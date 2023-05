Mo Salah und der FC Liverpool erlitten gegen Aston Villa einen Rückschlag im Rennen um Europa. Bild: keystoneM

Arsenal patzt gegen Nottingham – ManCity erneut englischer Meister



Premier League

Tottenham – Brentford 1:3

Im Duell der beiden Teams aus London hatten die Tottenham Hotspur den besseren Start. Harry Kane brachte die «Spurs» früh in Führung. Doch nach der Pause drehten die Gäste auf und wendeten das Blatt noch zu ihren Gunsten. Bryan Mbeumo traf doppelt und Yoane Wissa machte kurz vor Schluss mit dem 3:1 den Deckel auf die Partie.

Für Lucas Moura war es das letzte Heimspiel für die «Spurs». Bild: keystone

Tottenham - Brentford 1:3 (1:0).

Tore: 8. Kane 1:0. 50. Mbeumo 1:1. 62. Mbeumo 1:2. 88. Wissa 1.3.

Bournemouth – Manchester United 0:1

Manchester United gibt sich im Kampf um die Champions League keine Blösse. Mit 1:0 gewinnen die «Red Devils» ihr Gastspiel beim AFC Bournemouth. Den einzigen Treffer des Spiels erzielte der Brasilianer Casemiro.

Casemiro mit tollem Treffer. Video: streamja

Bournemouth - Manchester United 0:1 (0:1).

Tor: 9. Casemiro 0:1.

Liverpool – Aston Villa 1:1

Liverpools Chancen auf die nächste Champions League ist nochmals kleiner geworden. Das Team von Jürgen Klopp kommt in der Premier League gegen Aston Villa in seinem vorletzten Spiel nur zu einem 1:1.Ein Tor von Stürmer Roberto Firmino in der 89. Minute zum Ausgleich verhinderte, dass Liverpool ganz aus dem Rennen um den begehrten Top-4-Platz ausschied. Doch auch der eine Punkte dürfte zu wenig sein. Der Rückstand auf das viertplatzierte Manchester United, das dank einem Tor von Casemiro in Bournemouth 1:0 gewann, und das drittplatzierte Newcastle mit Fabian Schär wuchs auf drei Punkte an. Die beiden Konkurrenten haben zudem noch zwei Partien auszutragen.

Liverpool - Aston Villa 1:1 (0:1).

Tore: 27. Ramsey 0:1. 89. Firmino 1:1. - Bemerkungen: 22. Watkins (Aston Villa) verschiesst Penalty.

Nottingham – Arsenal 1:0

Manchester City ist zum neunten Mal englischer Meister. Weil der erste Verfolger Arsenal in Nottingham 0:1 verliert, ist das Team von Pep Guardiola bei noch drei ausstehenden Spielen in der Premier League nicht mehr einzuholen. Den einzigen Treffer des Spiels erzielte der ehemalige Spieler von Union Berlin Taiwo Awoniyi.

Lange Zeit überraschte Arsenal in dieser Saison. Noch Anfang April hatten die Londoner um Spielmacher Granit Xhaka fünf Punkte Vorsprung auf Manchester City. Doch dem Lauf des Champions-League-Finalisten war der Aussenseiter zum Ende hin nicht mehr gewachsen. Zehn Siege in Folge reihten die Citizens aneinander, den letzten Punktverlust gab es Mitte Februar gegen Nottingham, das nun mit dem Heimsieg gegen Arsenal Manchester City krönte.

Nottingham - Arsenal 1:0 (1:0).

Tor: 19. Awoniyi 1:0.

Bemerkungen: Nottingham ohne Freuler (Ersatz). Arsenal mit Xhaka (bis 63.).

Serie A

Cremonese – Bologna 1:5

Der FC Bologna vergrössert die Abstiegssorgen von Aufsteiger US Cremonese. Das Team von Charles Pickel unterliegt dem Team von Michel Aebischer klar mit 1:5.

Cremonese - Bologna 1:5 (0:3).

Tore: 14. Arnautovic 0:1. 27. Ferguson 0:2. 45. Posch 0:3. 63. Orsolini 0:4. 80. Sansone 0:5. 91. Ciofani 1:5.

Bemerkungen: Cremonese mit Pickel. Bologna mit Aebischer (ab 59.). 73. Gelb-Rote Karte gegen Orsolini (Bologna).

Ligue 1

La Liga

Athletic Bilbao – Celta Vigo 2:1

Athletic Bilbao behält im Heimspiel gegen Celta Vigo am Ende die Oberhand. Mit 2:1 setzen sich die Basken gegen Celta Vigo durch, bei welchem Nati-Stürmer Haris Seferovic über eine Stunde auf dem Feld stand.

Athletic Bilbao - Celta Vigo 2:1 (1:0).

Tore: 5. Williams 1:0. 50. Larsen 1:1. 54. Berenguer 2:1.

Bemerkungen: Celta Vigo mit Seferovic (ab 61.).