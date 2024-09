Wechselte erst im Sommer zu Valencia und wurde nun festgenommen: Rafa Mir. Bild: www.imago-images.de

Klub bestätigt Festnahme – Valencia-Star wird sexueller Übergriff vorgeworfen

Der spanischen Fußballprofi Rafa Mir ist festgenommen worden. Er soll zwei Frauen gegenüber sexuell übergriffig gewesen sein.

Ein potenzieller Skandal erschüttert den spanischen Fussball: Rafa Mir, Stürmer beim Erstligisten FC Valencia, wurde übereinstimmenden spanischen Medienberichten zufolge am Montagabend von der Guardia Civil festgenommen. Der Grund: ein mutmasslicher sexueller Übergriff.

Wie unter anderem das nationale Onlinemedium «Relevo» berichtet, sollen gleich zwei Frauen den Fussballer am Samstagabend nach einem Vorfall bei einer Privatfeier in dessen Wohnung angezeigt haben. Auch ein weiterer Mann, der mit Mir vor Ort gewesen sein soll, wurde offenbar verhaftet. Laut «Marca» mussten die beiden Opfer zunächst im Krankenhaus behandelt werden, ehe sie Anzeige erstatteten.

Mir soll die Nacht auf Dienstag in einer Polizeizelle in Valencia verbracht haben, heisst es weiter. Dort wurden offenbar seine Aussagen aufgenommen. Am heutigen Mittwoch soll Mir dem Bericht zufolge vor Gericht gestellt werden.

Klub äussert sich: «Verhaftung bekannt»

Bereits am Dienstagmorgen hatte der Fussballer nicht am Mannschaftstraining des FC Valencia teilgenommen. Der Klub veröffentlichte zu den Vorfällen ein Statement und bestätigte Mirs Verhaftung. «Was die Presseberichte über die Verhaftung des Spielers Rafa Mir vom FC Valencia betrifft, so ist dem Verein die Verhaftung bekannt, und er kann in Ermangelung von Einzelheiten nur erklären, dass er in jeder Weise kooperieren wird, die die Justiz verlangen könnte», hiess es in der kurzen Meldung.

Mir war erst in diesem Sommer auf Leihbasis zum FC Valencia zurückgekehrt. Für den Klub hatte er bereits in seiner Jugend gespielt, ihn dann aber 2018 in Richtung Wolverhampton verlassen. Es folgten Leihstationen bei UD Las Palmas, Nottingham Forest und SD Huesca. Seit 2021 steht Mir beim FC Sevilla unter Vertrag, mit dem er 2023 die Europa League gewinnen konnte. (wl/t-online)