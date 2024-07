Cavan Sullivan gab in der Nacht auf Donnerstag 14-jährig sein MLS-Debüt. Bild: www.imago-images.de

Ein 14-jähriger US-Amerikaner schreibt Fussballgeschichte

Nachdem der mittlerweile 17-jährige Spanier Lamine Yamal an der Europameisterschaft in Deutschland begeistert hat, sorgt in der US-amerikanischen Major Soccer League (MLS) nun ein noch jüngerer Spieler für Furore. Der 14-jährige Mittelfeldspieler Cavan Sullivan von Philadelphia Union ist der jüngste Spieler der MLS-Geschichte.

Sullivan war 14 Jahre und 293 Tage alt, als er am Mittwochabend bei Philadelphias Heimspiel gegen New England Revolution in der 85. Minute eingewechselt wurde. Bei seinem ersten Auftritt als Profi verzeichnete er fünf Ballkontakte und kam sogar zu einem Abschluss aufs Tor.

Auch in den grössten Ligen weltweit dürfte Sullivan der jüngste Profi sein. In der englischen Premier League hatte Ethan Nwaneri 2022 im Alter von 15 Jahren und 181 Tagen sein Debüt für Arsenal gegeben. In der italienischen Serie A hält Pietro Pellegri (2016) mit 15 Jahren und 280 Tagen den Rekord, in der Bundesliga ist es der Dortmunder Youssoufa Moukoko mit 16 Jahren und einem Tag (2020). Spaniens frisch gebackener Europameister Lamine Yamal war bei seinem Debüt für den FC Barcelona 15 Jahre und 290 Tage alt.

Debüt an der Seite seines Bruders

Sullivan war bei seinem Debüt zwei Wochen jünger als der bisherige Rekordhalter Freddy Adu, der 2004 für DC United sein MLS-Debüt gab. Nach seinem Debüt war Adu auch einer der ersten Gratulanten. Auf Social Media schrieb er: «Herzlichen Glückwunsch an Cavan Sullivan zu seinem rekordverdächtigen Debüt heute. Das ist nicht einfach, aber der Junge hat es geschafft. Gut gemacht und viel Glück.»

Cavan mit seinem Bruder Quinn. Bild: www.imago-images.de

Beim 5:1-Sieg gegen New England war Cavan nicht der einzige Sullivan auf dem Platz. Sein 20-jähriger Bruder Quinn spielt ebenfalls für Philadelphia und schoss bei der Premiere seines Bruders gar ein Tor. Auf Social Media schrieb Cavan Sullivan zu seinem Debüt: «Auf diesen Tag habe ich mein ganzes Leben lang gewartet. Mein Debüt für Philadelphia zu geben und dabei gemeinsam mit meinem grossen Bruder auf dem Platz zu stehen, ist gelinde gesagt surreal.»

Wechsel nach Manchester City schon fix

Auch der Premier-League-Sieger Manchester City wurde bereits auf das grosse Talent des US-Amerikaners aufmerksam und sicherte sich gemäss übereinstimmenden Medienberichten dessen Dienste. Bis zu seinem Debüt auf europäischen Boden wird es aber noch mindestens vier Jahre dauern. Weil Sullivan keinen EU-Pass hat, darf er erst nach Europa wechseln, wenn er volljährig ist. Sullivan selbst kann es kaum erwarten, nach England zu wechseln: «Ich schaue jedes Spiel von ManCity. Sie sind der Traum jedes Kindes», meinte er. (kat/sda)