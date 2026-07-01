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Fussball-WM: So feierten die mexikanischen Fans den Sieg gegen Ecuador

Video: watson/nina bürge

Pure Ekstase bei den mexikanischen Fans nach dem Sieg gegen Ecuador

01.07.2026, 10:3201.07.2026, 10:32

Co-Gastgeber Mexiko gewinnt das Sechzehntelfinal mit 2:0 gegen Ecuador und steht an der Heim-WM im Achtelfinal. Das gesamte Land stand nach dem Erfolg Kopf. Ob nach den Treffern oder nach dem Schlusspfiff, es wurde eine riesige Party gefeiert.

Video: watson/nina bürge

Auch im vierten Spiel an dieser Weltmeisterschaft bleiben die Mexikaner ohne Gegentor und treffen im kommenden Achtelfinal auf England oder DR Kongo. Dieses Spiel findet in der Nacht auf Montag (Schweizer Zeit) in Mexiko-Stadt statt. Es wird das letzte Spiel in Mexiko sein, da ab dem Viertelfinal alle Partien nur noch in den USA stattfinden werden. Sicherlich wird es nochmals ein richtiger Hexenkessel und das ganze Land träumt bereits jetzt vom fünften Sieg im fünften Spiel. Seit vierzig Jahren standen die Lateinamerikaner nicht mehr in einem WM-Final. (riz/nib)

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Wer genau hinschaut, sieht in der mexikanischen Freude vielleicht auch ein kleines bisschen Erleichterung. Der Druck auf dem Gastgeber ist riesig.
quelle: keystone / ricardo mazalan
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