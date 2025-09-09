Damit du heute Abend von den Aufstellungen nicht schockiert bist: Alle NL-Transfers 25/26

Die neue National-League-Saison steht vor der Tür. Hier findest du alle Transfers von ZSC, SCB, HCD und Co. für die Spielzeit 2025/26

Sportredaktion Folge mir

Mehr «Sport»

Heute Abend ist es endlich wieder so weit. Der Puck wird zum ersten Mal in der National-League-Saison wieder eingeworfen. Doch Moment: Marco Müller steht beim SCB am Bullypunkt und Raphael Diaz verteidigt wieder für den EV Zug? Damit du den Überblick nicht verlierst, haben wir die Transfers aller 14 Klubs hier nochmals aufgelistet.

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭Thierry Bader (Stürmer, 27)

kommt vom SC Bern

🇨🇦 Andy Andreoff (Stürmer, 34)

kommt von Sibir Nowosibirsk

🇸🇪 Pontus Aberg (Stürmer, 32)

kommt vom EHC Kloten​

Abgänge ❌

🇫🇮 Santtu Kinnunen (Verteidiger, 25)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭Yannick Zehnder (Stürmer, 26)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭Marlon Graf (Stürmer, 22)

wechselt zu den SC Rapperswil-Jona Lakers

🇦🇹 Vinzenz Rohrer (Stürmer, 20)

wechselt zu den Montreal Canadiens

🇫🇮 Juho Lammikko (Stürmer, 29)

wechselt zu den New Jersey Devils

Trainer 🫡

🇨🇭 Marco Bayer

HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 21)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Dario Simion (Stürmer, 30)

kommt vom EV Zug

🇸🇪 Tomas Mitell (Trainer, 44)

Kommt von Färjestad

🇺🇸 Connor Carrick (Verteidiger, 31)

kommt von Bakersfield (AHL)

🇨🇦 Mike Sgarbossa (Stürmer, 32)

kommt von Washington Capitals

🇫🇮 Rasmus Kupari (Stürmer, 25)

kommt von den Winnipeg Jets

🇨🇭Alessio Bertaggia (Stürmer, 31)

kommt von Servette

🇨🇭🇨🇦Jakob Lee (Stürmer, 26)

kommt von RPI (NCAA)

🇨🇭Ramon Tanner (Stürmer, 25)

kommt von Biel

🇨🇦 Brendan Perlini (Stürmer, 29)

kommt von Lausanne

🇺🇸 Zach Sanford (Stürmer, 30)

kommt von den Rockford IceHogs



Abgänge ❌

🇨🇭 Marco Müller (Stürmer, 31)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Leandro Hausheer (Verteidiger, 21)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭Matthew Verboon (Stürmer, 25)

wechselt zu Servette

🇨🇿 Radim Zohorna (Stürmer, 28)

wechselt zu Färjestad

🇨🇦 Daniel Carr (Stürmer, 33)

wechselt zu den Milwaukee Admirals (AHL)

🇺🇸 Mark Arcobello (Stürmer, 37)

tritt zurück

🇫🇮 Valtteri Pulli (Verteidiger, 24)

wechselt zu Djurgarden

🇸🇰 Adam Huska (Goalie, 28)

wechselt zu Admiral Vladivostok (KHL)

🇨🇦 Michael Joly (Stürmer, 30)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭 Liekit Reichle (Stürmer, 22)

wechselt zum EHC Chur

Trainer 🫡

🇸🇪 Tomas Mitell

Das aktuelle Team Der Eismeister-Check Der HC Lugano, verloren zwischen Romantik und Realität

