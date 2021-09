Sport

Fussball

Europacup: Die Highlights aus Europa League und Conference League



Bild: keystone

Erfolgreiche Schweizer, kuriose Eigentore und herrliche Treffer – alles zum Europacup

15 Spiele in der Europa League, 14 Spiele in der Conference League. Was du gestern Abend im Europacup verpasst hast, gibt's hier kompakt zusammengefasst.

Europa League

Die Resultate

Alle Resultate und Tabellen findest du in unserem Resultate-Center.

Shaqiri gewinnt mit Lyon

Shaqiri ersetzte in der 71. Minute den Kameruner Karl Toko Ekambi, der in der 23. Minute mit einem herrlichen Schlenzer den Führungstreffer für die Gäste erzielt hatte. Der Schweizer Internationale blieb drei Tage vor dem Liga-Duell mit PSG bei seinem Kurzeinsatz auf der rechten Seite unauffällig, half aber mit, den Sieg über die Zeit zu retten.

Video: SRF

Glasgow Rangers - Lyon 0:2 (0:1)

SR Ekberg (SWE).

Tore: 23. Ekambi 0:1. 55. Tavernier (Eigentor) 0:2. -

Bemerkungen: Lyon mit Shaqiri (ab 71.).

Wirtz lässt Seoane jubeln

Einen Sieg feierte auch Bayer Leverkusen mit Trainer Gerardo Seoane. Das entscheidende Tor gegen Ferencvaros Budapest, das in den Playoffs zur Champions League an YB gescheitert war, schoss der 18-jährige Florian Wirtz in der 69. Minute.

Bayer Leverkusen - Ferencvaros Budapest 2:1 (1:1)

SR Treimanis (LAT).

Tor: 8. Mmaee 0:1. 37. Palacios 1:1. 69. Wirtz 2:1.

Özil trifft in Deutschland

Frankfurt mit Djibril Sow kam gegen Fenerbahce Istanbul zu einem glückhaften 1:1, nachdem Eintrachts Keeper Kevin Trapp in der Nachspielzeit einen von ihm verschuldeten Foulpenalty pariert hatte. Fenerbahce ging in Frankfurt bereits früh in Führung, und zwar durch einen Altbekannten: Der ehemalige deutsche Nationalspieler Mesut Özil traf für die Gäste. Den Ausgleich erzielte Sam Lammers, der seit Ende August von Atalanta an die Eintracht ausgeliehen ist.

Video: SRF

Eintracht Frankfurt - Fenerbahce Istanbul 1:1 (1:1)

SR Mariani (ITA). -

Tore: 10. Özil 0:1. 41. Lammers 1:1. -

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Sow. 92. Pelkas (Fenerbahce) verschiesst Foulpenalty.

Ajeti trifft bei Spektakel

Ein spektakuläres Duell boten sich Betis Sevilla und Celtic Glasgow, das die Andalusier dank je einer Doublette vor und nach der Pause mit 4:3 für sich entschieden. Die Gäste aus Glasgow hatten nach einer halben Stunde noch mit 2:0 geführt, auch dank Albian Ajeti. Der Schweizer Internationale erzielte nach einer Viertelstunde mit dem Oberschenkel die Führung für Celtic und holte den Penalty heraus, der in der 27. Minute zum 2:0 führte.

Betis Sevilla - Celtic Glasgow 4:3 (2:2)

SR Jovic (CRO). -

Tore: 15. Ajeti 0:1. 28. Juranovic (Foulpenalty/Foul an Ajeti) 0:2. 32. Miranda 1:2. 34. Juanmi 2:2. 51. Iglesias 3:2. 53. Juanmi 4:2. 87. Ralston 4:3. -

Bemerkung: Celtic mit Ajeti.

Napoli dank doppeltem Osimhen

Das Spitzenspiel des Europa-League-Spieltages hielt, was es versprach. Leicester City ging gegen Napoli mit 2:0 in Führung und sah damit nach etwas mehr als einer Stunde wie der sichere Sieger aus. Doch die Süditaliener fanden eine Antwort: Victor Osimhen, der vergangenen Sommer für 70 Millionen Euro aus Lille kam, traf gleich doppelt.

Video: SRF

Leicester - Napoli 2:2 (1:0)

- SR Martins (POR).

Tore: 9. Perez 1:0. 64. Barnes 2:0. 69. Osimhen 2:1. 87. Osimhen 2:2. -

Bemerkungen: Leicester ohne Jakupovic (nicht im Aufgebot). 93. Gelb-Rote Karte gegen Ndidi (Leicester).

Total-Aussetzer von Lazio-Goalie

Autsch, was für ein Aussetzer von Thomas Strakosha! Der Torhüter von Lazio ist eigentlich nur die Nummer 2 hinter dem mittlerweile 39-jährigen Pepe Reina. In der Europa League durfte der Albaner jedoch das Tor der Römer hüten und erlebte einen Albtraum-Abend. Sein Fehlgriff in der 67. Minute besiegte die 0:1-Niederlage der Italiener gegen Galatasaray Istanbul.

Video: SRF

Declan begibt sich auf eine lange Rice

Zu einem ungefährdeten Sieg kam Premier-League-Vertreter West Ham United gegen Dinamo Zagreb. Die Führung erzielte Sturmtank Michail Antonio, das 2:0 der defensive Mittelfeldspieler Declan Rice mit einem Energieanfall. Der englische EM-Teilnehmer eroberte den Ball in der eigenen Hälfte und war danach nicht mehr aufzuhalten.

Conference League

Die Resultate

Alle Resultate und Tabellen findest du in unserem Resultate-Center.

Pellegrini macht Totti stolz

Lorenzo Pellegrini ist der erste Spieler, der in allen drei aktuellen europäischen Wettbewerben getroffen hat: 2016 erstmals in der Europa League gegen Rapid Wien, 2018 erstmals in der Champions League gegen ZSKA Moskau und nun in der neu geschaffenen Conference League gegen ZSKA Sofia.

Pellegrini traf beim 5:1-Kantersieg sogar gleich doppelt. Der erste Treffer des Roma-Kapitäns war zudem wunderbar anzusehen. Francesco Totti wäre stolz auf seine Nachfolger.

Pellegrini with a finish Totti would be proud of. Roma looking like a lot of fun this season

pic.twitter.com/HUk5GRyGCo — Pateau (@Pateau_FUT) September 16, 2021

Basel dank Lindner zum Punktgewinn

Der FC Basel kommt zum Auftakt der Gruppenphase in der Conference League zu einem Punkt. Die Basler spielen in Baku gegen Karabach Agdam nach einer offensiv harmlosen Vorstellung 0:0 und können sich bei Heinz Lindner bedanken, dass sie immerhin diesen einen Punkt nach Hause nehmen können.

Video: SRF

Fischer verliert mit Union

Glücklos verlief das Debüt von Urs Fischer mit Union Berlin in der Conference League, es gab eine 1:3-Niederlage. Die Berliner hielten gegen Slavia Prag bis zur Schlussphase mit, gingen nach zwei Toren in der 84. und 88. Minute aber dennoch als Verlierer vom Platz.

(zap/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die grössten Schweizer Europacup-Erfolge im Fussball 1 / 50 Die grössten Schweizer Europacup-Erfolge im Fussball quelle: keystone / thomas hodel Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter