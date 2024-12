Kylian Mbappé musste gegen Atalanta verletzt raus. Bild: keystone

Verletzungssorgen um Mbappé und Müller liefert – das lief in der Champions League

Kylian Mbappé muss bereits in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden, Thomas Müller hat nun in 16 verschiedenen Champions-League-Saisons getroffen und vieles mehr: Das lief am Dienstag in der Königsklasse.

Sorgen um Mbappé

Real Madrid kann in der Champions League nach zwei Niederlagen in Folge endlich wieder jubeln. Gegen Atalanta Bergamo zittert sich Real zum Sieg, aber bangt nun um Kylian Mbappé. Bereits in der zehnten Minute erzielte der Franzose noch das 1:0 und hatte daraufhin das zweite Tor auf dem Fuss. Doch in der 36. Minute ging es für Mbappé aufgrund einer Verletzung nicht mehr weiter.

Das 1:0 durch Kylian Mbappé Video: SRF

Eine längere Verletzung wäre nun für Mbappé besonders bitter – zuletzt schien es so, als hätte der 25-jährige langsam aber sicher seine Form bei den Königlichen gefunden. Schon gegen Girona in der Meisterschaft hatte er zuletzt eine starke Leistung gezeigt.

Drama in Bergamo

Nach einer Stunde sah alles nach einem Erfolg für Real Madrid aus. In der 59. Minute erzielte Jude Bellingham das 3:1 für den Titelverteidiger. Ademola Lookman konnte sechs Minuten später verkürzen und in Bergamo kam nochmals Spannung auf.

Als bereits die letzte Minute der Nachspielzeit lief, griff der aktuelle Europa-League-Sieger noch einmal an und Lookman flankte den Ball in den Strafraum, doch Mateo Retegui haute diesen aus drei Meter Entfernung über das Gehäuse. Für Atalanta ist es die erste Niederlage in der laufenden Champions League.

Retegui verpasst den Ausgleich kurz vor Schluss. Video: SRF

Müller liefert hinten und vorne

Es hat mal wieder in der Champions League «gemüllert». Zum ersten Mal in der laufenden Kampagne erzielte Thomas Müller ein Tor: Beim 5:1-Sieg gegen Schachtar Donezk machte der Deutsche kurz vor der Pause das 2:1, durch diesen Treffer traf der Weltmeister von 2014 nun schon in 16 verschiedenen Champions-League-Saisons. Nur Lionel Messi und Karim Benzema haben in mehr Spielzeiten getroffen, beide stehen bei 18 Saisons.

Auch sorgte Müller für einmal auf der anderen Seite des Feldes für Spektakel. Kurz nach dem Seitenwechsel rettete Müller vor der Linie und verhinderte so den Ausgleich der Ukrainer.

Das Tor und die Rettungstat von Müller ab Minute 2:03. Video: SRF

Gut aufgelegter Müller im Interview

Nach dem Spiel erklärte Müller im Interview mit Sport1 seine Aktion und freute sich, dass er auch mal mit einer Abwehrsituation brillieren konnte:

«So etwas erlebt man als Offensiver nicht alle Tage, das hat man auch in meinen Augen gesehen, dass es mir richtig Spass gemacht hat, ein Tor zu verhindern.»

Der 35-Jährige wurde auch auf die immer grössere Anzahl von Spielen, welche es als Fussballer zu bewältigen gibt, angesprochen. Zunächst sorgte Müller mit seiner Aussage für ein Schmunzeln: «Mit meinen Kurzeinsätzen kann ich die Belastung gut stemmen», so Müller, bevor er die Frage ernst beantwortete:

«Klar die Belastung ist überall hoch, ich bin aber keiner, der sich darüber beschwert. Die Belastung war schon immer hoch und in Deutschland kommen zwei Spiele mehr dazu. In der Premier League spielen sie seit dreissig Jahren rauf und runter.»

Das Interview mit Thomas Müller. Video: YouTube/SPORT1

Olise wie bei Mario Kart

Den Schlusspunkt des Bayern-Spiels setzte Michael Olise mit einem herrlichen Solo, bei welchem er einige Spieler von Schachtar alt aussehen liess. Es war das zweite Tor des Abends von Olise, nach der Partie wurde der Franzose zum Spieler des Spiels ausgezeichnet.

Besonders beeindruckt durch das Solo zeigte sich Konrad Laimer. Der Mittelfeldspieler lieferte einen kuriosen Vergleich: «Das war wie bei Mario Kart, wenn du einen Stern bekommst, keiner berührt ihn.»

