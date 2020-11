Sport

Fussball

Nations League: Die Schweiz holt dank Yann Sommer ein Remis gegen Spanien



Penaltykiller Sommer und Deutschland-Hilfe – die Schweiz hat es nun in der eigenen Hand

Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft hat ihre Chancen auf den Ligaerhalt in der Nations League gewahrt. Das Team von Trainer Vladimir Petkovic spielte gegen Spanien in Basel 1:1.

Gruppe 4

Schweiz – Spanien 1:1

Vor leeren Rängen brachte Remo Freuler die Schweiz im St.-Jakob-Park in der 26. Minute in Führung – mit einem herrlichen Innenrist-Dropkick nach schönem Angriff über Edimilson Fernandes und Flankengeber Breel Embolo.

Video: SRF

Der Ausgleich durch den eingewechselten Gerard Moreno fiel erst in der 89. Minute nach einem Vorstoss über die rechte Abwehrseite, auf der Edimilson Fernandes zu weit aufgerückt war. Yann Sommer parierte in der zweiten Halbzeit zwei Penaltys von Sergio Ramos.

Video: SRF

Dank dem Remis kann sich die Schweiz am Dienstag aus eigener Kraft in der Liga A halten. Sie benötigt dafür am Dienstag in Luzern einen Sieg gegen die Ukraine. Das erste Duell hatten die Ukrainer 2:1 gewonnen.

«Wir haben vieles richtig gemacht. Wir kämpften gut und standen kompakt. Aber man merkte auch, dass wir gegen Spanien spielen. Dass diese Chancen kommen, ist immer möglich. Schade, dass wir es nicht ganz durchgezogen haben. Aber es ist ein guter Abend für uns. Dass ich zwei Penaltys von Ramos halte, ist ein tolles Gefühl. Der erste Penalty war für unser Spiel aber ein bisschen ein Bruch.»

Schweiz - Spanien 1:1 (1:0)

Basel. - Keine Zuschauer. - SR Collum (SCO). -

Tore: 26. Freuler (Embolo) 1:0. 89. Moreno (Reguilon) 1:1.

Schweiz: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Fernandes, Xhaka, Freuler, Zuber (72. Steffen); Shaqiri (72. Sow); Embolo (91. Mehmedi), Seferovic (84. Omeragic).

Spanien: Simon; Sergi Roberto, Ramos, Pau Torres, Reguilon; Merino (81. Moreno), Sergio Busquets (73. Koke); Ferran Torres, Fabian Ruiz (56. Morata), Olmo (73. Canales); Oyarzabal (73. Traoré).

Bemerkungen: Schweiz ohne Schär (gesperrt), Omlin, Kobel, Zakaria und Mbabu (alle verletzt) sowie Widmer und Lotomba (beide positiv auf das Coronavirus getestet), Spanien ohne Thiago Alcantara, Carvajal, Fati, Gaya und Navas (alle verletzt). 57./79. Sommer hält Hands- und Foulpenalty von Ramos. 79. Gelb-Rote Karte gegen Elvedi (Foul). Verwarnungen: 15. Elvedi (Foul/im nächsten Spiel gesperrt). 58. Embolo (Foul).

Deutschland – Ukraine 3:1

Im zweiten Spiel der Schweizer Gruppe der Nations League hat Deutschland in Leipzig gegen die Ukraine einen 3:1-Sieg errungen. Damit holte die Mannschaft von Trainer Joachim Löw aus den Spielen gegen die Ukraine das Punktemaximum, während die Osteuropäer ihrerseits die Heimspiele gegen die Schweiz und gegen Spanien gewannen.

Die Deutschen spielten anfänglich überlegen und erarbeiteten sich Chancen, bevor sie nach zwölf Minuten in Rückstand gerieten. Dieses Führungstor der wegen verschiedener Coronavirus-Fälle arg geschwächten Ukrainer war sehenswert – das schönste Tor des Abends. Alexander Subkow behauptete sich auf kleinem Raum gegen drei Deutsche und hakelte den Ball im Fallen zurück zu Roman Jaremtschuk. Der Legionär von Gent traf mit einer Direktabnahme ins Lattenkreuz.

