte sich Andrea Glauser zu einem der besten Eishockeyverteidiger der Schweiz. Glauser durchlief bei Gottéron den Nachwuchs und debütierte in der Saison 2015/16 bei Fribourg in der National League. (abu/sda)

Ein Kanadier für Ambri-Piotta

Der HC Ambri-Piotta verpflichtet den kanadischen Center Philippe Maillet (32). Maillet spielte in Nordamerika in der AHL und zuletzt in Russland bei Metallurg Magnitogorsk. Er erhielt in Ambri einen Einjahresvertrag.

Ausserdem verlängerte Ambri-Piotta den Vertrag mit dem finnischen Verteidiger Jesse Virtanen bis Frühling 2028. Virtanen nimmt im Herbst seine dritte Saison in Ambri in Angriff. (ram/sda)

Ein kanadischer Verteidiger für Kloten

Der EHC Kloten komplettiert sein Kader für die nächste Saison mit dem kanadischen Verteidiger Thomas Grégoire. Der 26-Jährige spielte die letzte Saison zuerst in Schweden bei Rögle BK und am Ende in der Schweiz bei Fribourg-Gottéron. Der Kanadier erhielt einen Einjahresvertrag. In der Saison 2022/23 erzielte Grégoire in Finnland als Spieler von Lukko Rauma die meisten Tore aller Verteidiger (13).

Damit steigt Kloten mit dem neuen finnischen Trainer Lauri Marjamäki, zwei ausländischen Verteidigern (Grégoire, Sami Niku) und vier «Imports» im Sturm (Miro Aaltonen, Daniel Audette, Tyler Morley und Niko Ojamäki) in die neue Saison. Die Klotener erachten die personelle Planung für die nächste Saison als vorerst abgeschlossen. (nih/sda)

Finnischer Verteidiger siebter Ausländer der ZSC Lions

Die ZSC Lions haben als siebten Ausländer den finnischen Verteidiger Santtu Kinnunen verpflichtet. Der 25-Jährige kommt aus der American Hockey League (AHL) von den Charlotte Checkers mit einem Vertrag für eine Saison in die Schweiz.

Die weiteren Ausländer des Meisters in der kommenden Saison sind Simon Hrubec (Torhüter), Mikko Lehtonen, Rudolfs Balcers, Jesper Fröde, Derek Grant und Juho Lammikko. (sda)

Cervenka verlässt Rapperswil-Jona vorzeitig

Der tschechische Ausnahmekönner Roman Cervenka verlässt – wie von watson-Eismeister Klaus Zaugg berichtet – die Rapperswil-Jona Lakers ein Jahr vor Vertragsende und kehrt in seine Heimat zurück. Dafür ist Pontus Aberg zurück am Obersee.

Der Wechsel hatte sich in den letzten Tagen abgezeichnet. Roman Cervenka kehrt aus «privaten Gründen», wie die Rapperswil-Jona Lakers auf ihrer Website schreiben, nach Tschechien zurück. Er unterschrieb bei Dynamo Pardubice einen Zweijahres-Vertrag. (abu/sda)

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇫🇮 Santtu Kinnunen (Verteidiger, 25)

kommt von den Carolina Checkers (AHL)

Abgänge ❌

🇨🇭 Jérome Bachofner (Stürmer, 27)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Phil Baltisberger (Verteidiger, 28)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 27)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Kyen Sopa (Stürmer, 23)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭 Reto Schäppi (Stürmer, 33)

wechselt zum EHC Kloten​

Gerüchte 💬

🇨🇭 Reto Schäppi (Stürmer, 32)

erhält womöglich keinen neuen Vertrag mehr beim ZSC



HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭 David Aebischer (Verteidiger, 23)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭 Joren van Pottelberghe (Goalie, 26)

kommt vom EHC Biel

🇸🇪 Carl Dahlström (Verteidiger, 29)

kommt von Färjestad

🇨🇿 Jiri Sekac (Stürmer, 32)

kommt von Lausanne

🇨🇿 Radim Zohorna (Stürmer, 28)

kommt von den Pittsburgh Penguins

Abgänge ❌

🇨🇦 Joey LaLeggia (Verteidiger, 31)

offen

🇫🇮 Markus Granlund (Stürmer, 31)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭 Julian Walker (Stürmer, 37)