Yann Sommer im sechsten Spiel geschlagen

In der spielübergreifend 540. Minute hat es hinter Yann Sommer zum ersten Mal in der laufenden Champions League eingeschlagen. Nordi Mukiele erzielte in der 90. Minute das 1:0 für Bayer Leverkusen.

In der 90. Minute schlägt es hinter Yann Sommer ein. Video: SRF

Damit hat nun jedes Team in der diesjährigen Champions League mindestens ein Tor kassiert. Neben Inter Mailand hat auch Liverpool erst einmal in der laufenden Königsklasse ein Gegentor zugelassen. Am ersten Spieltag traf Milans Christian Pulisic damals bereits nach drei Minuten.

Alisson kehrt zurück und liefert

Aufgrund einer Verletzung am Oberschenkel fiel Alisson Becker für zwei Monate aus. Bei seiner Rückkehr in den Kasten zeigte der Torhüter von Liverpool eine herausragende Leistung und sorgte beim knappen 1:0-Erfolg gegen Girona besonders in der ersten Hälfte dafür, das Liverpool nicht in Rückstand geriet.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Nach dem Sieg lobte Trainer Arne Slot den brasilianischen Schlussmann und bezeichnete ihn als den weltweit besten Torhüter. Der Trainer, seit dem Sommer an der Seitenlinie der «Reds», hatte auch eine Vermutung, wieso Alisson in der ersten Halbzeit so viel Arbeit bekam:

«Vielleicht wollten seine Mitspieler sichergehen, dass er auch wirklich fit ist.»

Liverpool bleibt somit in der diesjährigen Champions League weiterhin makellos und steht schon sicher im Achtelfinale. In den letzten beiden Spielen trifft das Team von Arne Slot noch auf Lille und Eindhoven.

Enttäuschung für die Teams von Red Bull

Mit der sechsten Niederlage im sechsten Spiel ist RB Leipzig als erstes Team in der diesjährigen Champions League definitiv ausgeschieden. Gegen Aston Villa gab es in einem spektakulären Spiel eine 2:3-Niederlage. In der 85. Minute erzielte Ross Barkley das entscheidende Tor und sorgte damit dafür, dass auch die letzten Hoffnungen auf ein Weiterkommen für Leipzig geplatzt sind.



Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Auch für das zweite Team, welches unter der Obhut von Red Bull steht, war es ein Abend zum Vergessen. Gegen Paris Saint-Germain verlor Red Bull Salzburg mit 0:3 und steht zwei Spieltage vor Schluss nur mit drei Punkten da. Die letzten beiden Gegner sind nicht ohne: Zuerst ist man beim aktuellen Champions-League-Sieger Real Madrid zu Gast, bevor am letzten Spieltag der Ligaphase Atlético Madrid nach Salzburg reist. Für ein Weiterkommen werden aller Voraussicht nach zwei Siege benötigt.

Nach dreissig Spielen endet eine Serie

Dreissig Pflichtspiele in Serie konnte PSV Eindhoven mindestens ein Tor erzielen. Nun ist die Serie gegen Brest bei der 0:1-Niederlage gerissen. Damit bleiben die Niederländer zum ersten Mal seit dem 13. März 2024 ohne Treffer. Auch damals konnte Eindhoven in der Champions League kein Tor erzielen, im Rückspiel des Achtelfinals gegen Dortmund unterlag PSV mit 0:2.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Weiterhin auf einer Erfolgswelle reitet derweil Stade Brest. Die Franzosen, welche zum ersten Mal an der Königsklasse teilnehmen, gewannen zum bereits vierten Mal und stehen nach sechs Spielen mit 13 Punkten da. Damit hat Brest weiterhin intakte Chancen auf eine direkte Achtelfinalqualifikation.

Sportings Horrorbilanz ohne Amorim

In der Nationalmannschaftspause im November wechselte Trainer Ruben Amorim von Sporting Lissabon zu Manchester United. Seither befinden sich die Portugiesen in einer richtigen Krise. Gegen Brügge gab es bereits die vierte Niederlage in Serie. Der neue Trainer Joao Pereira hat in den letzten fünf Spielen gleich oft verloren wie Ruben Amorim in seinen letzten 54 Spielen an der Seitenlinie von Sporting.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Brügge und Sporting haben nach dem sechsten Spieltag nun zehn Punkte auf dem Konto und werden sich aller Voraussicht nach für mindestens für die Runde der besten 24 Teams qualifizieren.