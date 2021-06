Sport

Fussball

EM-Resultate der Finals 2021: Alle Ergebnisse der Euro 2020 heute



Alle aktuellen Resultate der Final-Spiele der Euro 2020 im Überblick

Die Fussball-Europameisterschaft der UEFA beginnt am 11. Juni 2021. In insgesamt 51 Spielen duellieren sich 24 Nationalmannschaften um den Titel. Damit du an jedem Spieltag alle aktuellen Resultate und Tabellen der Gruppen im Überblick hast, hier die komplette Übersicht:

Final-Spiele der EM: Resultate

Die EM-Resultate heute

Hier findest du alle Resultate von heute. Wenn du dich für vergangene Spiele interessierst, kannst du einfach nach oben scrollen, dort findest du die Ergebnisse der vorherigen Spiele. Diese Liste wird laufend aktualisiert, damit du immer auf dem aktuellsten Stand bleibst.

Alle Tabellen der Euro 2020

Welche Teams stossen in die Achtelfinals vor? Nur der Gruppenerste und -zweite haben einen sicheren Platz. Vier der sechs Gruppendritten erhalten ebenfalls einen Platz in der K.o.-Phase. Hier entscheiden Punkte und Torverhältnisse nach dem dritten Spieltag der Gruppenphase.

Wer in die zweite Phase vorstösst, ist spätestens am 23. Juni klar, dann finden die letzten Gruppenspiele statt. Die Achtelfinals der Fussball-EM beginnen am 26. Juni.

Die Topskorer-Liste der Europameisterschaft

Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé und weitere Knipser aus den unterschiedlichen Nationalteams werden hoffentlich für viel Torjubel sorgen, doch wer nimmt den goldigen Schuh 2021 mit nach Hause? Sollten zwei Spieler gleich viele Tore schiessen, entscheiden erst die Assists und dann die Spielminuten. Hier die Torschützenkönige der letzten zehn Austragungen:

2016: Antoine Griezmann (FRA), 6 Tore

Antoine Griezmann (FRA), 6 Tore 2012: Fernando Torres (ESP), 3 Tore

Fernando Torres (ESP), 3 Tore 2008: David Villa (ESP), 4 Tore

David Villa (ESP), 4 Tore 2004: Milan Baroš (CZE), 6 Tore

Milan Baroš (CZE), 6 Tore 2000: Savo Milošević (YUG) und Patrick Kluivert (NED), je 5 Tore

Savo Milošević (YUG) und Patrick Kluivert (NED), je 5 Tore 1996: Alan Shearer (ENG), 5 Tore

Alan Shearer (ENG), 5 Tore 1992: Dennis Bergkamp (NED), Tomas Brolin (SWE), Henrik Larsen (DEN) und Karl-Heinz Riedle (GER), je 3 Tore

Dennis Bergkamp (NED), Tomas Brolin (SWE), Henrik Larsen (DEN) und Karl-Heinz Riedle (GER), je 3 Tore 1988: Marco van Basten (NED), 5 Tore

Marco van Basten (NED), 5 Tore 1984: Michel Platini (FRA), 9 Tore

Michel Platini (FRA), 9 Tore 1980: Klaus Allofs (GER), 3 Tore

Prognosen und Wettquoten

Diese Frage wird uns nun ab 11. Juni bis 11. Juli beschäftigen: Wer wird Europameister 2020? Eine Prognose ist schwierig, im Fussball kann ja bekanntlich alles passieren. Anhand der Quoten in den Wettbüros lassen sich jedoch bereits einige Wahrscheinlichkeiten ablesen. So stehen die Chancen der Mannschaften 2021 laut den Wettquoten (Sporttipp, 9. Juni 2021):

Frankreich (5,37) England (6,11) Belgien (6,99) Deutschland (8,53) Italien (8,79) Spanien (8,82) Portugal (9,09) Niederlande (14,69) Dänemark (26,07) Kroatien (34,93) Türkei (52,2) Schweiz (66,2) Ukraine (75,3) Polen (77,7) Russland (84,1) Schweden (93) Österreich (100) Tschechien (100) Finnalnd (100) Ungarn (100) Nordmazedonien (100) Schottland (100) Slowakei (100) Wales (100)

Laut der Quoten stehen die Chancen für Weltmeister Frankreich also am besten. Darauf folgen England und Belgien.

