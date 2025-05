Dan Ndoye jubelt nach seinem goldenen Treffer. Bild: keystone

Ndoye schiesst Bologna zum ersten Titel seit über 50 Jahren ++ Barça noch nicht Meister

Mehr «Sport»

Coppa Italia

Dan Ndoye schiesst den FC Bologna zum ersten Titelgewinn seit mehr als einem halben Jahrhundert. Der Schweizer Nationalspieler erzielte beim 1:0-Sieg im Cupfinal gegen die AC Milan den einzigen Treffer der Partie.

Ndoye, der die letzten vier Spiele seines Teams verpasst und sich gerade rechtzeitig für den Final in Rom von einer Oberschenkelverletzung erholt hatte, fing in der 53. Minute im Strafraum ein Tackling der Milan-Verteidigung ab, legte sich den Ball zweimal zur Seite und vollendete gekonnt.

Der 24-Jährige, der seinen Marktwert im Zuge einer starken Saison auf 25 Millionen Euro gesteigert hat, sicherte dem FC Bologna damit den ersten Titel seit 51 Jahren. Die Cupsiege 1970 und 1974 waren zuvor Bolognas letzte Trophäen. Der letzte der sieben italienischen Meistertitel datiert von 1964.

Am letzten Wochenende hatte Bologna in der Meisterschaft gegen Milan durch drei späte Gegentore noch 1:3 verloren. Milan wartet damit weiter auf den ersten Cupsieg seit 2003. Neben Ndoye stand bei Bologna auch Remo Freuler in der Startelf. Michel Aebischer kam nicht zum Einsatz.

AC Milan - Bologna 0:1 (0:0).

Rom.

Tor: 53. Ndoye 0:1.

Bemerkungen: Bologna mit Freuler und Ndoye (bis 80.), ohne Aebischer (Ersatz).

La Liga

Nach dem verlorenen Clásico gegen Barcelona gewinnt Real Madrid knapp gegen Mallorca und vertagt die Meisterfeier vom grossen Rivalen. Erst in der 95. Minute traf Jacobo Ramon zum erlösenden 2:1 für die Königlichen.

Im Heimspiel gegen Mallorca lag Real bereits nach elf Minuten und einem Treffer von Martin Valjent zurück und musste trotz klarer Überlegenheit bis zur 68. Minute auf den Ausgleichstreffer warten, Mbappé erzielte bereits seinen 27. Treffer in der laufenden Meisterschaft. Obwohl Real Madrid gewinnen konnte, kann Barcelona am Donnerstag mit einem Sieg im Derby gegen Espanyol den Meistertitel klarmachen.

Real Madrid – RCD Mallorca 2:1 (0:1)

Tore: 11. Valjent 0:1, 68. Mbappé 1:1, 95. Ramon 2:1.(riz/sda)