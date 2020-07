Schürrle beendet Karriere: «Tiefen wurden immer tiefer und die Höhepunkte immer weniger»

29-jährig ist André Schürrle, Fussballer, Weltmeister und ab sofort in Rente. Der Vertrag mit Borussia Dortmund, seinem letzten Arbeitgeber, wurde im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst, Schürrles Aktivkarriere somit beendet.

Schürrle spielte in einen 11 Profijahren für Mainz, Bayer Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Dortmund, Fulham und Spartak Moskau. Millionen an Transfersummen wurden für ihn ausgegeben, er hat Titel geholt, wurde gefeiert und kritisiert.

Jetzt hört Schürrle auf und offenbart dem «Spiegel», welche Gedanken ihm durch den Kopf gehen und gegangen sind.

«Die Wochen in Brasilien sind die geilste Zeit meines Lebens gewesen. Es hat alles gepasst, die Stimmung im Team, die Organisation, das Hotel direkt am Strand. Am Ende sind es im Fussball viele kleine Stellschrauben, die zusammenpassen müssen, damit man erfolgreich ist.»