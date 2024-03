Deutschland und England gehen neue Wege – die Trikots aller EM-Teilnehmer

In der letzten Woche präsentierte unter anderem Gastgeber Deutschland seine Trikots für die Europameisterschaft 2024, nun zeigte auch England, wie es im Sommer auflaufen wird. Das Heim-Trikot ist traditionell in Weiss gehalten, doch überrascht Hersteller Nike mit dem Auswärtstrikot, das in dunkler Farbe und mit einem bunten Muster an der Seite daherkommt. Bisher war das Auswärtstrikot fast immer Rot.

Auch das deutsche Fussball-Nationalteam spielt seit jeher in Weiss. Daran rüttelt Hersteller Adidas auch bei der Heim-EM in diesem Sommer nicht. Insofern bieten die Leibchen, die der Deutsche Fussball-Bund nun präsentierte und welche die Nationalspieler in den verbleibenden Testspielen und dann auch an der Europameisterschaft tragen werden, wenig Überraschendes.

Einzig die Ärmel der ansonsten fast komplett in der traditionellen «Farbe» gehaltenen Heimtrikots werden von den Landesfarben Schwarz, Rot und Gold geziert. «Der gezackte Farbverlauf an den Schultern ist vom Federkleid des Adlers inspiriert», sagt Adidas dazu.

Beim Auswärtstrikot gehen die Deutschen jedoch ganz neue Wege. War dieses bisher meist schwarz und in Ausnahmefällen wie bei den WM-Triumphen 1954, 1974 und 1990 grün, verläuft es dieses Mal von pink bis lila. Damit sorgen Adidas und das Nationalteam für ein Novum. DFB-Star Florian Wirtz freute sich über das mutige Design: «Das Auswärtstrikot finde ich sehr cool! Mal etwas anderes und wirklich aussergewöhnlich.» Im Gruppenspiel vom 23. Juni gegen die Schweiz dürfte Deutschland jedoch in den weissen Leibchen auflaufen, obwohl es als Auswärtsteam gilt. Schliesslich beissen sich Pink und Lila wohl zu stark mit den roten Trikots der Schweiz.

Wann die restlichen Nationen – darunter die Schweiz – ihre Leibchen präsentieren, ist noch nicht bekannt. Hier siehst du alle bereits vorgestellten Trikots:

Gruppe A 🇩🇪 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🇭🇺 🇨🇭

Deutschland

Bild: twitter.com/DFB_Team

Bild: adidas

Schottland

Bild: instagram.com/jdfootball

Bild: twitter.com/ScotlandNT

Ungarn

Bild: adidas

Bild: adidas

Schweiz

Noch nicht bekannt

Gruppe B 🇪🇸 🇭🇷 🇮🇹 🇦🇱

Spanien

Bild: twitter.com/SEFutbol

Bild: adidas

Kroatien

Bild: twitter.com/HNS_CFF

Bild: twitter.com/HNS_CFF

Italien

Bild: instagram.com/azzurri/

Bild: adidas

Albanien

Bild: fshf.org

Bild: macron.com

Gruppe C 🇸🇮 🇩🇰 🇷🇸 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Slowenien

Noch nicht bekannt

Dänemark

Noch nicht bekannt

Serbien

Noch nicht bekannt

England

Bild: twitter.com/England

Bild: twitter.com/England

Gruppe D 🇳🇱 🇦🇹 🇫🇷

Niederlande

Bild: instagram.com/officialknvb/

Auswärtstrikot noch nicht bekannt

Österreich

Noch nicht bekannt

Frankreich

Bild: instagram.com/equipedefrance/

Bild: instagram.com/equipedefrance/

Gruppe E 🇧🇪 🇸🇰 🇷🇴

Belgien

Bild: instagram.com/belgianreddevils

Bild: instagram.com/belgianreddevils

Slowakei

Noch nicht bekannt

Rumänien

Noch nicht bekannt

Gruppe F 🇹🇷 🇵🇹 🇨🇿

Türkei

Noch nicht bekannt

Portugal

Bild: twitter.com/selecaoportugal

Bild: instagram.com/portugal/

Tschechien

Noch nicht bekannt