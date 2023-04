Julian Nagelsmann war exakt 631 Tage Trainer des FC Bayern München. Bild: keystone

Für diese Trainer griffen Klubs besonders tief in die Tasche – nicht immer erfolgreich

Es war nicht immer Usus, dass bei einem Trainerwechsel eine Ablösesumme fällig wird. Doch in den letzten Jahren entwickelten sich Trainer zu immer grösseren Einnahmequellen für ihre Klubs. Erfolg garantiert eine hohe Ablöse allerdings auch bei einem Trainer noch lange nicht.

Im Fussball werden für Spielertransfers bisweilen absurde Summen bezahlt. Oftmals ist der Preis eines Spielers auch ein Indikator für seine Fähigkeiten oder sein Potenzial. Doch es kam durchaus vor, dass für einen Spieler enorme Summen bezahlt wurden, welche sich später nicht auszahlten.

Aber nicht nur für Spieler werden Ablösesummen fällig, auch für die Verpflichtung eines Trainers müssen die Klubs teilweise tief in die Tasche greifen. Eine hohe Ablöse mag bei einem Trainer zwar wie eine Jobgarantie wirken, doch auch hier ist bei einem höheren Preis der Erfolg noch lange nicht garantiert.

Julian Nagelsmann

Ablösesumme: 25 Millionen Euro

abgebender Verein: RB Leipzig

aufnehmender Verein: FC Bayern München

Julian Nagelsmann ist der bisher teuerste Trainer der Fussball-Historie. Bild: keystone

Julian Nagelsmann kam im Sommer 2021 aus Leipzig nach München. Die Bayern legten damals die Summe von 25 Millionen Euro für den Coach auf den Tisch – bis heute Rekord.

Bei den Bayern sollte Nagelsmann eine Ära prägen. Diese war nach 84 Spielen bereits beendet. Mit den Bayern wurde er einmal deutscher Meister und holte zweimal den Supercup. Allerdings schied er in seinem ersten Jahr auch in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit 0:5 bei Borussia Mönchengladbach aus. Auch in der Champions League war im Viertelfinal gegen Aussenseiter Villarreal für den deutschen Rekordmeister bereits Endstation.

Nach seiner lediglich zehnten Niederlage als Bayern-Trainer war dann Schluss für Nagelsmann. Damit kostete er die Bayern für 631 Tage im Amt ca. 40'000 Euro pro Tag lediglich an Ablöse.

Graham Potter

Ablösesumme: 17,3 Millionen Euro

abgebender Verein: Brighton & Hove Albion

aufnehmender Verein: FC Chelsea

Graham Potter beerbte Thomas Tuchel beim FC Chelsea. Bild: keystone

Graham Potter war der Wunschtrainer des neuen Chelsea-Besitzers Todd Boehly. Der Engländer wurde vor seinem Wechsel zu den «Blues» bereits seit längerer Zeit mit einem Wechsel zu einem Top-Klub in Verbindung gebracht.

Brighton & Hove Albion entwickelte Potter zu einem etablierten Premier League Team. Beim FC Chelsea konnte er trotz enormer Investments in den Kader nicht in die Erfolgsspur finden. Lediglich für 31 Spiele durfte Potter auf der Bank des zweifachen Champions-League-Siegers Platz nehmen.

André Villas-Boas

Ablösesumme: 15 Millionen Euro

abgebender Verein: FC Porto

aufnehmender Verein: FC Chelsea

André Villas-Boas sollte beim FC Chelsea der neue José Mourinho werden. bild:imago-images

Von 2004 bis 2007 war er unter José Mourinho bereits Co-Trainer beim FC Chelsea. Nachdem er mit dem FC Porto in der Saison 2010/11 ungeschlagen portugiesischer Meister wurde, den portugiesischen Cup gewann und auch die Europa League gewinnen konnte, holte Chelsea André Villas-Boas im Juni 2011 für 15 Millionen Euro (damals Rekord) zurück auf die Insel.

In London konnte er jedoch nicht an seine Erfolge anknüpfen. Nach acht Monaten wurde der Portugiese im März 2012 wegen Erfolglosigkeit bereits wieder entlassen. Sein Nachfolger Roberto Di Matteo führte die Mannschaft am Ende der Saison zum Sieg im FA-Cup und der Champions League.

Brendan Rodgers

Ablösesumme: 10,5 Millionen Euro

abgebender Verein: Celtic Glasgow

aufnehmender Verein: Leicester City

Brendan Rodgers konnte mit Leicester unter anderem den FA-Cup gewinnen. Bild: keystone

Ende Februar 2019 holte Leicester City Brendan Rodgers von Celtic Glasgow zurück in die Premier League. Der Nordire konnte mit Celtic zuvor zweimal das nationale Triple gewinnen.

Auch bei den «Foxes» hatte er durchaus Erfolg. Er führte das Team 2021 zum Gewinn des FA-Cups, qualifizierte sich für den internationalen Wettbewerb und konnte auch den englischen Supercup gewinnen.

Doch nach etwas mehr als 200 Spielen und 1495 Tagen im Amt trennte sich der englische Meister von 2016 nach zuletzt sechs sieglosen Ligaspielen von Rodgers.

Bereits im Sommer 2012 bezahlte der FC Liverpool für die Dienste des Nordiren 5,5 Millionen Euro an Swansea City. Mit Liverpool wurde Rodgers einmal Vize-Meister und stand insgesamt 166 Spiele für die «Reds» an der Seitenlinie.

Ruben Amorim

Ablösesumme: 10 Millionen Euro

abgebender Verein: SC Braga

aufnehmender Verein: Sporting Lissabon

Ruben Amorim wurde auch in Lissabon geboren. Bild: keystone

Beim SC Braga war Amorim lediglich 72 Tage im Amt und konnte zehn von 13 Spielen gewinnen. Daraufhin verstärkte sich der Konkurrent Sporting Lissabon für 10 Millionen Euro mit Amorim.

Hier zeigt der Portugiese aktuell, warum er bei Klubs wie Tottenham Hotspur oder Chelsea auf der Wunschliste steht. Amorim holte mit dem Team 2022 die erste Meisterschaft seit 2002 und qualifizierte sich auch für den Champion-League-Achtelfinal. Aktuell steht Sporting zwar nur auf Platz 4 in der Tabelle, dafür konnte man in der Europa League Granit Xhaka und den FC Arsenal ausschalten und steht deshalb im Viertelfinal.

José Mourinho

Ablösesumme: 8 Millionen Euro

abgebender Verein: Inter Mailand

aufnehmender Verein: Real Madrid

Unter der Leitung von José Mourinho, konnte Real noch nicht den zehnten Champions-League-Titel feiern. Bild: EPA/EFE

Nach dem Triple-Sieg mit Inter Mailand verliess José Mourinho die Italiener in Richtung Real Madrid. Bereits bei seinem Wechsel zu Chelsea war Mourinho amtierender Champions-League-Sieger. Dies war auch zu Beginn seiner Zeit in Madrid das klare Ziel der «Königlichen».

Doch der von den Madrider Fans so sehnsüchtige erwartete zehnte Champions-League-Sieg konnte mit Mourinho als Trainer nicht erreicht werden. Gleich dreimal war für Real im Halbfinal der «Königsklasse» Endstation. Mourinho führte das «weisse Ballett» in seiner Amtszeit lediglich zu einer Meisterschaft, einem Pokalsieg und einem Superpokalsieg.

Im Juni 2013 einigten sich der Verein und Mourinho auf eine Auflösung seines Vertrages. Daraufhin heuerte erneut beim FC Chelsea an.

Adi Hütter

Ablösesumme: 7,5 Millionen Euro

abgebender Verein: Eintracht Frankfurt

aufnehmender Verein: Borussia Mönchengladbach

Adi Hütter träumt aktuell von einem Engagement in der Premier League. Bild: www.imago-images.de

Der Österreicher wechselte nach drei erfolgreichen Saisons bei Eintracht Frankfurt zu Borussia Mönchengladbach. Die «Fohlen» trennten sich allerdings bereits nach einer Saison wieder von Adi Hütter.

Gegenüber dem «Kicker» sprach Hütter kürzlich über seine Zeit in Gladbach. «Wenn sich Gladbach als Ballbesitzmannschaft definiert, war meine Verpflichtung zu dem Zeitpunkt nicht richtig. Als Verein muss man achtgeben: Für welchen Fussball soll der Club stehen? Und für welchen Fussball steht der Trainer, den ich hole?»

Als Grund für die vorzeitige Trennung sieht Hütter die unterschiedliche Vorstellung beim Spielsystem. Der ehemalige YB-Meistertrainer hätte das Team «gerne wie in Frankfurt oder Bern mit jüngeren, hungrigen und schnellen Spielern in eine andere Richtung entwickelt. Entwicklung heisst auch, dass es zu personellen Veränderungen kommt.»

Maurizio Sarri

Ablösesumme: 5,5 Millionen Euro

abgebender Verein: SSC Napoli

aufnehmender Verein: FC Chelsea

Wie bestellt und nicht abgeholt: So standen Willy Caballero (rechts) und Maurizio Sarri im Final des Carabao Cup 2019 da. Chelsea-Keeper Kepa verweigerte damals seine Auswechslung vor dem Penaltyschiessen. Bild: EPA/EPA

Der Italiener wechselte im Sommer 2018 aus Neapel zum Londoner Klub. Nach fünf Siegen zu Saisonbeginn standen die «Blues» an der Tabellenspitze, diese Form konnten sie bis zum Saisonende allerdings nicht aufrechterhalten. Da im Jahr zuvor nur die Qualifikation für die Europa League heraussprang, führte Sarri den FC Chelsea auf Platz 3 und damit zurück in die «Königsklasse».

Die Zeit Sarris in London wurde gekrönt vom Sieg in der Europa League. Im Finale wurde Stadtrivale Arsenal 4:1 geschlagen. Dennoch wurde man in der englischen Hauptstadt nie wirklich warm mit der Spielweise des Italieners. Auch Sarri selbst fühlte sich in London nicht sonderlich wohl. Am Ende der Saison liess der Verein seinen Trainer deshalb auch wieder zurück in seine Heimat ziehen, wo er von Juventus Turin unter Vertrag genommen wurde.

Ronald Koeman

Ablösesumme: 5,5 Millionen Euro

abgebender Verein: FC Southampton

aufnehmender Verein: FC Everton



Konnte trotz hoher Transferausgaben beim FC Everton keine Erfolge feiern: Ronald Koeman. Bild: imago sportfotodienst

Ronald Koeman führte den FC Southampton in der Saison 2015/16 in die Europa League, was den FC Everton dazu veranlasste, dem Ligakonkurrenten den Trainer abzukaufen. 5,5 Millionen Euro erhielten die «Saints» von den «Toffees» für die Dienste des Niederländers.

Koeman unterschrieb in Liverpool einen Dreijahresvertrag und bekam das höchste Transferbudget der Vereinsgeschichte zur Verfügung gestellt. Damit verpflichtete er unter anderem Yannick Bolasie von Crystal Palace für knapp 30 Millionen Euro, Morgan Schneiderlin von Manchester United für 23 Millionen Euro und Ashley Williams von Swansea für 14 Millionen Euro.

Am Ende der ersten Saison landete das Team auf Platz 7 und qualifizierte sich so für die Europa League. Im darauffolgenden Sommer durfte Koeman erneut tief in die Taschen greifen. Für insgesamt 160 Millionen Euro holte Koeman unter anderem Gylfi Sigurdsson von Swansea, Jordan Pickford von Absteiger AFC Sunderland, Michael Keane aus Burnley und Davey Klaasen von Ajax Amsterdam. Doch die Neuzugänge schlugen nicht ein wie erhofft, sodass Koeman nach neun Spielen mit lediglich acht Punkten entlassen wurde.

Marco Rose

Ablösesumme: 5 Millionen Euro

abgebender Verein: Borussia Mönchengladbach

aufnehmender Verein: Borussia Dortmund

Marco Roses Zeit beim BVB war nicht von Erfolg gekrönt. Bild: keystone

Marco Rose wechselte im Sommer 2021 von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund. Er war damals die absolute Wunschlösung der BVB-Bosse. Rose wurde mit den «Schwarz-Gelben» zwar Vize-Meister, doch ein Achtelfinal-Aus im Pokal und das Ausscheiden in der Champions-League-Gruppenphase, genügte dem Anspruch der Dortmunder nicht.

Am Ende der Saison stellte der Verein den deutschen Trainer frei. Rose war wie schon seine Vorgänger an der Aufgabe gescheitert, den Bayern ernsthaft Paroli zu bieten. Zudem sass ihm der Erfolg seines Vorgängers Edin Terzic, welcher als Interimstrainer mit dem BVB den Pokal gewann, stets im Nacken.