Reinhart trifft viermal: Florida gewinnt erneut den Stanley Cup

Florida – Edmonton 5:1

Die Florida Panthers gewinnen wie bereits im letzten Jahr im Stanley-Cup-Final gegen die Edmonton Oilers. Im sechsten Spiel der Serie setzen sich die Panthers gleich mit 5:1 durch. Mit vier Torren ist Sam Reinhart der Spieler des Spiels.

Bereits nach viereinhalb Minuten erzielte Reinhart den ersten Treffer des Spiels und brachte den Titelverteidiger mit dem ersten Torschuss auf die Siegesstrasse. Zuvor vergaben Evander Kane und Jeff Skinner die ersten grossen Chancen für die Oilers. Kurz vor der ersten Drittelpause erhöhte Matthew Tkachuk auf 2:0.

Im zweiten Drittel starteten die Kanadier besser, doch Corey Perry traf nach einem schönen Pass von Connor McDavid das halbleere Tor nicht. Die Panthers hatten das Spiel mehrheitlich im Griff und profitierten in der 38. Minute von einem Fehler von Oilers-Goalie Stuart Skinner, welcher einen Schuss nicht festhalten konnte. Aleksander Barkov zog ab und Reinhart lenkte den Puck noch entscheidend ab.

Auch im letzten Abschnitt versuchten die Oilers viel, doch Sergei Bobrovsky im Tor der Panthers parierte weiterhin glänzend und liess sich erst nach zwei weiteren Treffern von Reinhart bezwingen. Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel und die Meisterschaft bereits lange entschieden.

Zum MVP der Playoffs wurde Sam Bennett gewählt. Der 28-Jährige sichert sich mit 15 Toren und 7 Vorlagen die Conn-Smythe-Trophy.

Panthers Head Coach Paul Maurice zeigte sich nach dem Titelgewinn sehr stolz und lobte sein Team und auch den Gegner: «Edmonton hat ein super Team. Leon Draisaitl und Connor McDavid sind herausragende Spieler, deshalb mussten wir sie heute teilweise mit drei Reihen verteidigen und mussten so schnell sein, wie wir konnten, um sie zu verteidigen.»

Oilers-Superstar McDavid, welcher immer noch auf den ersten Stanley-Cup-Gewinn wartet, blieb trotz der erneuten Niederlage positiv und glaubt weiterhin an eine erfolgreiche Zukunft: «Wir haben gegen eine sehr gute Mannschaft verloren. Niemand bei uns hat aufgegeben. Florida ist ein super Team und nicht ohne Grund erneut Champion. Wir haben dennoch Selbstvertrauen und den Glauben, wir haben es wieder hierhin geschafft und am Ende knapp verloren.»

Schon in der vergangenen Saison hatten sich die Panthers gegen die Oilers durchgesetzt. Vor einem Jahr gewann das Team aus Florida die ersten drei Spiele, musste dann aber nach drei Niederlagen in Serie zu einem siebenten Spiel antreten. In Sunrise entschied ein 2:1 den Final und sorgte für Trauer bei den Oilers um ihren Superstar Connor McDavid. Nach der neuerlichen Finalniederlage bleibt es dabei, dass seit den Montreal Canadiens 1993 kein kanadisches NHL-Team mehr den Stanley Cup gewonnen hat. (riz/sda/apa/dpa)

