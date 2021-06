Forsberg trifft vom Elfmeterpunkt – Schweden gewinnt knapp gegen die Slowakei

Coci-Fläschli-Gate – jetzt droht die UEFA mit Bussen

Da hat Cristiano Ronaldo etwas losgetreten … Dass Fussballer, vom Superstar inspiriert, an offiziellen Medienkonferenzen an der EM 2020 Getränkeflaschen der Sponsoren zur Seite stellen, kommt bei der UEFA naturgemäss nicht gut an.

Der Turnierdirektor, der Schweizer Martin Kallen, sagte bei einem Medientermin: «Wir haben mit den Teams darüber gesprochen. Das ist wichtig, weil die Einnahmen durch die Sponsoren wichtig für das Turnier und den europäischen Fussball sind.»

Portugals Weltstar Ronaldo …