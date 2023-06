Kennt in dieser Saison nur den Sieg: Fabian Staudenmann Bild: keystone

Staudenmann, Aeschbacher, Orlik – grosse Sieger an grossen Schwingfesten

Fabian Staudenmann und Matthias Aeschbacher als Sieger des Berner Kantonalfests in Tramelan sowie Armon Orlik als Sieger des Nordostschweizer Fests in Mollis sind die Triumphatoren vom Sonntag.

Hatte er in der Saison 2022 achtmal den 2. Platz belegt – auch am Eidgenössischen Fest in Pratteln –, kennt Fabian Staudenmann in dieser Saison nur den Sieg. Nach drei Siegen an Gauverbandsfesten und dem Triumph vom letzten Sonntag am Schwarzsee hat er nun erstmals das Berner Kantonale für sich entschieden.

Fünf Kranzfestsiege bei fünf Starts ist die beeindruckende Zwischenbilanz. Auf über 900 Metern über Meer im Berner Jura erwuchs dem 23-jährigen Mittelländer aus Guggisberg indessen harte Konkurrenz. Im Schlussgang bodigte Staudenmann spät den in einer hervorragenden Form befindlichen Schwingerkönig Kilian Wenger.

Staudenmann bodigt Kilian Wenger. Video: SRF

Aeschbacher hatte seinen 6. Gang mit der Maximalnote bereits absolviert und wusste, dass er, unbesehen vom Ausgang des Duells Staudenmann – Wenger, allein oder ex aequo Festsieger werden würde. Der Emmentaler, nunmehr 14-facher Kranzfestsieger, hatte das Berner Kantonale auch schon 2019 gewonnen.

Auch Matthias Aeschbacher (r.) gewann beim Berner Kantonalen. Bild: keystone

Orlik ungeschlagen

Am Nordostschweizer Fest zeigte sich Orlik in der besten Form seit langem. Er gewann alle sechs Duelle, im Schlussgang auch jenes gegen Domenic Schneider. Ein Remis hätte dem Maienfelder für den vierten Sieg am Nordostschweizer Fest und dem insgesamt 20. Kranzfestsieg gelangt. Der zweifache Saisonsieger Schneider hingegen musste gewinnen. In der vorletzten Minute wollte der massige Thurgauer mit einem riskanten Schlungg-Versuch die letzte Chance packen. Er landete – wie es vielen Schlunggern ergeht – selber auf dem Rücken.

Orlik wehrt ab und bezwingt Schneider. Video: SRF

Der vollauf überzeugende Orlik legte die Basis zum Sieg im 1. Gang mit einem Erfolg über Pirmin Reichmuth.

Unglückliche Überschneidung

Die unglückliche gleichzeitige Ansetzung dieser zwei grossen Teilverbandsfeste führte dazu, dass keine starken Berner in Mollis und keine starken Nordostschweizer in Tramelan antraten. Am nicht konkurrenzierten Innerschweizer Fest in Dagmersellen vom nächsten Sonntag wird es komplett anders. Gemeldet sind Fabian Staudenmann und Michael Ledermann aus dem Bernbiet, Samuel Giger und Damian Ott aus der Nordostschweiz.

Auch Nick Alpiger durfte am Sonntag jubeln. Bild: keystone

Der dritte Kranzfestsieger des Sonntags war Nick Alpiger. Im Schlussgang des Solothurner Kantonalfests in Obergösgen bezwang er den aufstrebenden 17-jährigen Sinisha Lüscher, der erstmals in einem Schlussgang auftauchte. (nih/sda)