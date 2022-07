Deutschland jubelt nach dem Schulsspfiff über den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Bild: keystone

Deutschland schlägt Spanien und steht im Viertelfinal – Dänemark hält Chance am Leben

Deutschland – Spanien 2:0

Deutschland bleibt bei der EM-Endrunde in England makellos. Nach dem 4:0 zum Auftakt gegen Dänemark besiegt das Team von Martina Voss-Tecklenburg in der Gruppe B auch Spanien ohne Gegentreffer (2:0).

Klara Bühl (3. Minute), die von einem grossen Fehler der spanischen Torhüterin Sandra Paños profitierte, und Alexandra Popp (37.) brachten die Deutschen in London schon in der ersten Halbzeit auf Siegeskurs.

Die zuvor in 24 Länderspielen ungeschlagenen Spanierinnen, bei denen die Weltfussballerin Alexia Putellas fehlte, die gleichentags am Knie operiert wurde und für zehn bis zwölf Monate ausfällt, traten zwar dominant auf und kamen zu zahlreichen Torchancen. Doch die Effizienz im Abschluss fehlte den Ibererinnen, die ihr erstes EM-Spiel gegen Finnland 4:1 gewonnen hatten, komplett.

Rekord-Europameister Deutschland hat damit den Gruppensieg und die Qualifikation für die Viertelfinals, wo der Gegner Norwegen oder Österreich heissen wird, auf sicher.

Dänemark – Finnland 1:0

Weiterhin Hoffnungen auf einen Viertelfinal-Einzug darf sich derweil auch Dänemark machen. Dem Team von Lars Sondergaard gelang nach der 0:4-Niederlage im ersten Spiel gegen Deutschland eine Reaktion – im Duell mit Finnland gab es einen knappen 1:0-Sieg.

Für den einzigen Treffer der Partie war Kapitänin Pernille Harder verantwortlich. Die Star-Stürmerin stand nach einem Lattentreffer in der 72. Minute goldrichtig und drückte den Ball ins Tor. Der Sieg für die Däninnen war verdient: Die Favoritinnen hatten deutlich mehr vom Spiel, scheiterten aber immer wieder an der finnischen Torhüterin Tinja-Riikka Korpela.

Miti diesem Sieg hat Dänemark den Einzug in den Viertelfinal in der eigenen Hand. Um in die Runde der letzten Acht einzuziehen, müssen die Nordeuropänerinnen im letzten Gruppenspiel Spanien schlagen.

(dab/sda)