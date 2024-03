Das neue Auswärtstrikot kommt ungewohnt daher. Bild: puma

Warum das neue Trikot der Schweizer Fussball-Nati blaue Elemente hat

Der Schweizer Fussballverband hat die neuen Heim- und Auswärtstrikots der Nationalmannschaft für die EM in Deutschland präsentiert. Während das Heimtrikot klassisch daher kommt, überraschen im Auswärtstrikot blaue Akzente. Was dahinter steckt.

Rot und weiss – das Heimtrikot der Fussball-Nati ist ein Klassiker. Es hat einen Rundhalsauschnitt erhalten und sei «eine Hommage an die Schweizer Kultur», heisst es in der Medienmitteilung. «Die von traditioneller Schweizer Tracht inspirierte Edelweissblüten-Grafik vereint das kulturelle Erbe des Landes mit seiner alpinen Eleganz.»

Beim Auswärtstrikot wurden die Designer von Hersteller Puma vom Jungfraujoch und dem höchstgelegenen Bahnhof Europas inspiriert. «Das Design repräsentiert die Verschmelzung der einzigartigen Schönheit und technischen Exzellenz des Landes.»

Ungewohnt ist die Farbkombination des Auswärtstrikots. Es ist weiss und hat blaue Elemente – diese seien eine «Verbindung zu Schnee, Bergen und Eis». Ausserdem erfahren wir in der Mitteilung: «Die Grafik gemusterter Linienverläufe zielt auf die Schienenschwellen der Jungfraubahn ab.»

Granit Xhaka und Nico Elvedi in ihren neuen Arbeitskleidern. Bild: PUMA

Nationalmannschafts-Captain Granit Xhaka gefällt das aussergewöhnliche Design: «Blau als neu integrierte Farbe im Auswärtsshirt finde ich erfrischend und ich liebe den stimmigen Look.» Nach dem Foto-Shooting sagte er zudem, er freue sich schon sehr, die neuen Trikots auch bald auf dem Rasen zu tragen: «Das edle Design des Heimshirts mit den Nadelstreifen im Edelweiss-Look hat mich besonders beeindruckt.»

Eine Detailaufnahme der Nadelstreifen. Bild: PUMA

Die EM-Trikots der Schweizer Nati sind ab sofort im Handel erhältlich. Puma verlangt für das Heimtrikot 95 Franken, für das Auswärtstrikot 105 Franken. An der Endrunde in Deutschland wird die Schweiz in der Gruppenphase auf Ungarn, Schottland und den Turniergastgeber treffen. (ram)