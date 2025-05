Lando Norris feiert in Monaco einen Start-Ziel-Sieg – neue Regel sorgt nicht für Spannung

Die Fahrer des Teams Sauber mussten in Monte Carlo das gleiche Fazit ziehen wie in den sechs Grands Prix zuvor. Erneut reichte es Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg nicht zu einem zählbaren Ergebnis. Der Brasilianer, der sich in der ersten Runde in der Streckenbegrenzung wiedergefunden hatte, und der Deutsche beendeten das Rennen mit zwei Runden Rückstand auf den Plätzen 14 beziehungsweise 16. (abu/sda)

Der Triumph kommt im Fürstentum für Norris einer Erlösung gleich. Hinter ihm liegt eine Zeit des Haderns und des Zweifelns, eine Phase, in der er zu selten sein normales Leistungsvermögen erreicht hat, in dem er auch die Vorzüge des McLaren nicht in vollem Umfang zu nutzen vermochte.

Mit dieser neuen Regel will die Formel 1 Monaco die Langeweile nehmen

Am Sonntag kommt es wieder zum legendären Formel-1-GP in Monaco. Da das Überholen auf der Strecke bekanntlich sehr schwierig ist, versucht die FIA, mit einer Regeländerung mehr Spannung zu kreieren.

Am Sonntagnachmittag ist es wieder so weit. Eines der legendärsten Formel-1-Rennen steht mit dem Grand Prix in Monaco auf dem Programm. Für einige Fans ein absolutes Muss, für andere eher ein Frust. Auf dem Stadtkurs in Monte-Carlo ist das Überholen so schwierig wie kaum auf einer anderen Strecke. Oftmals gilt das Qualifying am Samstag als vorzeitiges Rennen. Auf keiner Strecke im Rennzirkus gibt es so wenig Überholmanöver wie in Monaco. Seit 2012 gab es nur einen Grand Prix mit mehr als zwanzig Überholmanövern.