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Marco Müller (Stürmer, 31)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Mats Alge (Stürmer, 21)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭 Sandro Zurkirchen (Goalie, 35)

kommt vom EHC Kloten

🇰🇿 Alexander Jakowenko (Verteidiger, 27)

kommt vom EHC Biel

🇸🇪 Emil Bemström (Stürmer, 26)

kommt von den Pittsburgh Penguins

Abgänge ❌

🇨🇭 Philip Wüthrich (Torhüter, 26)

wechselt zum HC Ambri-Piotta

🇺🇸 Austin Czarnik (Stürmer, 31)

wechselt zum HC Lausanne

🇸🇪 Patrik Nemeth (Verteidiger, 32)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Thierry Bader (Stürmer, 27)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Vincent Ryser (Stürmer, 23)

wechselt zum EHC Visp

🇨🇿 Lukas Klok (Verteidiger, 30)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Elvis Schläpfer (Stürmer, 24)

wechselt zum HC Ajoie



Trainer 🫡

🇫🇮 Jussi Tapola

EHC Biel

Zugänge ✅

🇸🇪 Marcus Sylvegaard (Stürmer, 26)

kommt von den Växjö Lakers

🇨🇭🇨🇿 Petr Cajka (Stürmer, 24)

kommt von Mlada Boleslav

🇸🇪 Linus Hultström (Verteidiger, 32)

kommt von Linköping

🇫🇮 Oskari Laaksonen (Verteidiger, 25)

kommt von Lulea

🇨🇭Leo Braillard (Stürmer, 20)

kommt von Lethbridge (WHL)



Abgänge ❌

🇨🇭Noah Delémont (Verteidiger, 22)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭Luca Cunti (Stürmer, 36)

wechselt zu den GCK Lions

🇨🇭Jérôme Bachofner (Stürmer, 29)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭Ramon Tanner (Stürmer, 26)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭Damien Brunner (Stürmer, 39)

tritt zurück

🇰🇿 Alexander Jakowenko (Verteidiger, 27)

wechselt zum SC Bern

🇫🇮 Aleksi Heponiemi (Stürmer, 26)

wechselt zu Jönköping

🇺🇸 Anthony Greco (Stürmer, 31)

wechsel zu Adler Mannheim

Trainer 🫡

🇸🇪 Martin Filander

…

Das aktuelle Team Der Eismeister-Check Stresstest für Biels Jugendstil

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Raphael Diaz (Verteidiger, 39)

kommt vom HC Fribourg-Gottéron

🇨🇿 Dominik Kubalik (Stürmer, 29)

kommt von Ambri-Piotta

🇸🇰 Tomas Tatar (Center, 34)

kommt von den New Jersey Devils

🇨🇿 David Sklenicka (Verteidiger, 28)

kommt von Lausanne HC

🇨🇭Michael Liniger (Trainer, 45)

vom Assistent zum Chef befördert

Abgänge ❌

🇨🇭Dario Simion (Stürmer, 30)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭Attilio Biasca (Stürmer, 21)

wechselt zum HC Fribourg-Gottéron

🇨🇭Ludvig Johnson (Verteidiger, 18)

wechselt zum HC Fribourg-Gottéron

🇸🇪 Fredrik Olofsson (Stürmer, 28)

wechselt zu Rögle

🇳🇴 Dan Tangnes (Trainer, 45)

wechselt zu Rögle

🇸🇪 Niklas Hansson (Verteidiger, 30)

wechselt zu Jönköping

Trainer 🫡

🇨🇭 Michael Liniger

Das aktuelle Team Der Eismeister-Check Der EV Zug und die Rückkehr zum Spektakel

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Andrea Glauser (Verteidiger, 28)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭Attilio Biasca (Stürmer, 21)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Ludvig Johnson (Verteidiger, 18)

kommt vom EV Zug

🇸🇪 Patrik Nemeth (Verteidiger, 32)

kommt vom SC Bern

🇺🇸Michael Kapla (Verteidiger, 30)

kommt von Rögle

🇫🇮Henrik Borgström (Stürmer, 27)

kommt von HV71 Jönköping

Abgänge ❌

🇨🇭 Raphael Diaz (Verteidiger, 39)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Dave Sutter (Verteidiger, 32)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭Mauro Dufner (Verteidiger, 29)

wechselt zu den SC Rapperswil-Jona Lakers

🇸🇪 Jakob Lilja (Stürmer, 32)

wechselt zu den Löwen Frankfurt

🇨🇦 Linden Vey (Stürmer, 34)

wechselt zu den Vienna Capitals

🇨🇭Santiago Näf (Stürmer, 23)

wechselt zum EHC Chur



Trainer 🫡

🇸🇪 Roger Rönnberg

Das aktuelle Team Der Eismeister-Check Fribourg und ein schwedisches Drehbuch für die Traumfabrik

