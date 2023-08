Weil Rubiales nicht zurücktritt: Spaniens WM-Siegerinnen treten in den Streik

Vor Kurzem holte die spanische Frauen-Nationalmannschaft an der Fussball-WM den historischen Sieg – nun treten die Spielerinnen in den Streik. Grund dafür ist der ausgebliebene Rücktritt von Verbandschef Luis Rubiales. Dieser hatte nach dem WM-Final die Spielerin Jennifer Hermoso auf den Mund geküsst.

«Ich habe diesem Kuss nie zugestimmt», erklärt Hermoso in einem Communiqué – dieses wurde von mehr als 80 Spielerinnen unterschrieben. «Ich ertrage es nicht, wenn man mir Worte in den Mund legt», so Hermoso. Die beteiligten Spielerinnen erklärten allesamt, Aufgebote für die spanische Nationalmannschaft nicht mehr wahrzunehmen, solange Rubiales Verbandspräsident bleibt.

Mehr folgt in Kürze ...