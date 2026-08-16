Ski-Star Marco Odermatt übernahm den Anstoss bei Buochs – Luzern. Bild: keystone

Glücksbringer Odermatt nützt Underdog nichts – alle Super-League-Teams siegen

Titelverteidiger St.Gallen, Luzern und Sion schaffen ohne grössere Probleme im Schweizer Cup den Vorstoss in die 2. Runde. Meister Thun und Lugano sind auf bestem Weg dazu, sie führen hoch.

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Thalwil – St.Gallen 0:3

Einfaches Spiel hatte der FC St.Gallen in Thalwil nicht. Der Erstligist vom linken Zürichseeufer leistete auf seinem Kunstrasen beachtlichen Widerstand. Zumindest einen Ehrentreffer hätte sich das Team von Trainer Gianni Lavigna mit der abgeklärten Leistung gegen den aktuellen Cupsieger verdient gehabt.

Enoch Owusu wird angegriffen. Bild: keystone

Das 0:1 fiel nach einer halben Stunde aus Thalwiler Sicht unglücklich, als ein Schuss von Betim Fazliji abgefälscht zum perfekten Lob wurde. Und den zweiten Gegentreffer durch den kurz zuvor eingewechselten Leon Frokaj kassierten die Gastgeber nach einer Stunde zum ungünstigsten Moment. In den Minuten zuvor waren sie zweimal dem Ausgleich nahe. Kedy Bonsu scheiterte jeweils an St.Gallens Cup-Keeper Lukas Watkowiak.

Für die in diesen Wochen schwer beschäftigten St.Galler, die durch Frokaj spät noch zum 3:0 trafen, war das Wichtigste das Weiterkommen.

Buochs – Luzern 0:3

Eine ähnlich schwierige Aufgabe wie St. Gallen hatte der FC Luzern in Buochs zu bewältigen. Die Luzerner liessen dabei in der rund 20 Kilometer entfernten Nidwaldner Gemeinde nichts anbrennen. Mit überzeugendem Angriffsspiel verdiente sich der Favorit die rasche 2:0-Führung durch Tore von Captain Pius Dorn (13.) und dem Teenager Sandro Wyss (33.).

Eine wunderbare Kulisse bei diesem Derby. Bild: keystone

Der FCL war gewarnt, noch bevor der berühmte Buochser Marco Odermatt vor zirka 4000 Zuschauern den fiktiven Anstoss gegeben hatte: Die Nidwaldner mussten sich im Cup vor fünf Jahren dem grossen Nachbarn erst nach Verlängerung geschlagen geben und 2014 sorgten sie mit dem Sieg gegen YB für eine der grösseren Sensationen der Wettbewerbsgeschichte.

Diesmal gab es aber nichts zu holen. Luzern war deutlich überlegen, traf nach der Pause aber nur noch durch Oscar Kabwit.

Kerzers – Sion 1:6

Der FC Kerzers ging gegen den FC Sion deutlich unter, obwohl es für die Freiburger zwischenzeitlich vielversprechend aussah. Kurz nach der Pause gelang der Ausgleich zum 1:1.

Danach brachen aber beim Zweitligisten alle Dämme. Die Walliser machten innerhalb weniger Minuten alles klar: Théo Berdayes traf umgehend zum 2:1 (49.), bevor zweimal Josias Lukembila (52. und 58.), Nias Hefti (55.) und Benjamin Kololli mittels Penalty (64.) alles klar machten.

Nah dran sind die Fans in Kerzers. Bild: keystone

Saxon – Thun 0:5*

Anpfiff 16.00 Uhr – hier zum Liveticker.

Vedeggio – Lugano 1:7*

Anpfiff 16.00 Uhr – hier zum Liveticker.

Alle Resultate vom Sonntag

Als erstes Team der obersten zwei Spielklassen musste sich in diesem Jahr Kriens geschlagen geben. Der Challenge-League-Aufsteiger verlor beim SC Cham, einem Ligarivalen der letzten Saison, 0:2.

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(ram/sda)