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Lukas Frick (Verteidiger, 30)

kommt vom Lausanne HC

🇸🇪 Rasmus Asplund (Stürmer, 27)

kommt von Färjestad (SWE)

🇨🇭 Tim Minder (Verteidiger, 22)

kommt von Ajoie

Abgänge ❌

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 29)

wechselt zu den Rapperswil-Jona Lakers

🇨🇭 Andres Ambühl (Stürmer, 41)

tritt zurück

🇨🇭 Marc Wieser (Stürmer, 37)

tritt zurück



Trainer 🫡

🇨🇦 Josh Holden

Das aktuelle Team Der Eismeister-Check Meisterliche Morgenröte zieht in Davos herauf

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭 Stéphane Charlin (Goalie, 24)

kommt von den SCL Tigers

🇫🇮 Vili Saarijärvi (Verteidger, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Tim Bozon (Flügel, 30)

kommt von Lausanne

🇨🇭 Dave Sutter (Verteidiger, 32)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇦 Jason Akeson (Flügel, 34)

kommt vom HC Pustertal

🇨🇦 Taylor Beck (Stürmer, 34)

kommt von Nowosibirsk

🇫🇷 Floran Douay (Stürmer, 30)

kommt von Ambri-Piotta

🇨🇭Matthew Verboon (Stürmer, 25)

wechselt zu Servette

🇫🇮 Jesse Puljujärvi (Stürmer, 27)

kommt von den Charlotte Checkers (AHL)

🇨🇿 Jan Rutta (Verteidiger, 35)

kommt von den San Jose Sharks

🇺🇸 Jimmy Vesey (Stürmer, 32)

kommt von den Colorado Avalanche



Abgänge ❌

🇨🇭 Christophe Cavalleri (Stürmer, 22)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭 Arnaud Jacquemet (Verteidiger/Stürmer, 36)

tritt zurück

🇨🇭 Guillaume Maillard (Stürmer, 26)

wechselt zu Sierre

🇨🇭 Antoine Guignard (Stürmer, 21)

offen

🇸🇪 Dmytro Timashov (Stürmer, 28)

wechselt zu Admiral Vladivostok (KHL)

🇸🇪 Theodor Lennström (Verteidiger, 31)

wechselt zu Linköping

🇫🇮 Antti Raanta (Goalie, 36)

wechselt zu Luko Rauma

🇫🇮 Sami Vatanen (Verteidiger, 34)

wechselt zu Jyväskylä

🇨🇭 Mike Völlmin (Verteidigung, 32)

wechselt zu Sierre

🇫🇮 Teemu Hartikainen (Stürmer, 35)

wechselt zu KalPa

🇨🇭 Alessio Bertaggia (Stürmer, 31)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Gauthier Descloux (Goalie, 28)

offen

Trainer 🫡



🇫🇷 Yorick Trielle

Das aktuelle Team Der Eismeister-Check Servette – der lange Kater nach dem Goldrausch

Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭Inaki Baragano (Verteidiger, 23)

kommt von den SCRJ Lakers

🇺🇸 Austin Czarnik (Stürmer, 31)

kommt vom SC Bern

🇨🇭Yannick Zehnder (Stürmer, 26)

kommt vom ZSC

🇩🇪 Dominik Kahun (Stürmer, 30)

kommt vom SC Bern

🇫🇮 Sami Niku (Verteidiger, 28)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭Connor Hughes (Goalie, 28)

kommt von den Laval Rockets (AHL)

🇸🇪 Erik Brännström (Verteidiger, 25)

kommt von den Rochester Americans (AHL)

🇫🇷 Floran Douay (Stürmer, 30)

Kommt von Ambri-Piotta

🇨🇦 Drake Caggiula (Stürmer, 31)

kommt von Bakersfield (AHL)



