«Wir sind nicht der Meinung, dass viele der im CVC-Vorschlag skizzierten Aufgaben im Rahmen der globalen FIS-Strategie bereits abgeschlossen sind. Zwar gab es Verbesserungen im digitalen Bereich, aber in den meisten kommerziellen, Marketing- und Produktentwicklungsbereichen, die für das Wachstum unseres Sports entscheidend sind, gab es einen bemerkenswerten Mangel an Fortschritt.»

Zum Tennis fehlt allerdings noch einiges: In der letzten Saison erhielt Marco Odermatt 47'000 Franken für den Sieg der Lauberhornabfahrt. Zum Vergleich, beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon erhielt jeder Tennisspieler 60'000 britische Pfund für die Teilnahme im Hauptfeld.

CVC ist kein unbeschriebenes Blatt in der Sportbranche, bereits bei der Formel 1 arbeitete das Unternehmen mit einer ähnlichen Strategie und sorgte zwischen den Jahren 2006 und 2017 dafür, dass das Vierfache an Geld an die verschiedenen Teams verteilt wurde. Ebenso war das Unternehmen als möglicher Investor der DFL im Gespräch, bevor der Plan der Deutschen Fussball Liga aufgrund einiger Fanproteste abgesagt wurde.

Abfahrt Männer: Justin Murisier trumpft am 6. Dezember 2024 gross auf und feiert in der Abfahrt von Beaver Creek seinen ersten Weltcupsieg überhaupt.

Abfahrt Männer: Justin Murisier trumpft am 6. Dezember 2024 gross auf und feiert in der Abfahrt von Beaver Creek seinen ersten Weltcupsieg überhaupt.

Er ist der neue starke Mann in Syrien: Ist Mohammed al-Dschulani wirklich so gemässigt?

«Das ist erst der Anfang» – Lindsey Vonn feierte dieses Wochenende ihr Comeback

Lindsey Vonn zeigt bei ihrer Rückkehr aus der Ski-Rente zwei weitere solide Vorstellungen. Auf der Social-Media-Plattform «X» zeigt sich Vonn kämpferisch.

Nach dem ordentlich verlaufenen Comeback in den Abfahrten am Vortag belegte die einstige Speed-Dominatorin und Olympiasiegerin am Sonntag in den beiden FIS-Super-Gs in Copper Mountain die Ränge 24 und 19. Der Rückstand der 40-Jährigen auf die amerikanische Landsfrau Lauren Macuga, die zweimal die Schnellste war, betrug jeweils etwas mehr als zwei Sekunden.