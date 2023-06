«FC Chancenlos» – das ist das schlechteste Fussballteam der Schweiz

Wo es Sieger gibt, da gibt es auch Verlierer. Und irgendjemand muss halt auch Letzter werden. So auch in dieser Amateurfussball-Saison. Dieses Mal schaffte es nur ein Team, keinen Punkt zu gewinnen. Also zumindest auf dem Platz.

Knapp 15'000 Teams spielen pro Saison in den Schweizer Fussballligen. Von der Super League bis tief nach unten in die 5. Liga wird Woche für Woche gekickt. Manchmal erfolgreich, manchmal auch etwas weniger.

Bei manchen will in einer Saison aber auch gar nichts klappen, dann folgt der Abstieg. Aber was, wenn man schon in der untersten Liga spielt? Dann gibt es noch den inoffiziellen Titel des schlechtesten Teams der Schweiz.

Wir haben uns durch die Ranglisten der Schweizer Regionalverbände gegraben und die jährlich erfolglosesten Teams seit 1999/2000 gesucht. Das sind sie:

Aktuelle Saison

In der aktuellen Saison blieben zehn Teams sieglos, nur eines gar punktelos. Wobei: Zwei Remis gab es «gratis», weil sich ein Team zurückzog (Punkte erhielt das Team dafür jedoch nicht). Auf dem Platz setzte es für die US Rue 16 Niederlagen in 16 Partien ab:

US Rue:

0 Siege – 2 Remis – 16 Niederlagen, Torverhältnis: 11:93



Der Absturz erfolgte unerwartet abrupt. In der letzten Saison holte das Team aus dem wunderschönen Ort noch 25 Zähler. Aber in der abgelaufenen Saison wollte es einfach nicht klappen.

Wobei: In der zweitletzten Runde gegen den FC Riaz II hätte es fast für den ersten Punktgewinn gereicht. Nach einer frühen Führung musste man zwar bald das 1:1 hinnehmen, hielt dieses aber bis in die 89. Minute.

Alles andere als eine uneinnehmbare Festung: das Stade de la Pierre, Rue. Bild: us-rue.ch

So geht Rue ohne Erfolgserlebnis in die Sommerpause. Aber wir sind sicher, dass es nächste Saison dann auch wieder Punkte gibt, die Rue sich gutschreiben lassen kann.

So erging es nämlich auch dem schlechtesten Team der letzten Saison, dem FC Lavigny. In dieser Spielzeit holte die Equipe sechs Zähler, in der letzten keinen einzigen.

Nicht immer punktelos

Was auffällt: Nicht in jedem Jahr gab es Teams, welche keinen Punkt gewannen. So fand sich in den letzten 24 Jahren dreimal eine Mannschaft ganz unten wieder, welche sich trotz eines Remis in der Saisonbilanz nicht ganz chancenlos präsentierte.

Dreimal das erfolgloseste Team

So beispielsweise der Kurdische FC Solothurn in der Saison 2001/2002. Allerdings wurde dem gemäss dem Solothurner Fussballverband 1974 gegründeten Verein die zweifelhafte Ehre als erfolglosester Klub des Landes noch zweimal zuteil. In den Saisons 2007/08 und 2008/09 gab es jeweils kein Erfolgserlebnis und ein Torverhältnis von 11:160 respektive 17:140. Doch mittlerweile gab es für den Kurdischen FC Solothurn sogar einen Aufstieg. Aktuell liegt der Klub in der 4. Liga auf Rang 3.

Apropos Torverhältnis. Im Schnitt der letzten 23 Jahre erzielte das jeweils schlechteste Team pro Partie 0,8 Tore, kassierte aber deren 6,8.

Ein weiteres Team mit Double

Neben dem Solothurner Verein gab es in den letzten Jahren noch ein zweites Team, welches mehr als einmal ganz unten ankam: der FC Massonnens. Die Freiburger holten sich den Titel 2010/11 ebenfalls trotz eines Punktgewinnes, zwei Jahre später setzte es in 22 Partien aber ebenso viele Niederlagen ab. In der aktuellen Saison spielt Massonnens um den Aufstieg in die 4. Liga.

Siege sind nicht alles

Aber jeder, der einmal selbst im Amateurfussball engagiert war, weiss: Der sportliche Erfolg ist längst nicht das Wichtigste. Oder sollte es zumindest nicht immer sein. Im Gegensatz zu ganz vielen anderen Teams zogen die auf der Karte eingezeichneten Equipen ihre Saison durch und zogen die Mannschaft nicht zurück. Das ist ja irgendwie auch ein Erfolg. Und auch sie tragen dazu bei, dass wir den Amateur-Fussball so lieben:

