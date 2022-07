Trainer Nils Nielsen hat die Hoffnung nicht aufgegeben. bild: screenshot srf

Vor Nati-Kracher gegen Schweden – ein Magendarm-Virus zur Unzeit

Nach dem Ausbruch eines Magendarm-Virus steht das Nationalteam der Frauen in Sheffield vor der undankbaren Aufgabe, gegen Schweden antreten zu müssen. Die Spielerinnen sind nicht in Bestform, aber auch nicht ohne Optimismus.

Das Schweizer Nationalteam der Frauen ist angekommen in Sheffield. Und zwar beinahe vollzählig. Was vor drei Tagen noch eine Banalität gewesen wäre, ist am Dienstag die beste Nachricht aus dem Lager der SFV-Delegation in den letzten 24 Stunden. Diejenigen, die von einem Magendarm-Infekt betroffen waren, reisten getrennt von denjenigen an, die vom Virus verschont blieben. Einzig Meriame Terchoun und drei Staffmitglieder mussten mit Symptomen im Teamhotel in Leeds verbleiben, sollen aber am Mittwoch nachreisen.

Am Vortag waren es acht Spielerinnen und elf Staffmitglieder gewesen, und es schien alles andere als sicher, dass die Partie am Mittwoch (18.00 Uhr) gegen Turnierfavorit Schweden überhaupt würde stattfinden können.

Ramona Bachmann Bild: keystone

Bei Nils Nielsen war die Erleichterung sichtbar über diese Entwicklung, als er am Dienstagabend an der Bramall Lane, der Heimstätte des englischen Traditionsvereins Sheffield United, Auskunft gab über den Zustand des Teams. «Die grösste Freude des Tages», sei es gewesen, als die Spielerinnen nach 24 Stunden in Isolation ihre Zimmer endlich verlassen konnten. «Endlich konnten wir einander wieder sehen und ein Team sein.» Der Däne gab zu, dass er am Vortag noch alles andere als optimistisch gewesen sei, dass er dann auch wirklich elf Spielerinnen würde aufs Feld schicken können, jetzt ist er sich sicher, dass dieses Minimalziel immerhin erreicht werden kann.

Es sind die kleinen Dinge, an denen man sich in diesen «intensiven Tagen», wie sie der Trainer nennt, erfreut. Zum Beispiel auch, dass das Abschlusstraining wie geplant durchgeführt werden konnte und die Spielerinnen so immerhin eine Einheit in den Beinen haben, bevor sie mit Schweden wohl dem schwersten Gegner überhaupt gegenüberstehen. Lara Marti, Julia Stierli und Rahel Kiwic fühlten sich nach ihrer Infektion noch nicht in der Verfassung für ein Training und dürften demnach auch nicht in der Startformation stehen.

Wie fit die Beine der anderen sein werden, wird sich zeigen, aber für Nielsen ist klar, dass nicht alle im Vollbesitz ihrer Kräfte sein werden. «Nach zwei Tagen ohne Essen und Trinken, in denen du mehr rauslassen musstest als du zu dir nehmen konntest, fühlst du dich schlapp», sagte Nielsen, der nach seinen späten Wechseln gegen Portugal aktiver coachen und schneller eingreifen will, sollte er merken, dass eine Taktik nicht funktioniert.

Nielsens Prozentrechnung

Ramona Bachmann blieb glücklicherweise vom Virus verschont. Die Offensivspielerin berichtete von einem «langweiligen Tag», den sie mit lesen, Serien schauen und schlafen verbracht habe. Was ihre Teamkolleginnen zum Teil durchmachen mussten, wünsche man niemandem, «aber wir können es nicht ändern». Überhaupt wisse das Team ja nicht erst seit zwei Tagen, dass es gegen Schweden antreten muss, insofern habe die Vorbereitung auf die Partie schon vor Monaten angefangen. Aussagen wie diese belegen, wie die SFV-Delegation bemüht ist, die Situation aus einem positiven Winkel zu betrachten.

Das gilt auch dann, wenn es darum geht, die Aussichten auf einen Punktgewinn zu benennen. Vor dem Turnier, meinte Nielsen, seien die Siegchancen Schwedens bei 90 Prozent gelegen. «Jetzt sind es noch ein paar Prozent mehr, aber sie haben noch nicht gewonnen.» (sda)