Noch vor der Pause glückte den Deutschen mit zwei Toren die Wende. In der zweiten Hälfte stellte der zweifache Torschütze Timo Werner den Sieg mit dem 3:1 sicher. Dennoch war es gerade in der zweiten Halbzeit keine klare Sache. Vor und nach dem 3:1 trafen Alexander Sintschenko und Marlos für die Ukraine je einmal den Pfosten.

Deutschland - Ukraine 3:1 (2:1)

Leipzig. - SR Hategan (ROU). -

Tore: 12. Jaremtschuk 0:1. 23. Sané 1:1. 39. Werner 2:1. 64. Werner 3:1.

Deutschland: Neuer; Süle, Koch, Rüdiger; Ginter, Goretzka, Gündogan, Max; Gnabry, Sané (86. Waldschmidt); Werner (76. Brandt).

Ukraine: Pjatow; Konoplja, Sabarnyi, Matwilenko, Sobol; Malinowsky, Stepaneneko (69. Makarenko), Sintschenko (86. Charatin); Marlos, Jaremtschuk (74. Morães), Subkow (74. Michailitschenko).

Bemerkungen: Ukraine ohne fünf mit dem Coronavirus infizierte Spieler. Pfostenschüsse: 52. Sintschenko, 75. Marlos. Verwarnungen: 29. Rüdiger (Foul), 44. Malinowsky (Foul).

Gruppe 3

Portugal – Frankreich 0:1

Weltmeister Frankreich hat sich als erstes Team für das Final Four der Nations League im kommenden Oktober qualifiziert. Nach dem 1:0-Sieg beim Titelverteidiger Portugal ist den Franzosen der Sieg in der Gruppe 3 eine Runde vor Schluss nicht mehr zu nehmen.

Frankreich war wenige Tage nach dem 0:2 im Testspiel gegen Finnland im Duell Welt- gegen Europameister die bessere Mannschaft. Insbesondere in der ersten Stunde gaben die Gäste im leeren Stadion von Lissabon den Ton an. Ngolo Kanté belohnte Frankreich in der 53. Minute. Der defensive Mittelfeldspieler traf im Nachschuss, nachdem Adrien Rabiot noch an Rui Patricio gescheitert war. Der portugiesische Goalie verhinderte zuvor einen früheren Rückstand. Dreimal gewann er ein Duell mit Anthony Martial, einmal rettete ihn die Latte.

Portugal griff auf sein ganzes, beeindruckende Offensivarsenal zurück. Zwischenzeitlichen stürmte der Europameister mit Cristiano Ronaldo, João Felix, Bernardo Silva und Diogo Jota. Es sprangen aber nur wenige Torchancen heraus. Die beste hatte Innenverteidiger José Fonte, der mit seinem Kopfball nach einer Stunde nur den Pfosten traf. Etwas später parierte Hugo Lloris einen starken Schuss von José Moutinho.

Portugal - Frankreich 0:1 (0:0)

Lissabon. - SR Stieler (GER).

Tor: 54. Kanté 0:1.

Schweden – Kroatien 2:1

Im Rennen gegen den Abstieg meldete sich Schweden mit dem 2:1-Heimsieg gegen Kroatien zurück. Die Skandinavier holten dank Toren von Dejan Kulusevski und Marcus Danielson ihre ersten Punkte. Für den 20-jährigen Kulusevski, der bei Juventus Turin spielt, war es im siebten Länderspiel der erste Treffer; Danielson erzielte in der Schlussphase mittels Eigentor den kroatischen Anschlusstreffer. Am Dienstag trifft Schweden zum Abschluss auswärts auf Frankreich, das nun punktgleiche Kroatien empfängt Portugal.

Schweden - Kroatien

Solna. - SR Siebert (GER). -

Tore: 36. Kulusevski 1:0. 45. Danielson 2:0. 82. Danielson (Eigentor) 2:1.

(zap/sda)

