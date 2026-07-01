Video: watson/nina bürge

Pure Ekstase bei den mexikanischen Fans nach dem Sieg gegen Ecuador

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Co-Gastgeber Mexiko gewinnt das Sechzehntelfinal mit 2:0 gegen Ecuador und steht an der Heim-WM im Achtelfinal. Das gesamte Land stand nach dem Erfolg Kopf. Ob nach den Treffern oder nach dem Schlusspfiff, es wurde eine riesige Party gefeiert.

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Auch im vierten Spiel an dieser Weltmeisterschaft bleiben die Mexikaner ohne Gegentor und treffen im kommenden Achtelfinal auf England oder DR Kongo. Dieses Spiel findet in der Nacht auf Montag (Schweizer Zeit) in Mexiko-Stadt statt. Es wird das letzte Spiel in Mexiko sein, da ab dem Viertelfinal alle Partien nur noch in den USA stattfinden werden. Sicherlich wird es nochmals ein richtiger Hexenkessel und das ganze Land träumt bereits jetzt vom fünften Sieg im fünften Spiel. Seit vierzig Jahren standen die Lateinamerikaner nicht mehr in einem WM-Final. (riz/nib)