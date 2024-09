Oscar Piastri siegt in Aserbaidschan. Bild: keystone

Verrücktes Ende in Baku: Sainz und Perez schiessen sich ab, Piastri gewinnt

Mehr «Sport»

In einem packenden Stadtrennen in Baku geht Oscar Piastri als Sieger hervor. Der Australier im McLaren setzt sich im Grand Prix von Aserbaidschan vor Charles Leclerc im Ferrari durch.

Dritter wurde George Russell im Mercedes. Der Engländer profitierte kurz vor Schluss von einer heftigen Kollision zwischen Vorjahressieger Sergio Perez im Red Bull und Carlos Sainz im anderen Ferrari, die sich um den letzten Podestplatz duellierten.

Der Crash kurz vor Schluss. Video: SRF

Weltmeister und WM-Leader Max Verstappen musste sich im zweiten Red Bull mit Platz 5 begnügen. Sein WM-Rivale Lando Norris stiess nach einem verpatzten Qualifying im McLaren von Startplatz 15 im Rennen noch bis in den 4. Rang vor und verkürzte. Damit verkürzte Norris den Rückstand in der WM-Wertung auf Verstappen um drei auf 59 Punkte. Dazu zog McLaren in der Teamwertung an Verstappens Red-Bull-Team vorbei.

Für Leclerc wiederholte sich zwei Woche nach seinem Sieg in Monza die Geschichte der letzten Jahre. Der Monegasse war in Baku schon 2021, 2022 und 2023 aus der Pole-Position losgefahren, war dabei aber ohne Sieg geblieben.

Sauber erneut die Schlusslichter

Dass es in diesem Jahr nicht geklappt hat, lag an einem starken Auftritt von Oscar Piastri. Nachdem der Australier in Runde 22 die Führung von Leclerc übernommen hatte, wehrte er mehrmals erfolgreiche Angriffe des Ferrari-Fahrers ab. Letztlich triumphierte er zum zweiten Mal in einem Formel-1-Rennen nach seinem Premierensieg im Juli in Ungarn.

Piastri überholt Leclerc. Video: SRF

Die Fahrer des Teams Sauber blieben auch im 17. von 24 Saisonrennen ohne Punkte. Zhou Guanyu und Valtteri Bottas belegten die Plätze 14 respektive 16. Die nächste Chance auf ein erstes zählbares Ergebnis in diesem Jahr bietet sich dem Chinesen und dem Finnen schon am nächsten Wochenende im Grand Prix von Singapur. (abu/sda)