tritt zurück

🇨🇭 Jeremi Gerber (Stürmer, 24)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇫🇮 Mikko Koskinen (Goalie, 35)

offen

Gerüchte 💬

…

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭Marc Marchon (Stürmer, 28)

kommt vom EHC Kloten

🇸🇪 Anton Lindholm (Verteidiger, 29)

kommt von Leksands IF

🇸🇪 Victor Ejdsell (Stürmer, 28)

kommt von Färjestad BK

🇫🇮 Kalle Kossila (Stürmer, 31)

kommt von den Växjö Lakers

🇫🇮 Waltteri Merelä

(Stürmer, 25)

kommt von den Tampa Bay Lightning



Abgänge ❌

🇨🇭 Joshua Fahrni (Stürmer, 21)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 23)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇨🇦 Corban Knight (Stürmer, 33)

offen

🇨🇦 Colton Sceviour (Stürmer, 35)

offen

🇫🇮 Joona Luoto (Stürmer, 26)

offen

🇫🇮 Ville Pokka (Verteidiger, 29)

offen

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 28)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Claude-Curdin Paschoud (Verteidiger, 30)

wechselt zu den SCL Tigers

​🇨🇭Marco Maurer (Verteidiger, 36)

wechselt zum HC Ajoie



Gerüchte 💬

…

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭 Jérôme Bachofner (Stürmer, 27)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Rodwin Dionicio (Verteidiger, 19)

kommt aus der kanadischen Juniorenliga OHL

🇨🇭 Nicolas Müller (Stürmer, 24)

kommt aus der College-Liga NCAA

🇨🇭 Miro Zryd (Verteidiger, 29)

kommt aus Langnau

🇸🇪 Lias Andersson (Stürmer, 25)

kommt von Laval Rocket (AHL)

Abgänge ❌

🇨🇭 Beat Forster (Verteidiger, 40)

tritt zurück

🇨🇭 Yannick Rathgeb (Verteidiger, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Mike Künzle (Stürmer, 30)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Tino Kessler (Stürmer, 26)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Joren van Pottelberghe (Goalie, 26)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Luca Hischier (Stürmer, 28)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭 Ian Derungs (Stürmer, 24)

wechselt zu Zug

🇱🇻 Roberts Bukarts (Stürmer, 28)

wechselt ins Ausland

🇸🇪 Jesper Olofsson (Stürmer, 32)

wechselt zu Modo Hockey



Gerüchte 💬

…

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Tim Wolf (Goalie, 31)

kommt vom HC Ajoie

🇨🇭Mike Künzle (Stürmer, 30)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭Ian Derungs (Stürmer, 24)

kommt vom ECH Biel

🇸🇪 Gabriel Carlsson (Verteidiger, 27)

kommt von den Växjo Lakers

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 24)

kommt von Ambri

🇨🇿 Daniel Vozenilek (Stürmer, 28)

kommt von Ocelari Trinec (CZE)

🇸🇪 Fredrik Olofsson (Stürmer, 28)

kommt von den Colorado Eagles (AHL)



Abgänge ❌

🇨🇭Reto Suri (Stürmer, 34)

tritt zurück

🇨🇭Luca Hollenstein (Goalie, 23)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Nico Gross (Verteidiger, 23)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Dario Allenspach (Stürmer, 21)

wechselt zu den SCL Tigers

🇺🇸 Brian O'Neill (Stürmer, 35)

noch nicht bekannt

🇩🇪 Marc Michaelis (Stürmer, 28)

wechselt zu Adler Mannheim

🇨🇭Tim Muggli (Stürmer, 20)

wechselt zu Ambri!

🇩🇪 Andreas Eder (Stürmer, 28)

wechselt zum EHC München

🇨🇭 Christian Kirsch (Goalie, 18)

wechselt zu den Green Bay Gamblers (USHL)

Gerüchte 💬

…

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Yannick Rathgeb (Verteidiger, 28)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Jeremi Gerber (Stürmer, 24)

kommt vom HC Lugano



Abgänge ❌

🇨🇦 Thomas Grégoire (Verteidiger, 26)

geht zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

…

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Nico Gross (Verteidiger, 23)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Luca Hollenstein (Goalie, 23)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Tino Kessler (Stürmer, 26)

kommt vom EHC Biel

🇸🇪 Simon Ryfors (Stürmer, 27)

kommt von Rögle (SHL)

