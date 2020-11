Sport

Fussball

Bayern München zieht neues Vertragsangebot für David Alaba zurück



Bild: keystone

Verhandlungen weiter zäh – Bayern München zieht Angebot für Alaba zurück

Sportlich gibt es nicht den geringsten Zweifel: David Alaba ist einer der wichtigsten Spieler des Triple-Siegers Bayern München. Das weiss auch der 28-jährige Österreicher, weshalb er sich bei den Verhandlungen um einen neuen Vertrag in einer starken Position wähnt.

Doch ob das Eigengewächs über den 30. Juni 2021 hinaus ein Bayern-Spieler sein wird, scheint ungewisser denn je zu sein. Denn der Klub hat die Faxen von Alaba und seinem Berater offenbar dicke und das Angebot für einen neuen Vertrag zurückgezogen.

«Es gibt kein Angebot mehr»

«Für so eine wichtige Personalie brauchen wir Planungssicherheit, das sind wir dem Verein und den Fans schuldig», sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer am Sonntagabend in der TV-Sendung «Blickpunkt Sport». Der Klub habe Alaba schon vor längerer Zeit «ein – gerade in dieser Zeit – sehr gutes Angebot» gemacht und nach monatelangen Verhandlungen eine Entscheidung bis Ende Oktober verlangt.

Am Samstag, dem letzten Tag des Monats Oktober, habe Sportdirektor Hasan Salihamidzic noch einmal bei Alabas Berater nachgefragt. «Die Antwort war, dass das Angebot immer noch unbefriedigend ist und wir weiter nachdenken sollen. Jetzt haben wir entschieden, das Angebot komplett vom Tisch zu nehmen», so Präsident Hainer. «Das heisst: Es gibt kein Angebot mehr.»

Auch Bayern spürt die Corona-Krise

Die Verhandlungen waren vor einigen Wochen eskaliert, als Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeness den Berater des Abwehrspielers als «geldgierigen Piranha» bezeichnet hatte. Angeblich soll Berater Pini Zahavi ein Jahresgehalt von rund 20 Millionen Euro verlangt haben. Zuviel in den Augen von Hoeness. Robert Lewandowski, der Tore am Fliessband erzielt, und Weltmeister-Goalie Manuel Neuer seien das Mass aller Dinge, darüber gehe nichts. «Die letzten ein, zwei, drei Millionen Euro machen ihn nicht glücklicher», sagte Hoeness in Richtung Alaba.

Mehr zum Thema:

Ganz zerschnitten ist das Tuch zwischen Spieler und Klub offenbar noch nicht. Weiterhin können sie sich in München eine weitere Zusammenarbeit vorstellen. Laut Präsident Herbert Hainer würden es die Bayern «sehr bedauern, wenn wir am Ende der Saison getrennte Wege gehen müssten.» Angesichts der Corona-Pandemie – dem deutschen Rekordmeister drohen Einnahmen-Ausfälle von rund 100 Millionen Euro – machte er aber klar, dass es Grenzen gibt: «Das Wohl des FC Bayern München muss immer über dem Wohl der handelnden Personen stehen.» (ram)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Weisst du, dass diese Schweizer in der Bundesliga spielten? Wenn ein Date kommentiert würde wie ein Sport-Event Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter