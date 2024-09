Dieser Ex-Basketballer verfolgt jetzt eine Karriere als Alien … pardon, Schauspieler

UFO-Sichtungen

1966 spazierte ein Mann zusammen mit einer Freundin an der Küste von Westhampton im US-Bundesstaat New York. Die Sonne ging unter, als sie ein seltsames Flugobjekt erblickten. Zuerst glaubten sie, es handle sich um ein Flugzeug, doch dann hat die Frau zwei Beine entdeckt, mit einem Licht an jedem. Als das Objekt direkt über ihnen schwebte, verschwanden die Beine und ein riesiges, gelbes Blinklicht war zu sehen. Monate später schickte der Mann das Foto an die Air Force, die nach intensiven Recherchen zum Schluss kam, dass es sich bei dem «UFO» um ein Flugzeug gehandelt haben muss.