🇨🇦 Adam Tambellini (Stürmer, 29)

kommt von Rögle (SHL)

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 28)

kommt vom SC Bern



Abgänge ❌

🇨🇭 Gilles Senn (Goalie, 27)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 25)

wechselt zu Frölunda (SHL)

🇨🇭 Tim Minder (Verteidiger, 21)

wechselt zum HC Ajoie

🇸🇪 Leon Bristedt (Stürmer, 29)

wechselt zu Rögle

🇸🇪 Dennis Rasmussen (Stürmer, 34)

wechselt zu Växjö

🇫🇮 Aleksi Mustonen (Stürmer, 29)

offen

🇫🇮 Kristian Näkyvä (Verteidiger, 33)

offen

🇨🇭Raphael Prassl (Stürmer, 26)

wechselt zu Lausanne

Gerüchte 💬

…

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭 Luca Hischier (Stürmer, 28)

kommt vom EHC Biel

🇫🇮 Markus Granlund (Stürmer, 31)

kommt vom HC Lugano

🇨🇿 Michael Spacek (Stürmer, 27)

kommt von Ambri-Piotta

🇨🇭 Eric Schneller (Verteidiger, 19)

kommt von Rögle



Abgänge ❌

🇫🇮 Valtteri Filppula (Stürmer, 40)

offen

🇨🇦 Daniel Winnik (Stürmer, 39)

offen

🇫🇷 Eliot Berthon (Stürmer, 32)

tritt zurück

Gerüchte 💬



...

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇿 David Sklenicka (Verteidiger, 27)

kommt von Barys Astana

🇫🇮 Janne Kuokkanen (Stürmer, 26)

kommt von Malmö

🇫🇮 Ahti Oksanen (Stürmer, 31)

kommt von Oskarshamn

🇫🇮 Lauri Pajuniemi (Stürmer, 25)

kommt von Malmö

🇨🇭 Thibault Fatton (Goalie, 22)

kommt vom HC Lugano

🇫🇷🇨🇭 Antoine Keller (Goalie, 19)

kommt von Acadie-Bathurst (QMJHL)

🇨🇭 Nathan Vouardoux (Verteidiger, 22)

kommt von Rapperswil-Jona

🇨🇭Raphael Prassl (Stürmer, 26)

kommt von Davos

🇺🇸 Gavin Bayreuther (Verteidiger, 30)

kommt von den Dallas Stars

Abgänge ❌

🇨🇿 Jiri Sekac (Stürmer, 32)

wechselt zu Lugano

🇨🇭 Cody Almond (Stürmer, 34)

noch unbekannt

🇫🇮 Mikka Salomäki (Stürmer, 31)

noch unbekannt

🇫🇮 Henrik Haapala (Stürmer, 30)

noch unbekannt

🇸🇪 Christian Djoos (Verteidiger, 29)

wechselt zurück nach Schweden

🇨🇭Connor Hughes (Goalie, 27)

wechselt zu den Montreal Canadiens

🇨🇭 Igor Jelovac (Verteidiger, 29)

geht nach Rapperswil-Jona

Gerüchte 💬

...

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Gilles Senn (Goalie, 27)

kommt von Davos

🇨🇭Tim Muggli (Stürmer, 20)

kommt von Zug

🇨🇭 Jesse Zgraggen (Verteidiger, 31)

kommt von Ajoie

🇨🇦 Jonathan Ang (Stürmer, 26)

kommt von Kloten

🇨🇦 Philippe Maillet (Stürmer, 32)

kommt von Metallurg Magnitogorsk

Abgänge ❌

🇨🇭Benjamin Conz (Goalie, 32)

wechselt zu Ajoie

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 24)

wechselt zu Zug

🇩🇪 Tobias Fohrler (Verteidiger, 26)

wechselt zu Adler Mannheim

🇨🇦 Laurent Dauphin (Stürmer, 29)

offen

Gerüchte 💬

…

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭Joshua Fahrni (Stürmer, 21)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Dario Allenspach (Stürmer, 21)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Phil Baltisberger (Verteidiger, 28)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Claude-Curdin Paschoud (Verteidiger, 30)

kommt vom SC Bern​

Abgänge ❌

🇨🇭 Keijo Weibel (Stürmer, 22)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Nolan Diem (Stürmer, 30)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Miro Zryd (Verteidiger, 29)

wechselt zum EHC Biel

🇺🇸 Anthony Louis (Stürmer, 29)

offen

Gerüchte 💬

...





SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 23)

kommt vom SC Bern

🇸🇪 Malte Strömwall (Stürmer, 29)

kommt von Frölunda Göteborg

🇸🇪 Jacob Larsson (Verteidiger, 27)

kommt von Belleville (AHL)

🇨🇭 Valentin Hofer (Stürmer, 22)

kommt von Ambri-Piotta

🇱🇻 Ivars Punnenovs (Goalie, 30)

kommt von Lausanne

🇨🇭 Igor Jelovac (Verteidiger, 29)

kommt von Lausanne

🇸🇪 Pontus Aberg (Stürmer, 30)

kommt von Barys Astana

Abgänge ❌

🇨🇭David Aebischer (Verteidiger, 23)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Sandro Forrer (Stürmer, 26)

wechselt zum EHC Visp

🇨🇿 Martin Frk (Stürmer, 30)

offen

🇨🇦 Brett Connolly (Stürmer, 32)

offen

🇨🇦 Zach Leslie (Stürmer, 30)

offen

🇨🇦 Maxim Noreau (Verteidiger, 37)

Tritt zurück

🇸🇪 Jordan Schroeder (Stürmer, 33)

wechselt zu Brynäs (SWE)

🇨🇭 Nathan Vouardoux (Verteidiger, 22)

wechselt zum HC Lausanne

🇨🇿 Roman Cervenka (Stürmer, 38)

wechselt zu Dynamo Pardubice

Gerüchte 💬

…

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇭Benjamin Conz (Goalie, 32)

kommt von Ambri-Piotta

🇫🇮 Jerry Turkulainen (Stürmer, 25)

kommt von JYP Jyväskylä

🇫🇮 Julius Nättinen (Stürmer, 27)

kommt von HIFK Helsinki

🇫🇮 Oula Palve (Stürmer, 32)

kommt von Ilves Tampere

🇨🇭 Tim Minder (Verteidiger, 21)

kommt von Davos

🇨🇭 Marco Pedretti (Stürmer, 32)

kommt von Lausanne

🇨🇭 Kyen Sopa (Stürmer, 23)

kommt von den ZSC Lions

​🇨🇭Marco Maurer (Verteidiger, 36)

kommt vom SC Bern​

Abgänge ❌

🇨🇭 Tim Wolf (Goalie, 31)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Alain Birbaum (Verteidiger, 38)

tritt zurück

🇨🇭 Jesse Zgraggen (Verteidiger, 31)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇦 Frédérik Gauthier (Stürmer, 29)

wechselt in die KHL

🇨🇭 Ueli Huber (Stürmer, 28)

wechselt zum EHC Basel

🇨🇭 Gregory Sciaroni (Stürmer, 35)

tritt zurück

🇸🇪 Dmytro Timashov (Stürmer, 27)

offen

🇨🇦 Éric Gélinas (Verteidiger, 33)

offen

🇨🇦 Daniel Audette (Stürmer, 28)

offen

🇨🇦 Guillaume Asselin (Stürmer, 31)

wechselt zum EHC Olten



Gerüchte 💬

...

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭 Keijo Weibel (Stürmer, 22)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Nolan Diem (Stürmer, 30)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 27)

kommt von Wiles-Barre/Scranton (AHL)

🇨🇭 Reto Schäppi (Stürmer, 33)

kommt von den ZSC Lions

🇫🇮 Lauri Marjamäki (Trainer, 47)

kommt von Kärpät Oulu

🇫🇮 Sami Niku (Verteidiger, 27)

kommt von Tampereen Ilves

🇨🇦 Thomas Grégoire (Verteidiger, 26)

kommt von Fribourg-Gottéron

Abgänge ❌

🇨🇭 Marc Marchon (Stürmer, 28)

wechselt zum SC Bern

🇫🇮 Juha Metsola (Goalie, 35)

wechselt zu Tappara Tampere

🇨🇭 Matteo Nodari (Verteidiger, 36)

tritt zurück

🇨🇦 Nathan Beaulieu (Verteidiger, 31)

offen

🇨🇦 Jonathan Ang (Stürmer, 26)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭 Dominik Diem (Stürmer, 27)

tritt zurück

Gerüchte 💬

...