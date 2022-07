Erling Haaland hatte bei seiner Vorstellung vor den Fans sichtlich Spass. bild: imago-images.de

«Ein höheres Level» – Haaland stichelt bei ManCity-Vorstellung gegen den BVB

Erling Haaland ist am Sonntag bei seinem neuen Verein Manchester City offiziell vorgestellt worden. Ihm und den anderen bisherigen Neuzugängen, Torhüter Stefan Ortega und Stürmer Julian Alvarez, jubelten dabei hunderte Fans lautstark zu. Neben vielen blumigen Worten für seinen neuen Klub konnte sich Haaland beim Event auf dem Klubgelände der «Citizens» einen Seitenhieb gegen seinen Ex-Verein Borussia Dortmund jedoch nicht verkneifen.



«Das hier ist nochmal ein höheres Level», sagte Haaland über seinen neuen Verein. Für ihn ist der BVB in sportlicher Hinsicht also klar unter City zu verorten. Der Norweger gerät vor allem beim Blick auf die Spielweise von Manchester City und Trainer Pep Guardiola ins Schwärmen: «Wie sie spielen, wie sie Chancen kreieren, davon will ich Teil sein».

Bei der Präsentation zeigte sich Haaland gewohnt selbstbewusst. «Wenn ich Spass habe, schiesse ich Tore, dann gewinne ich Spiele, ganz einfach», erklärte der 21-Jährige sein Erfolgsgeheimnis.

Haaland beeindruckt von Gündogan

In der Champions-League-Saison 2020/21 bekam Haaland selbst zu spüren, was es heisst, gegen Manchester City zu spielen. Im Viertelfinale unterlag der BVB den Engländern. Der City-Verteidigung war es über weite Strecken der Partie gelungen, Haaland komplett aus dem Spiel zu nehmen. «Auf einmal war ich 25 Minuten ohne Ballkontakt» erinnert sich der Stürmer.



Vor allem ein Spieler beeindruckte ihn damals: Mittelfeld-Motor Ilkay Gündogan. «Ich dachte mir, hör endlich auf Tiki-Taka zu spielen», erzählte Haaland. Tiki-Taka bezeichnet einen Spielstil, der sich durch viele kurze Pässe und einen hohen Ballbesitzanteil auszeichnet.

Wie schnell sich Haaland an die einzigartige Spielweise der «Citizens» gewöhnen kann, wird sich spätestens am 30. Juli zeigen. Dann steht der englische Supercup gegen Liverpool an. (nik/pre)