Abgänge ❌

🇨🇭Lukas Frick (Verteidiger, 30)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Andrea Glauser (Verteidiger, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇫🇷🇨🇭 Tim Bozon (Stürmer, 30)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭 Joël Genazzi (Verteidiger, 37)

tritt zurück

🇸🇪 Lawrence Pilut (Verteidiger, 29)

offen

🇦🇹 Michael Raffl (Stürmer, 36)

wechselt zu Salzburg

🇫🇮 Janne Kuokkanen (Stürmer, 27)

Wechselt zu Malmö

🇫🇮 Lauri Pajuniemi (Stürmer, 25)

wechselt zu Malmö

🇫🇷 Antoine Keller (Goalie, 20)

wechselt zu Hershey (AHL)

🇺🇸 Gavin Bayreuther (Verteidiger, 31)

wechselt zu den Carolina Hurricanes

🇨🇿 David Sklenicka (Verteidiger, 29)

wechselt zu Zug

🇨🇦 Brendan Perlini (Stürmer, 29)

wechselt zu Lugano

🇨🇭Gian-Marco Hammerer (Stürmer, 23)

wechselt zum EHC Chur



Trainer 🫡

🇨🇦 Geoff Ward

Das aktuelle Team Der Eismeister-Check Lausanne und das Unmögliche möglich machen – Teil III

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Philip Wüthrich (Torhüter, 26)

kommt vom SC Bern

🇨🇦 Alex Formenton (Stürmer, 25)

zuvor vereinslos

🇨🇭🇨🇦 Lukas Landry (Stürmer, 20)

kommt von Gatineau (QMJHL)

🇨🇦 Michael Joly (Stürmer, 30)

kommt vom HC Lugano

🇨🇦 Nic Petan (Stürmer, 30)

kommt von Kasan (KHL)

Chris Tierney (Stürmer, 31)

kommt von Dinamo Minsk (KHL)



Abgänge ❌

🇮🇹 Davide Fadani (Torhüter, 23)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇿 Dominik Kubalik (Stürmer, 29)

wechselt zum EV Zug

🇫🇷 Floran Douay (Stürmer, 30)

wechselt zu Lausanne



Trainer 🫡

🇨🇭 Luca Cereda

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇫🇮 Santtu Kinnunen (Verteidiger, 25)

kommt vom ZSC

🇨🇭 Matteo Wagner (Stürmer, 19)

kommt von AIK (Schweden)

🇨🇭 Robin Meyer (Goalie, 24)

kommt vom EHC Visp

🇫🇮 Hannes Björninen (Stürmer, 29)

kommt von Örebrö

🇸🇪 André Petersson (Stürmer, 34)

kommt von HV 71

🇨🇦 Cal O'Reilly (Stürmer, 38)

kommt von den Milwaukee Admirals (AHL)

Abgänge ❌

🇨🇭 Stéphane Charlin (Goalie, 24)

wechselt zu Genf-Servette

🇫🇮 Vili Saarijärvi (Verteidiger, 27)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 21)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭 Pascal Berger (Stürmer, 35)

tritt zurück

🇨🇭 Matthias Rossi (Stürmer, 34)

wechselt zum EHC Basel

🇨🇭 Claudio Cadonau (Verteidiger, 37)

wechselt zu den SCRJ Lakers (als Sportchef)

🇸🇰 Michal Kristof (Stürmer, 31)

wechselt zu HK Nitra (Slowakei)

🇺🇸 Sean Malone (Stürmer, 30)

wechselt zu Örebrö

🇫🇮 Aleksi Saarela (Stürmer, 28)

muss in Finnland ins Militär

Trainer 🫡

🇨🇭 Thierry Paterlini

Das aktuelle Team Der Eismeister-Check Ein neues Fundament und eine Milchbüchlein-Rechnung bei den SCL Tigers

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭Mauro Dufner (Verteidiger, 29)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭Marlon Graf (Stürmer, 22)

kommt von den ZSC Lions

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 29)

kommt von Davos

🇨🇦🇨🇭 Matthew Kellenberger (Verteidiger, 26)

kommt vom EHC Kloten



Abgänge ❌

🇨🇭Inaki Baragano (Verteidiger, 23)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭Mats Alge (Stürmer, 21)

wechselt zum SC Bern

🇺🇸 Bobby Nardella (Verteidiger, 29)

wechselt zu Novgorod (KHL)

