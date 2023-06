Star-Koch «Salt Bae» äussert sich zu seinem WM-Eklat

Es scheint nicht so, als sei ihm diese Aufmerksamkeit unangenehm. Eher klingt es so, als sei der umtriebige Fleischbräter stolz auf seinen PR-Coup auf dem Platz des WM-Finales. Dabei stellte sich schon unmittelbar nach dem Auftritt die Frage, was Gökce eigentlich auf dem Feld zu suchen hatte? Schliesslich gelten bei der, was die Einlassbestimmungen zu ihren Events angeht, ohnehin sehr restriktiven Fifa noch strengere Regeln, wenn es um ein WM-Finale geht.

Nun bezog der Gescholtene erstmals Stellung zu der Aktion. Im Interview mit der britischen «The Sunday Times» erklärte er sein Verhalten mit Naivität. «Es war eine Mischung aus Zuneigung zu Argentinien und Aufregung», so der Instagram-Star. «Ich liebe Argentinien, ich habe dort eine Zeitlang gelebt. Viele ihrer Spieler kommen in mein Restaurant. Daher habe ich mich nicht als Fremder gefühlt.»

Damals sah man den gelernten Metzger unmittelbar nach dem WM-Finale zwischen Frankreich und Argentinien auf dem Platz des Lusoil-Stadions in Katar, wie er sich unter die siegreichen Argentinier mischte, deren Superstar Messi bedrängte, um ein Selfie mit ihm zu ergattern, und wie er schliesslich sogar die WM-Trophäe in die Hand nahm und damit posierte, als er hätte er sie selbst gerade gewonnen.

Engländer und Penaltys ... Southgate ebnet Deutschland 1996 den Weg in den EM-Final

26. Juni 1996: England ist drauf und dran, endlich wieder einen grossen Titel zu holen. Doch der heutige Nationaltrainer Gareth Southgate verschiesst gegen Deutschland seinen Penalty. Der Fehlschuss begleitet ihn ein Leben lang.

Daumen drückend blickt Jonathan Pierce an diesem Mittwochabend im Wembley auf den Rasen. Mit den Worten «Gareth Southgate, the whole of England is with you», begleitet der Radioreporter den englischen Verteidiger zum Penaltypunkt.