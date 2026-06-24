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Alisha Lehmann hat sich mit Montel McKenzie verlobt

Alisha Lehmann hat sich mit englischem Reality-Star verlobt

24.06.2026, 15:0224.06.2026, 15:02

Die Schweizer Nationalspielerin Alisha Lehmann ist verlobt. Auf Instagram hat die 27-Jährige Bilder veröffentlicht, wie ihr Partner Montel McKenzie ihr einen Antrag macht. Dazu schreibt die Bernerin «Forever & Always» – für immer und ewig mit einem Herz-Emoji.

Lehmann und McKenzie sind seit Januar dieses Jahres offiziell ein Paar. An Lehmanns 27. Geburtstag gab McKenzie das auf Instagram bekannt. Die beiden zeigen sich auf Fotos beim gemeinsamen Kuscheln und Posieren. Lehmann kommentierte den Post mit «Love you» und Kussemoji.

McKenzie ist in England vor allem durch seine Auftritte in Trash-TV-Formaten bekannt. So nahm der 28-Jährige an der britischen Version der Reality-Kuppelshow «Love Island» teil. Doch er teilt auch Lehmanns fussballerische Begeisterung: McKenzie kickt für den Verein Folkestone Invicta in der englischen Isthmian League Premier Division. Das entspricht der siebthöchsten Liga des Landes, welche als semiprofessionell gilt.

Zudem steht er in der Ballers League UK unter Vertrag, einer Show-Hallenfussball-Liga, in der vor allem Ex-Profis und Schauspieler Teams zusammenstellen und gegeneinander antreten. Auch Alisha Lehmann ist als Teamleaderin gemeinsam mit der britischen Moderatorin Maya Jama seit letztem Jahr dabei – im Team der beiden engagiert ist Montel McKenzie.

Lehmann wechselte auch aufgrund der Beziehung im vergangenen Winter nach nur einem halben Jahr vom FC Como zurück nach England zu Leicester City. Für das Schweizer Nationalteam war sie beim letzten Zusammenzug nicht mehr aufgeboten. (abu)

Glücklos am Comersee – Albtraum in Leicester: Alisha Lehmann und der sportliche Absturz
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    Alisha Lehmann im Wandel der Zeit
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    Alisha Lehmann im Wandel der Zeit

    Die Karriere der Schweizer Fussball-Nationalspielerin und Instagram-Berühmtheit.
    quelle: keystone/imago/instagram/watson
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    24.06.2026 15:14registriert September 2024
    also auf den Fotos sieht man richtig, wie spontan der Antrag war und niemand kommen sah, was geschehen wird.

    wenn man persönliche Momente so monetarisieren muss, kommt das mit "Forever & Always" bestimmt gut.
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