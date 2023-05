Vinicius Junior im Gespräch mit dem Schiedsrichter. Bild: keystone

«Die Liga gehört jetzt den Rassisten» – Vinicius erneut massiv beleidigt

Drei Runden vor Schluss verliert Real Madrid Rang 2 an den Stadtrivalen Atlético. Doch nach dem 0:1 in Valencia gibt etwas anderes viel mehr zu reden.

Mehrere Minuten wurde die Partie zwischen Valencia und Real Madrid in der zweiten Halbzeit unterbrochen. Grund dafür waren rassistische Beschimpfungen gegen Vinicius Junior. Der brasilianische Stürmer der Gäste war in den vergangenen Monaten wiederholt Opfer rassistischer Beleidungen geworden.

«Das war nicht das erste Mal, nicht das zweite und nicht das dritte Mal», betonte Vinicius nach dem Spiel. Und weiter: «Rassismus ist in La Liga normal. Die Konkurrenz hält es für normal, der Verband hält es auch für normal und die Gegner fördern es. Ich bedauere das sehr. Die Meisterschaft, die einst Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano Ronaldo und Messi gehörte, gehört jetzt den Rassisten.»

«Müssen dem ein Ende setzen»

Real-Trainer Carlo Ancelotti mochte nach dem Spiel gar nicht über dieses sprechen. «Sie wollen mit mir wirklich über die Partie reden?», fragte er die Interviewerin, die seine Gegenfrage daraufhin bejahte. Er nicht, er wolle über das sprechen, was im Stadion geschehen sei, sagte der 63-jährige Italiener. «Ich bin sehr traurig. Wir müssen dem ein Ende setzen, denn im Jahr 2023 sollte es Rassismus nicht geben.»

Ancelotti wies darauf hin, dass es sich nicht um einen einzelnen Zuschauer gehandelt habe, der Beleidigendes gerufen habe. «Es war das ganze Stadion. Sie hätten das Spiel abbrechen sollen.» Aufnahmen aus dem Estadi de Mestalla in Valencia zeigen, wie sehr viele Zuschauer an den 22-Jährigen gerichtet «Mono» («Affe») rufen.

Support vom Staatspräsident

Spanien sei eine wunderbare Nation, die ihn willkommen geheissen habe und die er liebe, teilte Vinicius weiter mit. «Aber sie hat sich bereit erklärt, das Bild eines rassistischen Landes in die Welt zu exportieren. Es tut mir leid für die Spanier, die damit nicht einverstanden sind, aber heute ist Spanien in Brasilien als ein Land der Rassisten bekannt.»

Am G7-Gipfel in Japan äusserte sich Brasiliens Staatspräsident Luiz Inacio Lula da Silva zum Vorfall. Er hoffe, dass die FIFA, die spanische Liga und andere Fussballverbände Massnahmen ergreifen, damit Rassismus und Faschismus im Sport nicht überhand nähmen. «Es ist nicht fair, dass ein armer Junge, der in seinem Leben gewinnt und einer der besten Fussballer der Welt wird, sicherlich der beste bei Real Madrid, in jedem Stadion, in das er geht, beleidigt wird», sagte Lula. Auch unzählige brasilianische Fussballklubs zeigten sich solidarisch mit dem 21-fachen Nationalspieler.

Platzverweis für Vinicius

Vinicius Junior erlebte das Ende der Partie nicht mehr auf dem Feld. In der Nachspielzeit sah er nach einer Rudelbildung die Rote Karte – eine Entscheidung, die Fragen aufwarf.

Die Szene, die zum Platzverweis führte. Video: streamable

Das Handgemenge aus anderer Perspektive. Video: streamable

«Er sieht Rot, nachdem er gewürgt wird und während des Spiels rassistisch beleidigt wird … WTF», zeigte sich der englische Ex-Nationalspieler Rio Ferdinand schockiert. «Wie oft müssen wir noch erleben, wie dieser junge Mann mit dieser Scheisse konfrontiert wird? Es braucht nun ein einheitliches Vorgehen, sonst wird auch dieser Vorfall einfach wieder unter den Teppich gekehrt.»

Cömert spielt Fussball-Billard

Eine Nebenrolle gehörte in diesem Spiel einem Schweizer. Nationalspieler Eray Cömert, Verteidiger bei Valencia, stoppte einen Angriff recht unkonventionell. Er spedierte einen zweiten Ball, der sich auf dem Platz befand, so weg, dass er damit genau den Spielball des dribbelnden Vinicius traf. Für seine Aktion sah der 25-Jährige die Gelbe Karte.

Video: streamja

Für Valencia war der Sieg von grosser Bedeutung im Abstiegskampf. Mit fünf Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze sieht es drei Runden vor Schluss stark nach Klassenerhalt aus.