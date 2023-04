Youssoufa Moukoko erzielt den Siegtreffer gegen Union. Bild: keystone

Moukoko erlöst den BVB – Bayern schlagen Freiburg – Vargas und Sow treffen

Mehr «Sport»

Freiburg – Bayern 0:1

Bayerns Verteidiger Mathijs de Ligt zirkelte den Ball zu Beginn der zweiten Halbzeit aus der Distanz wunderschön ins hohe Eck. Der Sieg war vier Tage nach dem Last-Minute-Gegentor zum 1:2 im Cup verdient, trotzdem stand er auf wackligen Beinen.

De Ligt schiesst die Bayern zum Sieg. Video: streamja

Vor dem Seitenwechsel hatte Ritsu Doan für die auf Konter lauernden Freiburger nur den Pfosten getroffen, nach dem 0:1 vereitelte Yann Sommer den Ausgleich durch Roland Sallai mit einer mirakulöser Parade.

Sommer bewahrt die Bayern vor dem Ausgleich. Video: streamja

SC Freiburg - Bayern München 0:1 (0:0)

Tor: 51. De Ligt 0:1.

Bemerkungen: Bayern München mit Sommer.

Dortmund – Union 2:1

Im Verfolgerduell setzte sich Borussia Dortmund gegen Union Berlin dank eines Jokertors des 18-jährigen Youssoufa Moukoko zehn Minuten vor Schluss 2:1 durch. Nach dem 2:4 im Spitzenkampf gegen Bayern und dem Aus im Cup gegen Leipzig gab die Mannschaft von Goalie Gregor Kobel eine frühe Führung aus der Hand, bevor sie sich behauptete. Trainer Urs Fischer absolvierte sein 200. Pflichtspiel an der Seitenlinie der Berliner.

Malen bringt Dortmund in Führung. Video: streamja

Behrens sorgt für den Ausgleich. Video: streamja

Moukoko erlöst Dortmund gegen Union. Video: streamja

Borussia Dortmund - Union Berlin 2:1 (1:0)

Tore: 28. Malen 1:0. 61. Behrens 1:1. 80. Moukoko 2:1.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel.

Augsburg – Köln 1:3

Trotz eines Tors von Nati-Spieler Ruben Vargas, muss der FC Augsburg zuhause gegen Köln eine deutliche Niederlage hinnehmen. Als Vargas traf, stand es bereits 2:0 für die Gäste aus Köln. In der 59. Minute sorgte Linton Maina mit dem 3:1 für die Vorentscheidung.

Ruben Vargas bringt Augsburg wieder heran. Video: streamja

Augsburg - 1. FC Köln 1:3 (1:2)

Tore: 10. Sqhiri 0:1. 16. Martel 0:2. 29. Vargas 1:2. 59. Maina 1:3.

Bemerkungen: Augsburg mit Vargas (bis 71./verwarnt).

Leverkusen – Frankfurt 3:1

Bayer Leverkusen setzte seine Aufholjagd mit dem fünften Sieg in Folge fort. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso gewann das Duell um Rang 6 gegen Eintracht Frankfurt 3:1 und steht zum ersten Mal in dieser Saison auf einem Europacup-Platz. Alleine in den letzten fünf Spielen hat Leverkusen nun zwölf Punkte auf die schwächelnden Frankfurter gutgemacht.

Adili erzielt das erste Tor für Leverkusen. Video: streamja

Amine Adli stellte die Weichen mit dem 1:0 noch in den ersten zehn Minuten. Nach einer halben Stunde erhöhte Moussa Diaby. Beide Tore bereitete Florian Wirtz vor. Dass die Eintracht in der Schlussphase noch auf ein Unentschieden hoffen konnte, hatte sie Djibril Sow zu verdanken. Der Schweizer Nationalspieler, der die Frankfurter deutschen Medienberichten zufolge im Sommer verlassen könnte, erzielte eine Viertelstunde vor Ende der regulären Spielzeit mit seinem vierten Saisontor den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer.

Sow bringt die Eintracht zwischenzeitlich wieder heran. Video: streamja

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 3:1 (2:0)

Tore: 10. Adli 1:0. 35. Diaby 2:0. 74. Sow 2:1. 95. Azmoun 3:1.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Sow.

Mainz – Bremen 2:2

86 Minuten lang gab es in Mainz keine (korrekten) Tore zu sehen und dann schepperte es innert kürzester Sekunden gleich vier Mal. Zuerst bediente Silvan Widmer Mainz-Neuzugang Ludovic Ajorque, der Mainz in Führung schoss. Und im direkten Gegenzug glich Jens Stage die Partie für Bremen wieder aus. Nur 81 Sekunden lagen zwischen den beiden Treffern.

Füllkrug macht das 2:2. Video: streamja

Damit war das Spiel aber noch nicht vorbei. In der Nachspielzeit schoss Nelson Weiper wieder in Front, aber nicht zum Sieg. Denn wiederum im direkten Gegenzug glich Niclas Füllkrug zum zweiten Mal aus.

Mainz-Goalie Robin Zentner nervt sich über den zweiten späten Ausgleich. Bild: IMAGO/Thomas Frey

Mainz 05 - Werder Bremen 2:2 (0:0)

Tore: 85. Ajorque 1:0. 87. Stage 1:1. 93. Weiper 2:1. 95. Füllkrug 2:2.

Bemerkungen: Mainz mit Widmer (bis 87./Assist zum 1:0) und Fernandes. (abu/sda)