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Software-Farce in Formel 1 sorgt bei Hamilton und Verstappen für Ärger

Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026 Lewis Hamilton GBR, Scuderia Ferrari HP , SF-26, Car 44 during Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026 on October 4., 2026 in Sepa ...
In der Aufwärmrunde musste Lewis Hamilton sein Auto anhalten und den Motor neu starten.Bild: www.imago-images.de

Plötzlich blieben sie stehen – Software-Farce sorgt bei Hamilton und Verstappen für Ärger

Massive Software-Probleme haben den Formel-1-Grand-Prix in Malaysia am Sonntag überschattet. Nach den heftigen Regenfällen unmittelbar vor Beginn des Rennens kam es in der Formationsrunde zu Problemen bei zahlreichen Boliden.
04.10.2026, 18:1504.10.2026, 18:15

«Ich musste auf der Strecke anhalten, das Auto und den Motor abstellen und dann neu starten. Das habe ich noch nie gemacht», erklärte Rekordweltmeister Lewis Hamilton und scherzte: «Es war wie bei dem Lego-Rennen.» Die Folge war ein Abbruch des Startprozederes und eine weitere Verschiebung des Rennens, da alle Teams eine neue Software installieren mussten.

Der Weltverband FIA teilte in einem Statement mit, in der Einführungsrunde habe «eine beispiellose Kombination aus niedriger Motordrehzahl, Bedingungen mit geringem Grip, Energiemanagement-Einstellungen für nasses Wetter und der Sektorkonfiguration der Rennstrecke von Sepang bei einer Reihe von Boliden zu einem unbeabsichtigten Leistungsverlust geführt». Das Problem sei bisher bei Testfahrten nicht aufgetreten, hiess es weiter.

Untersuchung angekündigt

Auch der Technische Direktor der FIA, Nikolas Tombazis, sprach von einer Kombination mehrerer Ereignisse. «Das hat die Software durcheinander gebracht, sodass die Autos nicht mehr beschleunigen konnten.» Aus Sicherheitsgründen wegen des Regens und der nassen Strecke waren die Settings verändert worden für die Antriebe. In diesem Jahr kommen 50 Prozent der Leistung vom Verbrennermotor, 50 Prozent von der Batterie. Doch das ging schief, weil die Erfahrung mit solchen Verhältnissen fehlte.

Verstappen siegt im Chaos von Malaysia – Russell verzweifelt
Verstappen siegt im Chaos von Malaysia – Russell verzweifelt

Ein Imageschaden dürfte der FIA bzw. der Formel 1 damit gewiss sein, rühmt man sich doch, die Königsklasse und der Gipfel des Motorsports zu sein. Es habe «grosse Panik» geherrscht, als sie alle keine Power hatten, erinnerte sich Hamilton an die absurden Szenen, als die leistungsstarken Rennwagen im Schritttempo über den nassen Asphalt schlichen oder gar stehen blieben. Verstappen hatte es auch erwischt. «Das ist nicht gerade das, was man sich für den Sport wünscht, oder?», betonte der Niederländer.

Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands celebrates with his trophy on the podium after winning the Bahrain Grand Prix in Sepang, Malaysia, Sunday, Oct. 4, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) Bahr ...
Max Verstappen feierte seinen ersten Saisonsieg – dennoch ärgerte er sich über das Problem vor dem Rennen.Bild: keystone

Die beiden konnten sich mit einem guten Rennen aber trösten. Verstappen feierte seinen ersten Saisonsieg, während Hamilton am Ende Dritter wurde, obwohl er nach dem Start von Platz zwei durchgereicht wurde. Der Ferrari-Pilot startete als einer von wenigen auf Slicks, was sich als Fehler herausstellte. Zu Beginn des Rennens waren die Intermediate-Reifen auf der noch immer sehr nassen Strecke deutlich besser geeignet.

Die FIA kündigte eingehende Untersuchungen an. Schon am kommenden Wochenende steht das nächste Rennen in Singapur an. (nih/sda/dpa/apa)

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