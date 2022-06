Haaland verrät seine Ziele mit ManCity – so hoch soll seine Ausstiegsklausel sein

... was er vom City-Fussball hält:

«Ich mag den Spielstil, ich mag die offensive Ausrichtung und ich mag den positiven Vibe, den der City-Fussball vermittelt. Man kann diese Spielweise nur bewundern. Das Team kreiert viele Chancen, was perfekt für einen Spieler wie mich ist. Ich glaube, das alles passt sehr gut zu mir. Es gibt so viele Weltklassespieler in diesem Kader und Pep ist einer der grössten Trainer aller Zeiten. Ich glaube wirklich, dass ich am richtigen Ort bin, um meine Ziele zu erreichen.»