🇨🇭 Colin Gerber (Verteidiger, 27)

wechselt zu Visp

🇸🇪 Emil Djuse (Verteidiger, 31)

wechselt zu Skelleftea

🇨🇭 Jeremy Wick (Stürmer, 36)

wechselt zum HC Ajoie

🇸🇪 Phillip Holm (Verteidiger, 33)

wechselt zu Djurgarden



Trainer 🫡

🇸🇪 Johan Lundskog

Das aktuelle Team Der Eismeister-Check Taktik gegen schwindendes Talent bei den Lakers

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇭 Christophe Cavalleri (Stürmer, 22)

kommt von Genf-Servette

🇫🇮 Niklas Friman (Verteidiger, 31)

kommt von Ilves Tampere

🇨🇭 Elvis Schläpfer (Stürmer, 24)

kommt vom SC Bern

🇨🇭🇨🇦 Jeremy Wick (Stürmer, 36)

kommt von Rapperswil

🇨🇦 Frédérik Gauthier (Stürmer, 30)

kommt von Witjas (KHL)



Abgänge ❌

🇨🇭 Joel Scheidegger (Verteidiger, 31)

wechselt zum HC La Chaux-de-Fonds

🇫🇮 Oula Palve (Stürmer, 33)

offen

🇨🇭 Marco Maurer (Verteidiger, 37)

wechselt zum HC Sierre

🇸🇪 Adam Rundqvist (Verteidiger, 35)

wechselt zum HC Thurgau

🇺🇸 T.J. Brennan (Stürmer, 36)

wechselt zu Ljubljana

🇨🇭 Tim Minder (Verteidiger, 22)

wechselt zu Davos​

Trainer 🫡

🇨🇦 Greg Ireland

Das aktuelle Team Der Eismeister-Check Ajoie und der Charme der unvermeidlichen Niederlagen

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭 Noah Delémont (Verteidiger, 22)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭 Leandro Hausheer (Verteidiger, 21)

kommt vom HC Lugano

🇮🇹 Davide Fadani (Goalie, 23)

kommt von den Bellinzona Snakes

🇨🇭 Ewan Huet (Goalie, 19)

kommt von den Regina Pats

🇨🇭 Simon Meier (Stürmer, 19)

kommt von den Penticton Vees

🇸🇪 Max Lindroth (Verteidiger, 28)

kommt von TPS Turku

🇫🇮 Petteri Puhakka (Stürmer, 23)

kommt von Tappara Tampere

🇨🇦 Brandon Gignac (Stürmer, 27)

kommt von Laval Rockets (AHL)

🇫🇮 Robert Leino (Stürmer, 32)

kommt von Örebrö (SWE)

🇨🇿 Lukas Klok (Verteidiger, 30)

kommt vom SC Bern

Abgänge ❌

🇫🇮 Miro Aaltonen (Stürmer, 31)

wechselt zum SC Bern

🇫🇮 Sami Niku (Verteidiger, 28)

wechselt zum HC Lausanne

🇨🇭 Sandro Zurkirchen (Goalie, 34)

wechselt zum SC Bern

🇨🇦 Jayce Hawryluk (Verteidiger, 29)

wechselt zu Zvolen (Slowakei)

🇸🇪 Pontus Aberg (Stürmer, 31)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Joel Marchon (Stürmer, 22)

wechselt zum EHC Visp

🇨🇦 Daniel Audette (Stürmer, 29)

wechselt zu Kladno (Tschechien)

🇨🇦 Thomas Grégoire (Verteidiger, 27)

wechselt zu Severstal (KHL)

🇨🇭 Rajan Sataric (Verteidiger, 33)

offen

🇫🇮 Niko Ojamäki (Stürmer, 30)

wechselt zu Kladno (Tschechien)

🇨🇦🇨🇭 Matthew Kellenberger (Verteidiger, 26)

wechselt zu den SCRJ Lakers



Trainer 🫡



🇫🇮 Lauri Marjamäki