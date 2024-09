Der Wechsel dieses Design-Genies verändert die Formel 1

Einem Bericht der britischen BBC zufolge soll Newey bei Aston Martin umgerechnet bis zu 35 Millionen Euro im Jahr verdienen. Das soll auch zu viel für Ferrari gewesen sein, wo vom kommenden Jahr an schon Rekordweltmeister Lewis Hamilton entlohnt werden muss. Lawrence Stroll sagte am Tag der «aufregendsten Nachricht in der Geschichte» des Teams zu Fragen nach den Kosten: «Er ist ein Schnäppchen.»

Inwiefern das derzeit schwächelnde und das gesamte Jahr reichlich Negativschlagzeilen verursachende Weltmeister-Team Red Bull mittelfristig auch weiteres Personal – inklusive Fahrer – an Aston Martin verlieren könnte, wird sich zeigen. Dass Weltmeister Max Verstappen beim anstehenden Grossen Preis von Aserbaidschan vor allem auch Fragen zu seinem Verhältnis zu Newey und einer möglichen Zusammenarbeit in Zukunft bei Aston Martin gestellt bekommen wird, ist unzweifelhaft.

Was ihn letztlich zum Wechsel zu Aston Martin bewegte, beantwortete Newey, der auch bei seiner Vorstellung gewohnt leise und sanft sprach, mit einem Wort: «Lawrence». Sie seien sich öfter bei den Formel-1-Reisen in den Fitnessstudios der Hotels über den Weg gelaufen. Ernst machte Stroll, als er vom Weggang Neweys von Red Bull hörte.

Fernando Alonso, einer der beiden aktuellen Piloten, erklärte bei der Pressekonferenz: «Es ist definitiv das Team der Zukunft.» Jahrelang fuhr der Spanier immer wieder in gegnerischen Teams gegen Fahrer in Newey-Autos. Die Aussicht, mit dem fast garantierten Erfolgsbringer zusammenzuarbeiten, dürfte auch den bereits 43 Jahre alten Weltmeister von 2005 und 2006 noch mal zusätzlich motivieren.

Er ergänzte: «Adrian ist der Schlüssel. Er ist das grösste Puzzlestück.» Stroll hatte Anfang 2020 Anteile am Team gekauft und will den ehemaligen Rennstall Racing Point zum Weltmeister machen.

Teammitbesitzer Lawrence Stroll sagte spürbar stolz bei einer Pressekonferenz im hochmodernen neuen Hauptquartier in Silverstone: «Adrian ist der beste der Welt, in dem, was er macht.»

Mit dem Sensations-Engagement von Super-Designer Adrian Newey hat Aston Martin sämtliche Konkurrenten ausgestochen und die eigene Hoffnung auf Titel und Triumphe in der Formel 1 befeuert. Monatelang wurde Newey nach seiner Abschiedsankündigung im Mai von Red Bull immer wieder mit Ferrari in Verbindung gebracht – zusammen mit Rekordweltmeister Lewis Hamilton im kommenden Jahr. Nun steht fest: Der 65-Jährige trägt British Racing Green von Aston Martin statt Ferrari Rot.

Lugano und die seltsame «Gianinazzi-Romantik»

Lugano hat sich mit Romantik ein wenig Luft und Zeit verschafft. Aber nach fünf Viertelfinalniederlagen in Serie ist es an der Zeit, zur eigenen DNA zurückzukehren: Lugano ist eine «Premium-Organisation», die sich über Siege und Titel und das Bekenntnis definiert, nicht so zu sein wie Ambri.

Im Herbst 2022 haben die Verantwortlichen genug. Sie entlassen Chris McSorley, den Mann, der Lugano wieder hätte «grande» machen sollen. Schon wieder ist ein teurer Trainer gescheitert. Und so wird Juniorentrainer Luca Gianinazzi zum neuen Cheftrainer befördert. Noch nie ist Lugano in der höchsten Liga von einem so jungen Coach mit einem so kleinen Namen geführt worden. Aber er ist ein Sohn Luganos und in Lugano ausgebildet worden. Einer von uns.